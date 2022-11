REGARDER: Bukayo Saka et Marcus Rashford marquent tous les deux alors que l’Angleterre va battre l’Iran à la Coupe du monde 2022

Bukayo Saka a un doublé pour la Coupe du monde 2022 pour l’Angleterre contre l’Iran, Marcus Rashford marquant également.

L’homme d’Arsenal a réalisé une performance époustouflante dans le premier match du groupe B, alors que les Three Lions ont pris une avance de quatre buts. Avec Jude Bellingham ouvrant le score avec une tête époustouflante sur un centre de Luke Shaw, rencontrant le ballon pour devenir le troisième plus jeune joueur à avoir jamais marqué lors d’un tournoi, les Three Lions ont sévi après un démarrage lent.

Le gardien iranien Alireza Beiranvand a été percuté après une collision avec l’un de ses propres joueurs, entraînant 14 minutes de temps additionnel en première mi-temps.

Après le premier match de Bellingham, Saka a marqué une superbe volée avec son pied gauche peu de temps après, bannissant certains des démons de l’Euro 2020, avant que Raheem Sterling ne le fasse trois minutes après avec sa propre volée.

En seconde période, Saka a ensuite pris le ballon au bord de la surface, a contourné les défenseurs iraniens, puis a passé le ballon froidement devant le gardien de but pour porter le score à 4-0 à l’Angleterre. Le joueur de 20 ans n’a marqué qu’un seul doublé dans sa carrière senior auparavant.

Bukayo Saka. Votre beauté 😍Le joueur de 21 ans vient de faire ça avec désinvolture lors d'une Coupe du monde! Angleterre 4-0 Iran

L’Iran a réussi à retirer un but après que Harry Maguire ait perdu son homme dans la surface de réparation, mais le capitaine de Manchester United a été expulsé après une commotion cérébrale présumée. Gareth Southgate a effectué un quadruple remplacement, amenant Rashford pour Saka – qui était sur un triplé.

Rashford, qui fait sa première apparition en Angleterre après la finale de l’Euro 2020 où il a raté un penalty, n’a pas non plus laissé tomber son entraîneur. Après avoir récupéré le ballon pour la première fois, il a réussi à marquer avec ce qui était effectivement sa troisième touche.

Rashforddddd ! 💫Marcus Rashford participe à l'acte contre l'Iran immédiatement après avoir été remplacé ! Performance cinq étoiles ⭐

L’Angleterre sera en tête du groupe B jusqu’à ce que le Pays de Galles affronte les États-Unis ce soir.