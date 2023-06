REGARDER | Amazon a dupé des millions de consommateurs pour qu’ils s’inscrivent à Prime, selon la FTC américaine

La Federal Trade Commission des États-Unis a poursuivi Amazon devant un tribunal fédéral à Seattle, alléguant que la société avait « sciemment trompé des millions de consommateurs pour qu’ils s’inscrivent sans le savoir à Amazon Prime ».

La Federal Trade Commission des États-Unis a accusé mercredi Amazon.com d’avoir inscrit des millions de consommateurs à son service d’abonnement payant Amazon Prime sans leur consentement et de rendre difficile leur annulation, la dernière action de l’agence contre le géant du commerce électronique ces dernières semaines.

La FTC a poursuivi Amazon devant un tribunal fédéral à Seattle, alléguant que la société avait « sciemment trompé des millions de consommateurs pour qu’ils s’inscrivent sans le savoir à Amazon Prime ».

Dans un communiqué, Amazon a qualifié les affirmations de la FTC de « fausses sur les faits et la loi ».

Amazon a utilisé « des conceptions d’interface utilisateur manipulatrices, coercitives ou trompeuses connues sous le nom de » modèles sombres « pour inciter les consommateurs à s’inscrire au renouvellement automatique des abonnements Prime », a déclaré la FTC alors qu’elle demandait des sanctions civiles et une injonction permanente pour prévenir de futures violations.

Le procès est l’une des nombreuses mesures prises par l’administration du président Joe Biden visant à freiner le pouvoir de marché démesuré des entreprises Big Tech alors qu’elle tente d’accroître la concurrence pour protéger les consommateurs.

La FTC a déclaré qu’Amazon Prime est le plus grand programme d’abonnement au monde, générant 25 milliards de dollars de revenus par an.

Il offre une livraison rapide et gratuite sur des millions d’articles, diverses remises et un accès à des films, de la musique et des séries télévisées, ainsi que d’autres avantages.

Les membres Prime aux États-Unis paient 139 $ par an et génèrent une grande partie du volume des ventes d’Amazon. Prime, qui compte plus de 200 millions de membres dans le monde, est crucial pour les autres activités d’Amazon, notamment son service de streaming Prime Video et son service de livraison d’épicerie.

Dans sa déclaration, Amazon a déclaré: « La vérité est que les clients aiment Prime, et par conception, nous simplifions et simplifions la possibilité pour les clients de s’inscrire ou d’annuler leur abonnement Prime. »

Amazon a ajouté qu’il trouve « préoccupant que la FTC nous ait annoncé cette poursuite sans préavis, au milieu de nos discussions avec les membres du personnel de la FTC pour s’assurer qu’ils comprennent les faits, le contexte et les problèmes juridiques, et avant que nous ayons pu avoir un dialogue avec les commissaires eux-mêmes.

Le procès de mercredi est intervenu le jour où Amazon a annoncé les dates de juillet de son événement de vente majeur Prime Day.

Le procès a déclaré que sous la pression substantielle de la FTC, Amazon a modifié son processus d’annulation en avril, mais que « des violations sont en cours » et qu’il « nécessite toujours cinq clics sur ordinateur et six sur mobile pour que les consommateurs annulent depuis Amazon.com ».

Les actions d’Amazon ont augmenté de 0,2% dans les échanges de l’après-midi.

La FTC enquête sur les processus d’inscription et d’annulation du programme Prime depuis mars 2021.

Selon la plainte, les consommateurs qui ont tenté d’annuler Prime ont été confrontés à de multiples étapes labyrinthiques pour accomplir la tâche d’annulation. La plainte de la FTC a déclaré qu’Amazon avait utilisé le terme « Iliad Flow » pour décrire le processus entamé en 2016, faisant référence au poème épique d’Homère sur la longue guerre de Troie.

Amazon a également commis une « faute intentionnelle » destinée à retarder l’enquête de la FTC en fournissant des réponses de « mauvaise foi » aux demandes de documents, a indiqué l’agence.

L’analyste senior d’Insider Intelligence, Evelyn Mitchell-Wolf, a déclaré que « la FTC donne l’exemple d’Amazon, mais il est assez courant pour les entreprises de rendre plus difficile l’annulation d’un compte que la création d’un ».

Mitchell-Wolf a ajouté :

Le pouvoir de marché d’Amazon pourrait jouer contre lui dans ce cas, car la FTC n’aura pas de mal à prouver que les consommateurs sont effectivement lésés si Amazon les empêche d’exercer leur choix d’annuler leur adhésion Prime.

Le 31 mai, la FTC a annoncé un règlement de 5,8 millions de dollars avec l’unité de caméra de sonnette Ring d’Amazon après que l’agence a déclaré que des caméras avaient été utilisées pour espionner certains clients.

Le même jour, la FTC a déclaré qu’Amazon avait accepté de payer 25 millions de dollars pour régler les allégations de violation du droit à la vie privée des enfants en ne supprimant pas les enregistrements de la technologie d’assistant virtuel Alexa à la demande des parents et en les conservant plus longtemps que nécessaire.

Le nouveau procès est « emblématique des efforts déployés par les gouvernements du monde entier pour freiner l’influence excessive des grandes technologies », notamment Amazon, Apple et Meta, selon Tom Forte, directeur général de DA Davidson Companies.

Mais Forte a également souligné d’autres détaillants et services d’abonnement qui rendent difficile la fin des adhésions.