La défunte reine Elizabeth II n’était pas seulement la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne depuis plus de 70 ans au moment de sa mort à l’âge de 96 ans, mais aussi la matriarche des Windsors avec 12 arrière-petits-enfants. Tous sont des descendants des quatre enfants de la reine avec le prince Philip : le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

Elle a également huit petits-enfants, et tous devraient être présents aux funérailles de la reine lundi. Son fils aîné, Charles, est le monarque le plus âgé à monter sur le trône à 73 ans.

Parmi les 12 arrière-petits-enfants de la reine, les enfants du prince Williams sont en première ligne pour la succession royale : le prince George de Galles, la princesse Charles de Galles et le prince Louis de Galles. Les autres arrière-petits-enfants sont Lilibet Mountbatten-Windsor, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Sienna Elizabeth Mountbatten, Savannah Phillips, Isla Phillips, Lucas Philip Tindall, Lena Elizabeth Tindall, Mia Grace Tindall et August Philip Hawke Brooksbank.

Prince George de Galles

Le prince George est né le 22 juillet 2013 et est l’aîné des enfants du prince William et de sa femme, Kate Middleton. Il est deuxième derrière lui pour le trône britannique et est le premier petit-fils du roi Charles issu de son mariage avec feu l’ex-épouse de la princesse Diana.

George porte le nom de son arrière-arrière-grand-père, le roi George VI, le père de la reine, décédé en 1952 lorsqu’elle monta sur le trône.

Il fréquente l’école prédatrice de Thomas Battersea et étudie l’histoire, le français et le ballet. Il pouvait souvent être aperçu lors d’événements royaux aux côtés de la défunte reine ou dans les bras de son grand-père, le roi.

Princesse Charlotte de Galles

La princesse Charlotte est l’enfant du milieu du prince William et de Kate. Elle est née le 2 mai 2015 et est la fille unique du couple. Elle est la troisième dans l’ordre de succession derrière son frère aîné, le prince George, et est la deuxième petite-fille du roi.

Après l’ascension de Charles à la couronne, Charlotte, avec ses frères, a reçu de nouveaux titres, passant de Charlotte Cambridge à Charlotte Wales. Elle a été présentée lors d’événements royaux et de mariages en tant que demoiselle d’honneur.

La jeune princesse a maintenu sa position de troisième ligne du trône en raison de l’adoption du Succession to the Crown Act 2013, qui aurait placé son jeune frère, le prince Louis, devant elle.

Prince Louis de Galles

Le prince Louis est le plus jeune enfant du prince et de la princesse de Galles, né le 23 avril 2018. L’enfant de quatre ans est le plus jeune frère de George et Charlotte.

Il est le quatrième sur le trône et le troisième petit-fils du roi Charles III. Plus récemment, sa mère, Kate, a déclaré à un groupe de partisans royaux à l’extérieur du château de Windsor que le jeune prince l’avait réconfortée après la mort de la reine.

Des images montrent la princesse disant à une foule de personnes que le prince Louis, après avoir appris la mort de la reine, a dit : “Ne vous inquiétez pas. Elle est maintenant avec son arrière-grand-père.”