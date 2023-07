REGARDER: Brad Pitt All ‘Suited And Booted’ à Silverstone avant le GP de Grande-Bretagne

La superstar hollywoodienne Brad Pitt a été aperçue à Silverstone tout déguisé en pilote de Formule 1 avant le GP de Grande-Bretagne. La vidéo de Pitt tout équipé et démarré pour sa course est devenue virale sur les réseaux sociaux. La F1 a élargi la grille pour une 11e équipe au Grand Prix de Grande-Bretagne, mais l’équipe pilotée par Brad Pitt ne courra pas pour la victoire. Pitt et Apple Studios ont commencé le tournage de leur film de Formule 1 encore sans titre.

Le pilote Mercedes et septuple champion Lewis Hamilton a participé à la production du film. Hamilton partagera également les informations importantes avec l’acteur du Fight Club qui semble tout enthousiaste pour le grand défi de son prochain projet.

Dawn Apollo Films de Hamilton est impliqué dans la production qui comprend Pitt jouant l’un des pilotes APXGP.

« Le fait que nous ayons tous les personnages originaux qui sont en fait sur la grille et ensuite Brad est plutôt cool », a déclaré Hamilton. « Brad est un acteur tellement emblématique et il a toujours fait un travail incroyable. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité de l’avoir dans le film.

Un garage et un pit-wall ont été préparés et dédiés à l’équipe APXGP pour le week-end.

Alors que la F1 accueille Pitt pour un week-end de tournage autour du Grand Prix de Grande-Bretagne, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a révélé l’aide que le projet a reçue des équipes de F1.

« Nous avons été impliqués assez tôt et je pense que lorsque nous avons eu les premières discussions, nous avons envoyé Brad dans une école de conduite en France, en parcourant les voitures de Formule de la Formule 4 jusqu’au bout – et nous avons essayé d’être utiles avec le récit « , a déclaré Wolff. « Lewis est un producteur exécutif, il voulait donc s’assurer que lorsque le film sortira, il sera aussi réaliste que possible. »

La production de Pitt a mis en place un garage pour une 11e équipe fictive à Silverstone. La plupart des équipes de F1 existantes restent cependant opposées à l’ajout d’une véritable nouvelle équipe à la F1, malgré une offre d’Andretti Global et de General Motors.

«Nous n’avons pas la logistique, où mettre une 11e équipe. Ici à Silverstone, nous pouvons accueillir les gens d’Hollywood, mais sur d’autres circuits, nous ne le pouvons pas », a déclaré Wolff.

(Avec apports de l’agence)