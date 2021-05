REGARDER: 5 policiers blessés lors d’affrontements avec des émeutiers alors que des centaines de jeunes bafouent les restrictions de Covid-19 à Stuttgart, en Allemagne

Environ 600 jeunes se sont rassemblés samedi soir dans le centre-ville de Stuttgart, selon les médias allemands. Une foule particulièrement nombreuse occupait la place Schlossplatz – un endroit populaire parmi les jeunes de la ville.

Les fêtards, qui buvaient de l’alcool et bafouaient les restrictions de Covid-19 sur les rassemblements imposées dans la ville, ont rapidement attiré l’attention de la police. Cependant, ils n’ont pas suivi les ordres des forces de l’ordre de se disperser.

La situation s’est rapidement aggravée vers minuit. « Du coup, des bouteilles ont été lancées sur les secours », a déclaré un porte-parole de la police. Les fêtards criaient également des insultes aux officiers, et le conflit verbal a rapidement dégénéré en violence. D’importantes forces de police ont été déployées alors que les forces de l’ordre décidaient de disperser la foule et de dégager la zone.

Dans #Stuttgart Waren heute Nacht zahlreiche Querdenker/innen unterwegs und haben auf Regeln wie Maske und Abstand gepfiffen. In zwei Wochen werden die Krankenhäuser die #Triage einführen müssen. Alors geht die Pandemie nie vorüber ! pic.twitter.com/lPTKSc5ORc – Dr Lockdown Viehler (@LViehler) 30 mai 2021

La police a été bombardée de bouteilles et il y a eu plusieurs affrontements entre fêtards et officiers. Les forces de l’ordre ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Cinq policiers ont été blessés dans les affrontements et six émeutiers ont été temporairement détenus, a indiqué la police.

Les événements de la nuit ont également entraîné des dégâts matériels, ont rapporté les médias allemands, ajoutant que certaines vitrines de magasins avaient été brisées par les émeutiers. La police a réussi à maîtriser la situation à 02h00 dimanche.

Le ministre de l’Intérieur du Land allemand de Bade-Wurtemberg, Thomas Strobl, a dénoncé l’incident comme « complètement incompréhensible et absolument inacceptable. »

« C’est clair et simple : nous n’acceptons pas les fauteurs de troubles du centre-ville de Stuttgart qui violent la loi et insultent massivement et même blessent des policiers » dit le ministre.

Les autorités et la police de Stuttgart envisagent désormais d’interdire les rassemblements dans plusieurs quartiers populaires de la ville. L’interdiction signifierait qu’entre 22h00 et 6h00, heure locale, les gens ne pourraient se déplacer que dans le centre-ville, mais ne pourraient pas s’y rassembler ni y rester, a expliqué un porte-parole de la police.

Jeudi, Stuttgart a levé le couvre-feu nocturne qui est actuellement obligatoire dans toutes les régions d’Allemagne où le taux d’infection au Covid-19 est élevé. Cependant, les restrictions sur les rassemblements et la consommation d’alcool sont toujours en place.

Stuttgart n’était pas la seule ville allemande à avoir connu des émeutes à cause des restrictions de Covid-19. Dans la ville bavaroise de Ratisbonne, une fête nocturne ivre impliquant quelque 500 personnes s’est également soldée par des affrontements avec la police. Les échauffourées ont fait un policier blessé et un émeutier détenu, selon les médias locaux.

À Hambourg, des agents des forces de l’ordre ont interrompu une grande fête illégale dans un parc local. Environ 1 300 personnes se sont rassemblées dans la région. Les fêtards ont résisté à l’action de la police en lançant des bouteilles sur les policiers.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !