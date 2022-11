REGARDER | Biden dit que le missile qui a tué deux personnes en Pologne ne vient peut-être pas de Russie

Un missile a tué deux personnes en Pologne, mais le président américain Joe Biden a déclaré qu’il n’avait probablement pas été tiré depuis la Russie.

L’explosion est survenue alors que la Russie lançait une vague de missiles visant les infrastructures ukrainiennes.

Les États-Unis et les pays de l’OTAN mèneraient une enquête approfondie avant d’agir.

Un missile qui a tué deux personnes en Pologne n’a probablement pas été tiré depuis la Russie, a déclaré mercredi le président américain Joe Biden après s’être entretenu avec des dirigeants d’alliés occidentaux, craignant que le conflit ukrainien ne se répande dans les pays voisins.

L’explosion de mardi dans une installation céréalière près de la frontière ukrainienne est survenue alors que la Russie lançait une vague de missiles visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, des attaques qui, selon Kyiv, étaient les plus lourdes en près de neuf mois de guerre.

Le ministère polonais des Affaires étrangères a déclaré que la roquette était tombée sur Przewodow, un village situé à environ 6 km de la frontière avec l’Ukraine.

La Russie a nié être responsable de l’explosion, mais le président polonais Andrzej Duda a déclaré aux journalistes qu’il s’agissait “très probablement d’un missile de fabrication russe”, mais il n’y avait aucune preuve concrète montrant qui avait tiré le missile et qu’il s’agissait d’un incident ponctuel.

Une frappe russe sur la Pologne pourrait risquer d’aggraver le conflit entre la Russie et l’Ukraine, car les membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) sont attachés à la défense collective en vertu de son article 5.

Biden a convoqué une réunion de dirigeants réunis à Bali, en Indonésie, pour un sommet du G20 afin de discuter de l’incident. Des dirigeants des pays membres de l’OTAN, l’Allemagne, le Canada, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie, la France et la Grande-Bretagne y ont participé, ainsi que le Japon non membre de l’OTAN et des représentants de l’Union européenne.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était trop tôt pour dire si le missile avait été tiré depuis la Russie, Biden a déclaré: “Il existe des informations préliminaires qui contestent cela. Je ne veux pas le dire tant que nous n’aurons pas complètement enquêté dessus, mais il est peu probable dans les lignes de la trajectoire selon laquelle il a été tiré depuis la Russie, mais nous verrons.

Les États-Unis et les pays de l’OTAN mèneraient une enquête approfondie avant d’agir, a déclaré Biden.

Les ambassadeurs de l’OTAN devraient se rencontrer plus tard mercredi.

Les responsables polonais à Varsovie ont déclaré que leur gouvernement était susceptible de demander une réunion de l’OTAN en vertu de l’article 4 du traité pour des consultations entre les alliés, et également de soulever la question lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU mercredi.

L’explosion en Pologne est survenue alors que la Russie pilonnait des villes à travers l’Ukraine avec des missiles. Certains ont frappé Lviv, qui se trouve à moins de 80 km (50 miles) de la frontière avec la Pologne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que des missiles russes avaient frappé la Pologne dans une « escalade significative » du conflit. Il n’a pas fourni de preuves de l’implication de la Russie.

“Toute l’Europe et le monde doivent être pleinement protégés contre la Russie terroriste”, a-t-il déclaré dans un tweet après un appel téléphonique avec le président polonais Duda.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que la Pologne augmentait la préparation de certaines unités militaires et a appelé tous les Polonais à rester calmes.

Biden a déclaré à Duda lors d’un appel que Washington avait un “engagement à toute épreuve envers l’OTAN” et soutiendrait l’enquête de la Pologne, a déclaré la Maison Blanche.

L’Associated Press a cité plus tôt un haut responsable du renseignement américain selon lequel l’explosion était due à des missiles russes ayant pénétré en Pologne.

Mais à Washington, le Pentagone, la Maison Blanche et le Département d’État américain ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas corroborer le rapport et travaillaient avec le gouvernement polonais pour recueillir plus d’informations. Le département d’État a déclaré que le rapport était “incroyablement préoccupant”.

L’Allemagne et le Canada ont déclaré qu’ils surveillaient la situation, et l’Union européenne, les Pays-Bas et la Norvège ont déclaré qu’ils cherchaient plus de détails. Le président français Emmanuel Macron a ordonné un effort de vérification, tandis que la Grande-Bretagne examinait “de toute urgence” le rapport.

Un résident qui a refusé d’être identifié a déclaré que les deux victimes étaient des hommes qui se trouvaient près de la zone de pesée d’une installation céréalière.

Accord russe

Le ministère russe de la Défense a nié que des missiles russes aient touché le territoire polonais, décrivant ces informations comme “une provocation délibérée visant à aggraver la situation”.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il n’avait aucune information sur une explosion en Pologne.

Une voiture funéraire garée à côté de deux policiers qui sécurisent l’accès au site de l’explosion dans le village de Przewodow dans la voïvodie de Lublin, le 16 novembre 2022 à Przewodow, en Pologne. Getty Images Artur Widak/Agence Anadolu via Getty Images

Le vice-Premier ministre letton Artis Pabriks a déclaré que la situation était “inacceptable” et qu’elle pourrait conduire l’OTAN à fournir davantage de défenses anti-aériennes à la Pologne et à l’Ukraine.

Le président lituanien Gitanas Nauseda a déclaré sur Twitter : “Chaque centimètre carré du territoire de l’#OTAN doit être défendu !”

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a déclaré que Kyiv avait mis en garde contre le danger que représentent les missiles russes pour les pays voisins et a appelé à l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne.

“Nous demandions de fermer le ciel, car le ciel n’a pas de frontières. Pas pour les missiles incontrôlés. Pas pour la menace qu’ils représentent pour nos voisins de l’UE et de l’OTAN. Les gants sont enlevés. Il est temps de gagner”, a-t-il déclaré dans un message sur Twitter.