REGARDER | Au moins 125 morts dans une bousculade dans un stade de football en Indonésie

La tragédie qui a fait au moins 125 morts parmi les supporters de football s’est produite au stade de Kanjuruhan.

La bousculade s’est produite lorsque les supporters de l’Arema FC ont pris d’assaut le terrain après la défaite de leur équipe contre Persebaya Surabaya.

Deux officiers ont également été tués pendant le chaos.

Au moins 125 personnes sont mortes dans un stade de football indonésien lorsque des milliers de supporters locaux en colère ont envahi le terrain et que la police a répondu avec des gaz lacrymogènes qui ont déclenché une bousculade, ont annoncé dimanche les autorités.

La tragédie de samedi soir dans la ville de Malang, qui a également fait 323 blessés selon la police, a été l’une des catastrophes de stades sportifs les plus meurtrières au monde.

Les supporters de l’Arema FC au stade Kanjuruhan ont pris d’assaut le terrain après que leur équipe ait perdu 3-2 contre l’équipe visiteuse et ses rivaux amers, Persebaya Surabaya.

La police, qui a décrit les troubles comme des “émeutes”, a déclaré avoir tenté de forcer les supporters à retourner dans les tribunes et tiré des gaz lacrymogènes après la mort de deux officiers.

De nombreuses victimes ont été piétinées ou étranglées à mort, selon la police.

Au moins 125 personnes sont mortes, a déclaré le vice-gouverneur de Java Est, Emil Dardak, à la chaîne de télévision Metro TV dimanche soir, ce qui a considérablement réduit le nombre de morts antérieurs de 174 responsables en raison du double comptage.

“Certains noms ont été enregistrés deux fois parce qu’ils avaient été référés à un autre hôpital et ont été à nouveau écrits”, a-t-il dit, citant des données recueillies par la police locale dans 10 hôpitaux.

Les survivants ont décrit des spectateurs paniqués dans une foule bondée alors que des gaz lacrymogènes pleuvaient sur eux.

“Les agents ont tiré des gaz lacrymogènes, et automatiquement les gens se sont précipités pour sortir, se bousculant et cela a fait de nombreuses victimes”, a déclaré à l’AFP Doni, spectateur de 43 ans, qui a refusé de donner son nom de famille.

“Il ne se passait rien, il n’y a pas eu d’émeute. Je ne sais pas quel était le problème, ils ont soudainement tiré des gaz lacrymogènes. C’est ce qui m’a choqué, ils n’ont pas pensé aux enfants, aux femmes ?”

Le président Joko Widodo a ordonné une enquête sur la tragédie, un examen de la sécurité de tous les matches de football et a ordonné à l’association de football du pays de suspendre tous les matches jusqu’à ce que les “améliorations de la sécurité” soient terminées.

Un directeur d’hôpital a déclaré à la télévision locale que l’une des victimes avait cinq ans.

Des images prises de l’intérieur du stade pendant la bousculade ont montré que la police tirait d’énormes quantités de gaz lacrymogène et que des personnes escaladaient les clôtures.

Amnesty International a appelé à une enquête sur les raisons pour lesquelles des gaz lacrymogènes ont été déployés dans un espace confiné, affirmant qu’ils ne devraient être utilisés que “lorsque d’autres méthodes ont échoué”.

Les gens ont transporté des spectateurs blessés à travers le chaos et les survivants ont traîné des corps sans vie hors du stade.

“C’était tellement terrifiant, tellement choquant”, a déclaré à l’AFP Sam Gilang, un survivant de 22 ans, qui a perdu trois amis dans la cohue.

“Les gens se poussaient et… beaucoup ont été piétinés alors qu’ils se dirigeaient vers la porte de sortie. J’avais les yeux brûlants à cause des gaz lacrymogènes. Heureusement, j’ai réussi à escalader la clôture et j’ai survécu”, a-t-il déclaré.

– Violences persistantes –

Des séquences vidéo circulant sur les réseaux sociaux montraient des personnes criant des obscénités à la police, qui tenait des boucliers anti-émeute et brandissait des matraques.

Des véhicules incendiés, dont un camion de police, jonchaient les rues à l’extérieur du stade dimanche matin.

Le stade accueille 42 000 personnes et les autorités ont déclaré qu’il s’agissait d’une vente à guichets fermés. Selon la police, 3 000 personnes ont pris d’assaut le terrain.

La violence des fans est un problème persistant en Indonésie, où de profondes rivalités se sont auparavant transformées en affrontements meurtriers.

Arema FC et Persebaya Surabaya sont des rivaux de longue date.

Les fans de Persebaya Surabaya n’ont pas été autorisés à acheter des billets pour le match par crainte de violence.

Cependant, le ministre coordinateur indonésien des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfud MD, a déclaré que les organisateurs avaient ignoré une recommandation d’imprimer moins de billets et de tenir le match l’après-midi au lieu du soir.

Dimanche, les supporters d’Arema ont lancé des pétales de fleurs sur le monument de la mascotte du lion du club à l’extérieur du stade en hommage aux victimes.

À Jakarta, pas moins de 300 fans de football, dont certains connus sous le nom d'”ultras” purs et durs, se sont réunis pour une veillée aux chandelles devant le stade Gelora Bung Karno, le plus grand d’Indonésie. Certains ont scandé “Meurtrier!” et allumer des pétards.

– Le monde du football pleure –

Le monde du football a pleuré la catastrophe avec Gianni Infantino, président de l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, qualifiant la bousculade de “tragédie incompréhensible”.

Manchester United et Barcelone ont publié des hommages en ligne tandis que les clubs de football espagnols devaient observer une minute de silence avant les matches dimanche en signe de respect.

L’association allemande de football et la Serie A italienne ont également tweeté leurs condoléances.

La Confédération asiatique de football, l’instance dirigeante du football dans la région, a exprimé ses regrets face à la perte de vie.

La Fédération indonésienne de football (PSSI) était en contact avec la FIFA au sujet de la bousculade et espérait éviter les sanctions, a déclaré le secrétaire général de la PSSI, Yunus Yussi, lors d’une conférence de presse.

“Le monde du football est sous le choc suite aux tragiques incidents survenus en Indonésie à la fin du match entre Arema FC et Persebaya Surabaya au stade Kanjuruhan.” – Président de la FIFA, Gianni Infantino. Déclaration complète : https://t.co/dksCbowInH – Médias de la FIFA (@fifamedia) 2 octobre 2022

Les directives de sécurité de la FIFA interdisent le transport de gaz de contrôle des foules par la police ou les stewards au bord du terrain.

L’Indonésie accueillera la Coupe du monde des moins de 20 ans de la FIFA en mai.

Il propose également de remplacer la Chine en tant qu’hôte de la Coupe d’Asie 2023 aux côtés de la Corée du Sud et du Qatar, avec une décision attendue ce mois-ci.

Parmi les autres catastrophes du stade, citons un écrasement en 1989 au stade britannique de Hillsborough, qui a entraîné la mort de 97 supporters de Liverpool, et la tragédie du stade de Port-Saïd en 2012 en Égypte, où 74 personnes sont mortes dans des affrontements.

En 1964, 320 personnes ont été tuées et plus de 1 000 blessées lors d’une bousculade lors d’une qualification olympique Pérou-Argentine au stade national de Lima.