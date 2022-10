REGARDER: Bibi est «d’accord» avec Trump, «diverge» avec Obama sur la paix et le pouvoir, vante le «partage des valeurs» avec les États-Unis

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vu “les yeux dans les yeux” avec le président Donald Trump alors qu’il a eu une grande “divergence” avec le président Barack Obama, a-t-il déclaré à Fox News Digital dans une interview exclusive.

Dans son nouveau mémoire, « Bibi : mon histoire », Netanyahu évoque de nombreux aspects de sa vie personnelle et professionnelle, y compris ses diverses relations avec les présidents : il a d’abord occupé le poste de Premier ministre sous l’administration Bill Clinton ; il a ensuite entamé son second mandat sous l’administration Obama ; et il a démissionné quelques mois après l’entrée en fonction du président actuel Joe Biden.

Il a déclaré à Fox News Digital que chaque président avait “certaines qualités” qui permettaient aux relations d’exister, mais il a constaté qu’il avait “une divergence manifeste” avec Obama.

“[Obama] croyait que la paix apporte le pouvoir, et je crois que le pouvoir apporte la paix, et non moins important, je crois que le pouvoir maintient la paix », a déclaré Netanyahu. « Lorsque vous avez affaire à des régimes non démocratiques, c’est la seule façon de maintenir la paix. “

Mais il a trouvé que Trump était un président avec qui il était « d’accord » et avec qui il a accompli « de grandes choses » pour Israël, notamment la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël et la relocalisation de l’ambassade des États-Unis là-bas.

“Je lui attribue cela et la reconnaissance de la souveraineté d’Israël sur les hauteurs du Golan, en se retirant du dangereux accord avec l’Iran, mais je travaille et continuerai de travailler avec tous ceux que le peuple américain élira pour le bien de tous, américains et Israéliens », a déclaré Netanyahu.

Il a également eu une relation difficile avec Clinton et Obama en raison de l’ingérence présumée de chaque administration pour influencer les élections israéliennes à l’époque, mais à chaque fois, Netanyahu a réussi à surmonter la résistance accrue et à remporter son siège.

“Le président Clinton a été très charmant à ce sujet”, a-t-il révélé. “Il a essayé de me faire tomber quand je me suis présenté pour mon premier mandat, et après que j’ai été élu, il m’a appelé et m’a dit : ‘Bibi, je dois te le remettre : nous avons essayé de te battre, mais tu nous as battus juste et carré.'”

“C’était la quintessence du charme de Clinton. Tellement politiquement incorrect, un président américain admettant ouvertement qu’il est intervenu dans les élections démocratiques d’un autre pays [and] un allié”, a-t-il noté. “Et sous l’administration d’Obama, le Département d’État a dépensé 300 000 dollars à une ONG qui travaillait ouvertement aux élections pour renverser mon gouvernement, donc je ne pense pas que ce soit une question que je le revendique. Les faits le confirment.”

Israël organisera dans les prochains jours une nouvelle élection pour voter sur les membres du principal organe de l’État, connu sous le nom de Knesset, qui pourrait renvoyer Netanyahu pour un troisième mandat en tant que Premier ministre si son parti Likud remportait suffisamment de voix pour former une coalition au pouvoir.

Après une courte défaite face à une coalition sans précédent de partis d’opposition, le Likud a à son tour maintenu une mince avance avant les élections.

Même si les sondages le placent en tête, Netanyahu a déclaré qu’il continuerait à se présenter aux élections et « supposait » qu’il perdrait s’il ne se présentait pas « aussi fort que possible », mais il reste convaincu que le parti Likud a un “bonne chance” de regagner la majorité qu’elle a perdue en 2021.

“Je pense qu’il y a de très bonnes chances que nous gagnions cette fois parce que les gens ont goûté la différence”, a déclaré Netanyahu.

“Je pense que beaucoup en Israël veulent voir un retour à un gouvernement qui s’engage envers Israël en tant qu’État juif, un gouvernement [that] s’est engagé à restaurer une économie puissante, une armée puissante et la sécurité pour tous les Israéliens », a-t-il ajouté. « Vous seriez surpris [that] le Likoud, sous ma direction, reçoit plus de votes arabo-israéliens que tous les autres partis juifs réunis. C’est assez stupéfiant.”

S’il reprend le pouvoir, Netanyahu pourrait se retrouver à travailler avec un Congrès contrôlé par les démocrates. Biden avait averti Netanyahu que les démocrates avaient “basculé” sur Israël, ce que Netanyahu a imputé à une “frange radicale” du parti.

“Il n’a pas dit cela avec ces mots”, a déclaré Netanyahu. “Je dis qu’il y a là-bas un élément radical et progressiste qui est hostile à Israël, également hostile à toutes les choses auxquelles les Américains, beaucoup d’Américains, croient.”

« Je sais qu’ils ne reflètent pas les opinions de la majorité des électeurs démocrates parce que le sondage Gallup, un sondage de suivi cherche chaque année leurs opinions, et vous voyez que le soutien à Israël est resté largement stable parmi les électeurs démocrates », a-t-il poursuivi. “Je pense que les gens ne voient pas tout à fait cela parce que le soutien à Israël parmi les républicains a monté en flèche, mais dans l’ensemble de l’électorat américain, le soutien à Israël était très fort.”

Netanyahu a cité un “fort soutien” au “partage des valeurs fondamentales” telles que “la défense de la démocratie et la défense de nos intérêts communs”.

L’une de ces valeurs est la poursuite de la paix, par laquelle Netanyahu et Trump ont convenu de quatre accords de paix avec des nations individuelles pour créer les accords d’Abraham.

Le Premier ministre israélien par intérim Yair Lapid dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies appelé à une solution à deux États avec les Palestiniens.

“Un accord avec les Palestiniens, basé sur deux États pour deux peuples, est la bonne chose pour la sécurité d’Israël, pour l’économie d’Israël et pour l’avenir de nos enfants”, a déclaré Lapid, mais Netanyahu insiste sur le fait que la seule solution “réalisable” implique ” quelque chose de moins qu’un état.”

« Les Palestiniens devraient avoir tous les pouvoirs pour vivre … mais pas le pouvoir de menacer nos vies, ce qui signifie … la responsabilité primordiale de la sécurité d’Israël et des zones palestiniennes adjacentes resterait entre les mains d’Israël », a déclaré Netanyahu, y compris le contrôle. des passages aériens et terrestres et la capacité d’agir contre les terroristes.

“J’ai dit que cela devait rester entre les mains d’Israël, sinon notre expérience a été que les islamistes prennent le pouvoir”, a-t-il déclaré. « Lorsque nous avons quitté le Liban, l’Iran a pris le relais avec le Hezbollah, ses mandataires ; lorsque nous avons quitté Gaza, l’Iran a pris le relais avec ses mandataires, le Hamas.

“Les gens ont dit:” Eh bien, vous ne nous offrez pas la pleine souveraineté “, et j’ai répondu:” C’est exact. En supposant que nous remplissions les autres conditions, non, je ne le suis pas… mais c’est le seul arrangement qui fonctionnera.”

Netanyahu se sent particulièrement responsable de la sauvegarde d’Israël en raison de l’implication de son père dans le mouvement sioniste révisionniste, qui a fait pression sur les États-Unis pour qu’ils soutiennent la création d’Israël, confiant la tâche de « sauvegarder et entretenir le pouvoir de l’État juif » aux personnes suivantes génération.

« Ma génération doit… veiller à ce que [Israel] a un avenir, qu’il continue à survivre et à prospérer », a déclaré Netanyahu. « Et c’est ce à quoi j’ai consacré ma vie.