Au moins quatre personnes ont été arrêtées alors que des manifestants contre le verrouillage et la restriction des coronavirus ont tenté d’accéder au bâtiment du Capitole de l’Oregon lors d’une session spéciale.

Des balles de gaz lacrymogène et de poivre ont été déployées par la police après que des gens ont brisé des portes vitrées et démoli des bâches tout en essayant d’accéder au bâtiment.

Une centaine de manifestants, dont des membres du groupe de droite Patriot Prayer, se sont livrés à une confrontation de six heures avec la police anti-émeute armée de la police de l’État de l’Oregon et du département de police de Salem.

Un homme serait en fuite après avoir tenté de s’introduire par effraction dans le bâtiment, puis d’avoir attaqué des journalistes filmant l’incident.

« Nous défendons nos droits constitutionnels d’être ici pour cette audience législative et pour nos droits de rouvrir l’état de l’Oregon », a déclaré la manifestante Crystal Wagner, citée par le Statesman Journal.

« Nous sommes le peuple, nous sommes les contribuables. Nous sommes ici pour lutter pour notre démocratie. »

Les législateurs locaux, plusieurs membres du personnel et des journalistes étaient les seuls présents pour les audiences, mais la réunion a été diffusée sur des télévisions visibles à l’extérieur du bâtiment du Capitole.

La manifestation anti-verrouillage a commencé vers 8h30, heure locale, et plusieurs manifestants ont réussi à accéder au bâtiment pendant une courte période. Ils ont été confrontés aux forces de l’ordre, à quel point « l’altercation est devenue physique, » selon les responsables locaux.

Un manifestant a déployé une forme de spray au poivre et a été accueilli par une volée de boules de poivre de la part d’agents armés de l’OSP.

Les forces de l’ordre ont tenté de dégager la zone vers 9 heures du matin après que le rassemblement ait été déclaré illégal, moment auquel l’un des manifestants a déployé une masse d’ours contre les responsables.

L’homme, identifié plus tard comme Ryan Lyles, 41 ans, a été arrêté et accusé de possession de gilet pare-balles et d’utilisation illégale de masse.

« Nous avons accompli deux choses très importantes … Nous avons mis la peur de Dieu dans les citoyens de notre état. Ils savent que nous ne déconnerons plus, » Le manifestant David Klaus a déclaré à la foule, selon The Statesman Journal, ajoutant que les manifestations avaient honte, « agents de police traîtres » et avertissant que « ce qui se passe ensuite est sur eux. »

À un moment donné, l’alarme incendie du bâtiment a été déclenchée, mais cela s’est avéré être une fausse alarme.

Le sénateur d’État et bientôt secrétaire d’État de l’Oregon, Shemia Fagan, a décrit la situation comme « énervant. »

«Cela ne semble pas normal. Et c’est vraiment triste, « elle a dit.

