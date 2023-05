REGARDER | 25 morts alors qu’Israël et les militants de Gaza échangent des tirs pour le troisième jour

Les frappes aériennes israéliennes ont tué 25 Palestiniens.

Plus de 500 roquettes ont été tirées depuis Gaza.

Le Jihad islamique a confirmé avoir perdu quatre chefs militaires.

Les militants israéliens et gazaouis ont échangé plus de tirs nourris tôt jeudi, le troisième jour de la pire escalade de violence depuis la mi-2022 sur l’enclave côtière palestinienne.

Des frappes aériennes et des missiles israéliens ont tué 25 Palestiniens depuis mardi, ont déclaré des responsables de Gaza – parmi lesquels des combattants et des civils, dont plusieurs enfants.

Tôt jeudi, les magasins de Gaza ont été fermés et les rues ont été en grande partie abandonnées alors que des avions militaires israéliens survolaient le territoire où plusieurs bâtiments étaient en ruines.

Plus de 500 roquettes ont été tirées depuis Gaza sur Israël depuis mardi, a indiqué l’armée, sans qu’aucune victime n’ait été signalée en Israël jusqu’à présent.

Parmi ceux-ci, 368 ont franchi la frontière et 154 ont été interceptés par le système de défense antimissile Iron Dome, tandis que 110 sont tombés à l’intérieur de Gaza, a-t-il ajouté.

Le groupe militant du Jihad islamique a déclaré à l’AFP que des roquettes avaient de nouveau été tirées sur Israël vers 09h00.

Le Jihad islamique a confirmé avoir perdu quatre chefs militaires dans des frappes ces derniers jours, le plus récent étant Ali Ghali, commandant d’une unité de lancement de roquettes.

Un autre groupe militant, le Front populaire de libération de la Palestine, a déclaré que quatre de ses combattants avaient été tués.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans une allocution télévisée mercredi soir que « nous sommes toujours en pleine campagne » et « attaquons férocement la bande de Gaza ».

« Nous disons aux terroristes et à ceux qui les envoient : nous vous voyons partout, vous ne pouvez pas vous cacher, et nous choisissons le lieu et le moment pour vous frapper. »

« Vague d’escalade »

Dans le quartier Al-Rimal de la ville de Gaza, Mamoun Radi, 48 ans, a déclaré : « Nous espérons que la vague d’escalade prendra fin, mais nous soutenons la vengeance des martyrs.

« Israël a assassiné un chef du Jihad (islamique) à l’aube aujourd’hui parce qu’il ne veut pas de calme. »

Dans tout le sud d’Israël, des sirènes ont hurlé par intermittence toute la nuit et jeudi matin.

Miriam Keren, 78 ans, une résidente d’Ashkelon, a déclaré qu’une roquette de Gaza avait détruit un atelier et endommagé sa maison.

« Tous les éclats d’obus sont dans la pièce, la maison a été secouée très puissamment, les verres sont tombés, les murs ont été endommagés », a-t-elle déclaré à l’AFP.

« Heureusement, j’ai un coffre-fort et j’y suis entré immédiatement et j’ai fermé la porte.

« Ce n’est pas la première fois que la maison est touchée mais je n’ai pas peur, moi non plus hier. Tu es choqué un instant mais ce n’est pas une question de peur. C’est plus désagréable, très désagréable. »

Efforts de cessez-le-feu

L’Egypte a « essayé de faciliter un cessez-le-feu », a déclaré à l’AFP un responsable israélien sous couvert d’anonymat, un effort confirmé par des responsables du Hamas et du Jihad islamique qui n’ont pas donné de détails.

Le porte-parole du Hamas, Abdul Latif al-Qanou, a déclaré mercredi que « les frappes de la résistance unifiée font partie du processus de réponse au massacre commis par (Israël) ».

La Ligue arabe a condamné les « raids israéliens barbares sur la bande de Gaza, qui visaient des civils, des enfants et des femmes dans des quartiers résidentiels ».

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a réaffirmé le « soutien à toute épreuve de Washington à la sécurité d’Israël ».

Le Hamas, qui dirige Gaza, et le Jihad islamique sont tous deux considérés comme des groupes terroristes par Israël et les États-Unis.

Les affrontements de cette semaine à Gaza sont les pires depuis qu’une escalade de trois jours en août a tué 49 Palestiniens, sans aucun décès israélien.

La violence a également éclaté en Cisjordanie occupée, où l’armée israélienne a organisé des raids répétés contre des militants qui ont souvent dégénéré en affrontements de rue ou en fusillades.

Le conflit s’est intensifié depuis que le chef vétéran Netanyahu est revenu au pouvoir à la fin de l’année dernière à la tête d’une coalition avec des partis d’extrême droite et ultra-orthodoxes.

Israël a également été secoué par sa plus grande crise politique intérieure depuis des décennies alors que des manifestations de masse ont éclaté contre les projets de réforme du système judiciaire, menés par Netanyahu, qui se bat également contre des accusations de corruption devant les tribunaux.