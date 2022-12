Regarde Diddy, ça suffit

Brother Love a poussé la saison des menottes à un autre niveau et a récemment été aperçu en train de serrer les lèvres avec une autre jeune beauté.

Comme indiqué précédemment, Diddy a annoncé que lui et la spécialiste des données de 28 ans, Dana Tran, avaient accueilli dans le monde une petite fille nommée Love Sean Combs. Le bébé serait né dans un hôpital de Newport Beach, en Californie, en octobre.

Lors du calcul de l’annonce récente de sa petite fille, il est clair que seulement quatre jours après avoir accueilli son sixième enfant, Diddy a été aperçu à New York main dans la main avec l’influenceur Shawntya Joseph.

Après avoir été hué avec Mme Shawntya, M. Love lui-même a ensuite été aperçu en train d’embrasser un modèle Instagram, Jade Ramey chez Nobu.

Une fois que cette nouvelle a été diffusée sur le Web, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour critiquer Yung Miami et l’appeler pour avoir permis à M. Combs de l’« embarrasser » comme il l’a fait.

Un utilisateur a tweeté: “Cet homme vous embarrasse à gauche et à droite 🤣.” Alors qu’un autre a tweeté: “Imaginez l’homme que vous aimez vous faire tout cela juste avant Noël.”

Bien sûr, Yung Miami a applaudi les fans et la personnalité des médias, Akademiks, qui l’ont qualifiée de nana secondaire et ont clairement indiqué qu’ils étaient tous les deux célibataires et sortaient ensemble.

JE NE SUIS DU CÔTÉ DE PERSONNE B **** JUSTE QUE CELA SOIT CLAIR EN CE LUNDI BON !” a écrit Miami sur Twitter. “Je ne viens pas 2e à aucun b ***!”

Hier soir, elle est allée sur Twitter et a simplement tweeté “Merci, SUIVANT!”

Plus tard, elle a répondu à un fan qui a commenté qu ‘”il rendait les filles de la ville folles et il n’y a aucun moyen qu’une vraie fille de la ville laisse grand-père nous en faire une”.

Yung Miami a utilisé la section des commentaires pour écrire;

« Ce n’est pas mon homme, il est libre de faire ce qu’il veut. Je ne suis pas dans une relation, mon objectif est de promouvoir ma marque en ce moment ! J’ai vécu beaucoup de choses ces 3 dernières années. Je m’amuse juste !

Yung Miami semble clairement indifférente aux annonces et de nombreux fans l’ont en fait encouragée à continuer à s’amuser avec M. Combs. Ils ont même suggéré qu’elle intègre ces situations dans sa musique.

Que pensez-vous du dernier développement de la vie amoureuse de Diddy ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!