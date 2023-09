Regard sur le mouvement séparatiste sikh à l’origine des tensions entre le Canada et l’Inde

Les relations diplomatiques entre le Canada et l’Inde ont explosé cette semaine lorsque le Premier ministre canadien Justin Trudeau a accusé l’Inde d’être impliquée dans le meurtre d’un citoyen canadien dans un temple sikh en Colombie-Britannique en juin.

Hardeep Singh Nijjar, 45 ans, a été abattu devant un gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin. Leader de la diaspora sikh au Canada, Nijjar avait été actif au sein d’un groupe soutenant la promotion d’une patrie sikh indépendante dans le nord de l’Inde appelée Khalistan. .

La mort de Nijjar et les tensions persistantes entre le Canada et l’Inde sont un autre élément du débat au Khalistan, que les experts ont décrit comme complexe, évolutif et profondément émotionnel.

Il s’agit d’un examen plus approfondi de son histoire.

L’empire sikh

Les experts affirment que de nombreux moments de l’histoire jouent un rôle important dans le mouvement du Khalistan, l’un des marqueurs clés étant l’empire sikh du début des années 1800.

L’empire était un royaume de la région du Pendjab dirigé par le Maharaja Ranjit Singh, avec la province de Lahore servant de capitale sikh.

Aujourd’hui, de nombreux séparatistes considèrent l’empire comme la preuve qu’un régime sikh autonome et réussi est possible.

« Ce n’est qu’avec l’arrivée des Britanniques que son empire s’est effondré », a déclaré Satwinder Bains, directeur des études sud-asiatiques à l’Université de Fraser Valley à Abbotsford, en Colombie-Britannique.

« Je pense que les gens reviennent à cet âge d’or et rêvent que c’est quelque chose que nous retrouverons, que nous serons autonomes, que nous connaîtrons nos limites », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Qu’est-ce que le Khalistan ? Un regard sur le mouvement pour un État sikh indépendant : Qu’est-ce que le Khalistan ? Un regard sur le mouvement pour un État sikh indépendant Certains sikhs recherchent depuis toujours une patrie sikh indépendante dans le nord de l’Inde, appelée Khalistan. Les experts affirment que l’histoire du mouvement est complexe, émotionnelle et évolutive.

L’Inde divisée après la colonisation britannique

De nombreux experts affirment qu’un autre point clé du mouvement séparatiste du Khalistan était la partition – la division de l’Inde à la fin de la domination coloniale britannique en 1947.

Après le départ des Britanniques, des millions de musulmans ont fui vers l’ouest, vers le nouveau pays du Pakistan. La plupart des hindous et des sikhs ont choisi de rester en Inde, mais le pays est resté une nation à majorité hindoue.

« C’était important parce que cela a soulevé des questions concernant l’identité sikh – les Sikhs eux-mêmes n’ayant pas de patrie », a déclaré Indira Prahst, professeur d’anthropologie et de sociologie au Langara College de Colombie-Britannique.

Bien qu’ils ne représentent qu’une fraction de la population indienne, les Sikhs produisaient la part du lion de la nourriture du pays. Le Pendjab, selon les experts, reste le grenier du pays.

« Je pense que les Pendjabis et les Sikhs pensaient qu’ils avaient eu le bout du bâton parce que peu de temps après, alors que l’Inde se développait en tant qu’État-nation, le Pendjab était soumis à une forte pression pour nourrir le reste de l’Inde, car c’était encore une population en plein essor. et très peu de nourriture », a déclaré Bains.

« Ce [was] ouvrant la voie au sentiment que les Sikhs n’ont pas leur place dans l’État-nation indien et qu’il n’y aura pas d’égalité, qu’ils seront des citoyens de seconde zone », a déclaré Harjeet Grewal, professeur de religions asiatiques et d’études sikhs à l’Université de Calgary.

Alors que la population sikh faisait face à un manque d’autonomie, à de mauvaises conditions de vie et à une intense pression agricole, l’idée du Khalistan – un État distinct dirigé par les Sikhs au sein de la nation – a continué de s’imposer.

Un leader séparatiste émerge

Le débat séparatiste a atteint un sommet violent dans les années 1980.

Jarnail Singh Bhindranwale est devenu l’un des principaux partisans du mouvement vers 1982. Certains le considéraient comme un prédicateur charismatique, tandis que d’autres le voyaient comme un leader militant violent.

« Il était en fait [seen as] un saint au départ, qui demande simplement des réformes sociales », a déclaré Shinder Purewal, auteur de Ethnonationalisme sikh et professeur au département de sciences politiques de l’Université polytechnique Kwantlen en Colombie-Britannique

« D’un autre côté, il a également créé une aura qui lui permet de tuer n’importe qui. »

Jarnail Singh Bhindranwale, l’un des dirigeants du mouvement séparatiste sikh en Inde, est visible sur une photo non datée. (CBC)

Selon Grewal, Bhindranwale n’a pas explicitement demandé un État séparé, mais semble soutenir le mouvement.

« Il disait souvent : ‘Je ne demande pas le Khalistan, mais si l’administration d’Indira Gandhi veut donner le Khalistan aux Sikhs et que c’est ainsi que les Sikhs peuvent devenir souverains, alors nous l’accepterons' », a déclaré Grewal.

En 1984, Bhindranwale et ses partisans ont emménagé à Harmandir Sahib, ou Temple d’Or, le lieu le plus sacré du sikhisme. Il a utilisé le temple de la ville d’Amritsar comme sanctuaire fortifié. Il a lancé ce que les médias ont décrit à l’époque comme une « campagne impitoyable de bombardements, de sabotages et d’assassinats qui ont coûté des centaines de vies ».

Purewal a déclaré que Bhindranwale, même l’un des dirigeants sikhs « les plus militants », « a mobilisé de nombreux sikhs » pendant plusieurs années. De nombreux membres de la population hindoue et de l’État indien se sont sentis visés, l’assassinat de deux hommes politiques hindous ayant ajouté à ces craintes en mai 1984.

La présence de Bhindranwale au Temple d’Or et les assassinats de mai ont été pris en compte dans la prochaine décision du gouvernement indien, a déclaré Purewal.

Opération Étoile Bleue

En juin de la même année, le Premier ministre indien Indira Gandhi a ordonné à l’armée d’entrer dans le temple lors d’une attaque connue sous le nom d’Opération Blue Star. Des milliers de personnes ont été tuées, dont des Sikhs innocents.

« Le discours de l’État ici est que cela visait à éliminer les terroristes ou les militants… qui étaient venus perturber le sanctuaire de l’enceinte du temple et qui avaient refusé de partir malgré de nombreuses tentatives pour les faire sortir », a déclaré Grewal.

Les militants marquent le 25e anniversaire de l’opération Blue Star le 6 juin 2009. Il s’agissait d’une attaque contre le complexe du Temple d’Or par l’armée indienne en 1984 pour arrêter Bhindranwale, le chef sikh, et ses partisans militants qui ont lancé un mouvement pour une séparation. État sikh, une décision liée à l’assassinat éventuel du Premier ministre Indira Gandhi. (Narinder Nanu/AFP/Getty Images)

« Ce qui se passe au cours de cette semaine est difficile à discerner, en partie à cause de la quantité de fausses informations, mais des milliers de Sikhs perdent la vie. »

Bhindranwale faisait partie des personnes tuées. Pour certains, il est devenu un martyr du mouvement séparatiste.

Le Premier ministre indien assassiné

Cinq mois après l’attaque du Temple d’Or, le Premier ministre Gandhi a été assassiné alors qu’il se rendait à son bureau le matin du 31 octobre 1984.

« Immédiatement, la première nouvelle qui sort est que deux gardes du corps sikhs l’ont tuée », a déclaré Bains.

Au cours des jours suivants, des milliers de Sikhs ont été tués dans des émeutes généralisées. Les dirigeants sikhs estiment le nombre de morts à 10 000.

Le gouvernement indien, largement considéré comme complice, refuse de reconnaître ces massacres comme un génocide et estime le nombre de morts à moins de 3 000.

« Après 1984, il y a eu une confrontation violente des deux côtés », a déclaré Prahst, professeur au Langara College, spécialisé dans les relations raciales et ethniques.

Un membre de la GRC examine l’épave du vol 182 d’Air India alors qu’elle est exposée dans un endroit tenu secret à Vancouver, le 15 juin 2004. (Andy Clark/Reuters)

Attentats à la bombe contre Air India

Le 23 juin 1985, le vol 182 d’Air India a été bombardé alors qu’il était en route entre Montréal et l’Inde.

Les 329 personnes à bord, dont de nombreux Canadiens, ont été tuées dans l’explosion de l’avion au large des côtes irlandaises. Deux bagagistes ont également été tués dans une autre explosion à l’aéroport Narita de Tokyo.

ÉCOUTER | L’héritage de la catastrophe d’Air India au Canada aujourd’hui : La première édition10h36L’héritage de l’attentat à la bombe contre Air India, 38 ans plus tard Aujourd’hui, cela fait trente-huit ans que le vol 182 d’Air India a explosé au-dessus de l’océan Atlantique. Trois cent vingt-neuf personnes ont été tuées, dont la grande majorité étaient des Canadiens. Mais un nouveau sondage montre que beaucoup de gens ne savent rien du massacre. Nous discutons de pourquoi, avec Angela Failler, co-auteur du livre Remembering Air India: The Art of Public Mourning.

« Air India a été l’un des plus grands actes de terrorisme de l’histoire du Canada, que malheureusement beaucoup de Canadiens ne comprennent pas ou ne connaissent pas vraiment », a déclaré Prahst.

« La question est de savoir qui est responsable », a-t-elle poursuivi. « Je dirais que l’activisme au Canada est unique et distinct à cause d’Air India et qu’il a eu un impact sur l’identité de nombreux hommes sikhs, en partie, qui ressentent maintenant un regard violent conféré sur leur turban. »

Les séparatistes du Khalistan ont été accusés d’avoir fait exploser la bombe en représailles aux violences de 1984. Un membre d’un groupe du Khalistan a été reconnu coupable d’homicide involontaire en relation avec les attentats à la bombe en 2003, tandis que deux autres suspects ont été acquittés en 2005.

REGARDER | Décomposition des allégations du Canada contre l’Inde : L’accusation explosive du Canada contre l’Inde, ligne par ligne | À propos de ça Andrew Chang brise les allégations explosives du premier ministre Justin Trudeau à la Chambre des communes, accusant des agents du gouvernement indien d’avoir aidé à tuer le citoyen canadien et militant sikh Hardeep Singh Nijjar.

Une tuerie en sol canadien

Même si le soutien à la cause du Khalistan s’est calmé au Pendjab, les experts affirment qu’il a pris de l’ampleur parmi les sikhs des pays occidentaux comme le Canada, qui abrite la plus grande population sikh en dehors de l’Inde.

« Le Khalistan est en constante évolution quant à la manière dont il est perçu par la prochaine génération », a déclaré Prahst. « La diaspora sikh aujourd’hui, au Canada, en Angleterre, en Amérique, en Australie, remet en question son identité et son identité se forme autour d’un activisme confronté aux inégalités. »

Le cercueil transportant Hardeep Singh Nijjar est photographié lors de ses funérailles au Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique, le 25 juin. Le premier ministre Justin Trudeau a allégué le 18 septembre que le gouvernement indien était impliqué dans le meurtre de Nijjar. (Ben Nelms/CBC)

Les responsables indiens ont accusé leurs homologues occidentaux – en particulier le Canada – de ne pas être intervenus alors que des groupes pro-Khalistan menaçaient le gouvernement indien, dirigé par le parti nationaliste hindou de Modi.

« Pour l’État indien, le mouvement Khalistan est considéré comme un mouvement violent qui menace la souveraineté territoriale de l’Inde », a déclaré Neilesh Bose, professeur agrégé d’histoire à l’Université de Victoria.

Ces groupes séparatistes comprennent celui soutenu par Hardeep Singh Nijjar, un leader sikh et citoyen canadien assassiné cet été. Nijjar, 45 ans, a été abattu dans son camion devant le Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

Nijjar, qui était président du gurdwara, avait été qualifié de « terroriste » par le gouvernement indien et accusé de diriger un groupe militant séparatiste – ce que ses partisans ont nié.

REGARDER | Le fils de Nijjar dit qu’il croit depuis longtemps que l’Inde est impliquée dans la mort de son père : Le fils du leader sikh soupçonne depuis longtemps l’Inde d’avoir joué un rôle dans la mort de son père Balraj Singh Nijjar, 21 ans, a déclaré aux journalistes qu’il avait ressenti un sentiment de soulagement après que le premier ministre Justin Trudeau ait déclaré publiquement que le Canada avait eu connaissance de renseignements liant prétendument le gouvernement indien au meurtre de son père, Hardeep Singh Nijjar.

Mardi, Trudeau a déclaré que l’appareil de sécurité nationale du Canada a des raisons « crédibles » de croire « des agents du gouvernement indien » ont commis le meurtre. Le ministère indien des Affaires étrangères a publié une déclaration rejetant les allégations de Trudeau, les qualifiant d’« absurdes ».

Trudeau a déclaré aux médias mardi avant une réunion du Cabinet que le gouvernement fédéral ne cherchait pas à provoquer ou à aggraver la situation, mais qu’il présentait les faits tels qu’il les comprenait.

« Le gouvernement indien doit prendre cette question avec le plus grand sérieux », a-t-il déclaré.