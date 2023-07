REGARDER: Big Brawl éclate dans El Clasico ‘Friendly’, Barcelone Down Spirited Real Madrid 3-0

Barcelone a battu le Real Madrid 3-0 lors d’un match amical très disputé samedi avec une frappe précoce d’Ousmane Dembele et des buts tardifs de Fermin Lopez et Ferran Torres.

Le résultat a été rude pour l’équipe de Carlo Ancelotti, qui a frappé cinq fois les boiseries et s’est créé plein d’occasions. Mais la finition plus clinique des champions espagnols de Barcelone s’est avérée être la différence.

Un stade AT&T bondé, domicile des Cowboys de Dallas de la NFL, a été témoin d’un match qui avait toute la passion et l’engagement d’un vrai derby malgré le fait qu’il s’agissait d’un échauffement de pré-saison.

La foule était bientôt debout quand Oriel Romeu a secoué la barre transversale du Real avec un entraînement tonitruant à la quatrième minute, mais le Barça a rapidement fait célébrer ses fans.

Un coup franc intelligemment travaillé a vu Pedri glisser une passe diagonale dans la trajectoire de Dembele, qui a habilement foré le ballon dans le coin le plus éloigné.

Le Real a eu une grande chance d’égaliser seulement cinq minutes plus tard lorsque le défenseur barcelonais Ronald Araujo a manipulé dans la surface, mais Vinicius Junior a fustigé le penalty contre la barre.

L’action a été ininterrompue alors que Rodrygo a ensuite forcé le gardien barcelonais Marc-Andre ter Stegen à effectuer un bel arrêt sur toute la longueur avec un coup franc qui volait vers le coin supérieur.

La menuiserie a de nouveau refusé le Real lorsque Vinicius a frappé la barre et bien que Jude Bellingham ait dépassé ter Stegen, la tête du milieu de terrain a frappé le poteau.

De l’autre côté, Dembele a eu une seconde chance après qu’une erreur de Ferland Mendy lui ait permis de percer au but, mais le tir doux de l’attaquant français a été facilement traité par Thibuat Courtois.

Les esprits se sont enflammés après un défi glissant par derrière de Frenkie de Jong sur Eder Militao, avec des joueurs des deux équipes se bagarrant sur la ligne médiane et la mi-temps a probablement été un soulagement pour l’arbitre américain Allen Chapman.

La malchance du Real se poursuivait après la pause avec Aurélien Tchouameni qui explosait contre la barre tandis que Vinicius continuait de tourmenter du gauche, décochant une frappe d’un angle serré juste à côté.

Il n’y a pas eu de répit de part et d’autre, malgré de multiples remplacements, mais la finition de Barcelone s’est avérée être la différence avec le remplaçant Fermin Lopez qui a fait 2-0 avec une brillante explosion de l’extérieur de la surface à la 85e minute après avoir été mis en place par Sergi Roberto. .

Incroyablement, Vinicius, après une course saccadée depuis la gauche, a de nouveau frappé la barre avec son entraînement sous un angle serré et le Barça a remporté la victoire dans le temps d’arrêt.

Ferran Torres, a couru sur un ballon lobé de Lopez, a soulevé le ballon au-dessus de Courtois qui avançait et a montré une bonne conscience et un bon équilibre pour tourner et insérer le ballon dans le filet vide.

– Ça aurait pu être différent –

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez a admis que le score avait flatté son équipe.

« Le résultat aurait pu être différent, le résultat est un peu trompeur, Madrid a également eu beaucoup d’occasions et nous ne devons pas être trop confiants », a-t-il déclaré.

« Le résultat est très favorable mais cela ne veut pas dire que nous avons fait un super match. Il y a beaucoup de choses à améliorer. C’était un match très équilibré dans lequel Madrid a également eu de nombreuses occasions », a-t-il déclaré.

Xavi s’est également demandé s’il avait suffisamment de profondeur pour la saison à venir.

« Je pense que Madrid a une équipe beaucoup plus grande que nous. À la fin du match, ils sortaient des joueurs et ils ont beaucoup de joueurs au milieu de terrain, physiques, techniques, ils ont un large éventail de possibilités », a-t-il déclaré.

« Nous avons essayé de jouer et d’imposer notre jeu et à de nombreux moments, nous avons réussi. Je suis satisfait de la façon dont nous avons concouru et à de nombreux moments, nous avons ressemblé à ce que nous voulions être », a-t-il déclaré.

Ancelotti a également minimisé le score et s’est réjoui de nombreux aspects.

« Le résultat est la chose la moins importante. Ça fait mal de perdre, mais je garderai les bonnes choses que nous avons faites », a déclaré Ancelotti.

« Nous étions bons en termes d’intensité, nous avons eu beaucoup d’occasions qui ne sont pas entrées. Cinq (contre les boiseries) dans un match, c’est assez rare, je ne pense pas que cela m’est déjà arrivé. Mais c’est mieux si ça se passe en pré-saison », a ajouté l’Italien.

