La manifestation a eu lieu à l’extérieur du château historique de Groeneveld, situé dans la municipalité de Baarn. Un flux en direct de l’agence vidéo de RT Ruptly a montré des manifestants se rassemblant près du château, puis marchant à travers la forêt qui l’entoure jusqu’à la ville de Baarn.

L’emplacement de la manifestation a été choisi après l’ouverture du château de Groeneveld au public pour la première fois depuis des mois, devenant l’un des sites pilotes pour la réouverture post-coronavirus. Pour être admis, les visiteurs doivent suivre des règles strictes et fournir un résultat négatif au test Covid-19.

Auparavant, les organisateurs de la manifestation envisageaient d’organiser la marche dans d’autres municipalités, mais ont eu des problèmes avec les autorités. À Hilversum, le «Police pour la liberté» mars a été explicitement interdit, tandis qu’Apeldoorn a publié une ordonnance d’urgence interdisant complètement toute manifestation.

La Dutch National Monument Organization (NMO), qui a supervisé la réouverture pilote de Groeneveld, a critiqué les manifestants pour avoir choisi le château comme cible. Le directeur de l’ONM, Marlo Reeders, a déclaré aux médias locaux que c’était «Dommage» l’action a eu lieu à Groeneveld et a «gâché» la réouverture.

«Nous attendions avec impatience l’ouverture temporaire et nous avons tout organisé, y compris un quatuor à cordes à jouer,» elle a dit.

Malgré les troubles que la manifestation a rencontrés lors de sa phase de préparation, l’événement s’est déroulé sans incident. Les manifestants ont été étroitement surveillés par la police, qui n’est pas intervenue, et la marche s’est finalement dispersée d’elle-même.

L’événement était organisé par un groupe appelé «Police pour la liberté». Le corps rassemble des officiers de police et des soldats à la retraite, et a émergé en réponse aux restrictions anti-coronavirus persistantes, prônant la liberté de mouvement, d’expression et de rassemblement.

Confrontés à un pic de cas de coronavirus, les Pays-Bas ont abandonné leur approche de laisser-faire pour gérer la pandémie de coronavirus à la fin de l’année dernière, en utilisant des mesures de verrouillage strictes, y compris un couvre-feu nocturne, pour freiner la propagation de la maladie. Les restrictions ont déclenché une série de manifestations à travers le pays ces dernières semaines, qui ont à plusieurs reprises invoqué une réponse de la police brutale.

Depuis le début de la pandémie, les Pays-Bas ont enregistré plus de 1,3 million de cas de la maladie, affectant une proportion importante des 17,2 millions d’habitants du pays.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!