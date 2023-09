REGARDER | Au moment où un missile russe frappe un marché ukrainien, tuant au moins 16 personnes

Une attaque de missile russe contre un marché et une pharmacie a tué au moins 16 personnes, selon l’Ukraine.

La vidéosurveillance a capté le moment de l’impact.

De récentes attaques russes ont touché un café, un hôtel et des magasins.

Au moins 16 personnes, dont un enfant, ont été tuées et de nombreuses autres blessées mercredi lors d’une attaque russe contre la ville de Kostiantynivka, dans l’est de l’Ukraine, ont indiqué des responsables, alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken était en visite à Kiev.

Le président Volodymyr Zelenskiy a condamné l’attaque, affirmant qu’un marché, des magasins et une pharmacie avaient été touchés dans la ville industrielle proche du champ de bataille et à environ 30 km de la ville de Bakhmut, où les combats font rage depuis des mois.

Les autorités ukrainiennes ont publié une vidéo sur l’application de messagerie Telegram montrant une forte explosion déchirant les allées commerçantes, avec des gens tombant au sol et certains courant pour se mettre à l’abri. Les médias locaux l’ont décrit comme une attaque au missile.

« Ce mal russe doit être vaincu le plus rapidement possible », a déclaré Zelenskiy.

Le ministre de l’Intérieur, Ihor Klimenko, a déclaré qu’en plus des 16 personnes tuées, au moins 28 personnes avaient été blessées lors de l’attaque, précisant que l’attaque s’était déroulée sur le marché central de la ville.

Sur l’application de messagerie Telegram, il a publié des photos montrant des secouristes fouillant les décombres et transportant les corps dans des sacs noirs.

Zelenskiy a déclaré plus tard lors d’une conférence de presse à Kiev qu’il pensait qu’il s’agissait d’une attaque délibérée contre « une ville paisible ».

« Il s’agit d’une nouvelle attaque terroriste perpétrée par la Fédération de Russie. Ils ont délibérément frappé le marché », a-t-il déclaré.

Série d’attaques

La frappe de mercredi fait suite à une série d’attaques russes contre des villes de l’est de l’Ukraine au cours desquelles des infrastructures civiles ont été touchées, notamment un café populaire, un hôtel et des magasins.

Cela faisait également suite à des frappes aériennes plusieurs heures plus tôt mercredi sur Kiev et la région sud d’Odessa. Aucune victime n’a été signalée dans la capitale, mais les autorités locales ont indiqué qu’une personne avait été tuée dans la région d’Odessa.

Le ministre de l’Intérieur, Ihor Klymenko, a déclaré qu’en plus des 16 personnes tuées à Kostiantynivka, au moins 28 personnes avaient été blessées.

Les procureurs locaux ont ensuite évalué le nombre de blessés à 31 et ont indiqué que 20 magasins, des lignes électriques, un bâtiment administratif et un immeuble résidentiel avaient été endommagés. Huit magasins de vente au détail ont été entièrement incendiés et des voitures ont été détruites, ont-ils indiqué.

Des images diffusées sur Telegram montraient des secouristes fouillant les décombres et transportant les corps dans des sacs noirs.

La Russie n’a pas immédiatement commenté l’attaque et a nié avoir délibérément pris pour cible des civils. Le Kremlin avait déclaré mercredi à propos de la visite de Blinken que Moscou pensait que Washington prévoyait de continuer à financer l’armée ukrainienne « pour mener cette guerre jusqu’au dernier Ukrainien ».