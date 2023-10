Le président américain Joe Biden a appelé à soutenir Israël et l’Ukraine pour vaincre le Hamas et la Russie.

Biden prévoit un financement pour aider les deux pays, qui comprendrait 60 milliards de dollars pour des armes pour l’Ukraine et 14 milliards de dollars pour Israël.

Biden a également évoqué la fin de l’antisémitisme et des préjugés anti-musulmans aux États-Unis.

Le président Joe Biden a lancé un appel passionné aux États-Unis pour qu’ils fassent preuve de leadership mondial en soutenant Israël et l’Ukraine, affirmant dans un discours prononcé jeudi dans le Bureau Ovale que vaincre le Hamas et la Russie était un intérêt vital pour les États-Unis.

Biden, 80 ans, a déclaré qu’il présenterait vendredi une demande « urgente » au Congrès pour obtenir un financement pour aider l’Ukraine et Israël, arguant qu’il s’agissait d’un investissement pour l’avenir des États-Unis sur la scène mondiale pour les décennies à venir.

« Le leadership américain est ce qui maintient le monde uni », a déclaré Biden lors du deuxième discours prononcé aux heures de grande écoute devant la nation de sa présidence derrière l’historique Resolute Desk.

Le Hamas et le président russe Vladimir Poutine « représentent des menaces différentes, mais ils partagent un point commun : ils veulent tous deux anéantir complètement une démocratie voisine », a-t-il ajouté.

« Nous ne pouvons pas et ne laisserons pas gagner des terroristes comme le Hamas et des tyrans comme Poutine. Je refuse que cela se produise. »

Le président américain Joe Biden s’adresse à la nation sur le conflit entre Israël et Gaza et l’invasion russe de l’Ukraine depuis le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 19 octobre 2023. AFP JONATHAN ERNST / PISCINE / AFP

Fraîchement sorti d’un voyage éclair en Israël cette semaine, le président démocrate veut convaincre les électeurs fatigués de la guerre et les républicains radicaux alors qu’il accélère sa campagne de réélection en 2024.

Son discours de 15 minutes était un appel aux Américains à surmonter de profondes divisions politiques et à s’unir derrière deux conflits qui, selon lui, constituent une menace critique pour les États-Unis, bien qu’ils se trouvent à un océan plus loin.

« Un phare pour le monde »

« Nous ne pouvons pas laisser les petites politiques partisanes et colériques nous empêcher d’assumer notre responsabilité en tant que grande nation », a déclaré Biden, avec la bannière étoilée et le drapeau du sceau présidentiel américain derrière lui.

Il a dit:

L’Amérique est un phare pour le monde. Toujours. Toujours.

Biden a également appelé à mettre fin à la montée de l’antisémitisme et des préjugés anti-musulmans aux États-Unis, en particulier après le meurtre d’un garçon palestino-américain de six ans dans un crime de haine présumé lié à l’alliance Israël-Hamas. conflit.

« À vous tous qui souffrez, je veux que vous sachiez que je vous vois », a-t-il déclaré. « Vous êtes tous américains. »

La Maison Blanche aurait présenté une énorme demande au Congrès pour un montant de plus de 100 milliards de dollars. Ce paquet comprend 60 milliards de dollars pour des armes destinées à l’Ukraine et 14 milliards de dollars pour Israël, a rapporté le New York Times.

Il comprend également 7 milliards de dollars d’aide à la sécurité pour Taiwan et la région indo-pacifique afin de contrer les menaces de la Chine, 14 milliards de dollars pour la sécurité à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique et 10 milliards de dollars d’aide humanitaire pour les zones de conflit, précise le document.

Biden a déclaré que l’argent était un « investissement intelligent qui rapportera des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations ».

Les présidents réservent traditionnellement les discours prononcés dans le cadre solennel du Bureau Ovale aux moments d’importance nationale clé.

Le seul discours précédent de Biden à ce sujet date de juin, lorsqu’il a salué un accord avec le Congrès visant à éviter ce qui aurait été un défaut de paiement catastrophique de la dette américaine.

« Appétit pour le pouvoir »

Mais le Congrès est maintenant paralysé depuis plus de deux semaines alors que les Républicains divisés, qui détiennent la majorité à la Chambre, ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’élection d’un président de la Chambre.

Les républicains d’extrême droite et un nombre croissant d’électeurs sont également fermement opposés à l’augmentation des 43,9 milliards de dollars d’aide à la sécurité que les États-Unis ont promis à l’Ukraine depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle en février 2022.

Juste avant le discours, Biden s’est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il a rendu visite lors d’un voyage top secret à Kiev en février.

Zelensky a salué la récente livraison de missiles à longue portée ATACMS par les États-Unis, ajoutant : « L’Ukraine est reconnaissante du soutien vital et durable des États-Unis ».

Dans son discours, Biden a visé à plusieurs reprises le Russe Poutine, en avertissant :

Si nous ne stoppons pas l’appétit de Poutine pour le pouvoir et le contrôle en Ukraine, il ne se limitera pas à l’Ukraine.

Biden espère que son ton ferme sur la guerre entre Israël et le Hamas conviendra aux électeurs américains, où Israël bénéficie d’un fort soutien – même si les démocrates de gauche s’opposent à sa position.

Mercredi à Tel Aviv, Biden a soutenu Israël alors qu’il se prépare à une invasion terrestre de Gaza après les attaques du Hamas du 7 octobre qui ont tué plus de 1 400 personnes.

Mais il a également négocié un accord pour acheminer de l’aide via l’Égypte vers la bande de Gaza, où les bombardements israéliens ont depuis tué au moins 3 785 Palestiniens, pour la plupart des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Entre-temps, la menace d’un conflit plus large au Moyen-Orient plane en arrière-plan.

Les États-Unis ont déjà déployé deux porte-avions en Méditerranée orientale pour dissuader l’Iran ou le Hezbollah libanais, tous deux alliés du Hamas, de s’impliquer.