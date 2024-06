Regard plus approfondi sur l’enquête fédérale sur Sean « Diddy » Combs

CNN

Quelques mois après la chanteuse Cassie Ventura a déposé une plainte contre son ex-petit-ami Sean « Diddy » Combs, sa vie est très différente.

L’homme qui est passé du statut de stagiaire dans une maison de disques à la construction de son propre empire musical chez Bad Boy Records, était autrefois une figure bien-aimée qui détenait suffisamment d’influence pour lancer des carrières d’enregistrement, des lignes de mode et de spiritueux à succès, et même une mouvement de vote.

Ces jours semblent révolus.

Dans sa plainte désormais réglée déposée en novembre, Ventura a accusé Combs de l’avoir violée en 2018 et d’années d’abus au cours de leur relation. Au cours des six derniers mois, il a été nommé sept autres poursuites dans lequel il a été accusé d’inconduite sexuelle et d’autres activités illégales. Combs a nié avec véhémence les allégations de nombreuses poursuites civiles, mais n’a pas répondu à toutes les allégations.

Après que CNN ait publié un Vidéo de surveillance 2016 qui montrait Combs agressant physiquement Ventura, le bureau du procureur du comté de Los Angeles a déclaré que l’incident qu’ils ont décrit comme « extrêmement troublant » était hors délai de prescription pour engager des poursuites.

Mais la vidéo pourrait devenir une preuve dans une enquête fédérale en cours liée à Combs et aux allégations de trafic sexuel. CNN a appris que les enquêteurs se préparent à traduire les accusateurs de Combs devant un grand jury fédéral à New York, selon deux sources proches de l’enquête.

Cela indique que le ministère américain de la Justice s’oriente vers une éventuelle mise en accusation de Combs. Les autorités « approfondissent » les poursuites civiles et les recherchent à la recherche de témoins potentiels et de preuves contre la star, a déclaré l’une des sources à CNN.

Les enquêteurs fédéraux enquêtent également sur des allégations de blanchiment d’argent et de drogues illégales, a appris CNN.

«C’est bien plus important que ces simples poursuites», a déclaré l’une des sources proches de l’ampleur de l’enquête.

Voici un aperçu plus approfondi de ce qui a été révélé jusqu’à présent sur l’affaire fédérale.

Les autorités perquisitionné les domiciles de Combs à Miami et à Los Angeles le 25 mars, parce qu’il est la cible d’une enquête fédérale menée par Homeland Security Investigations (HSI), la principale branche d’enquête du département américain de la Sécurité intérieure, selon un haut responsable fédéral chargé de l’application des lois informé de l’affaire. L’enquête découle de bon nombre des mêmes allégations d’agression sexuelle formulées dans le poursuites civilesselon une deuxième source policière proche des perquisitions.

HSI est chargé d’enquêter sur la criminalité et les menaces transnationales, notamment la traite des êtres humains, le terrorisme, le trafic de stupéfiants et d’autres activités criminelles organisées.

KCAL/KCBS Des membres des forces de l’ordre sont vus devant le domicile de Sean « Diddy » Combs à Los Angeles le 25 mars 2024.

Un porte-parole de HSI a refusé de commenter l’existence d’un grand jury, mais a noté que l’enquête était toujours en cours.

Un avocat de Combs s’est opposé à la manière dont le des recherches ont été menées.

« Il y a eu un recours excessif à la force militaire lorsque des mandats de perquisition ont été exécutés dans les résidences de M. Combs », a déclaré Aaron Dyer, l’avocat de Combs, dans une déclaration à CNN à l’époque. « Il n’y a aucune excuse pour la démonstration excessive de force et d’hostilité de la part des autorités ou pour la manière dont ses enfants et ses employés ont été traités. »

Deux des fils adultes de Combs, Justin, 30 ans, et Christian, 26 ans, ont été arrêtés et brièvement menottés pendant leur détention.e exécution du mandat de perquisition dans son manoir de Los Angeles. Ils n’ont été ni arrêtés ni inculpés.

La mère de Justin, la styliste Misa Hylton, s’est également indignée de la façon dont son fils et son frère ont été traités.

« La force trop zélée et ouvertement militarisée utilisée contre mes fils Justin et Christian est déplorable », a-t-elle écrit dans un communiqué. publication sur les réseaux sociaux en avril. « S’il s’agissait des fils d’une célébrité non noire, ils n’auraient pas été traités avec la même agressivité. La tentative d’humilier et de terroriser ces jeunes HOMMES NOIRS innocents est méprisable ! »

Hylton n’est pas la mère biologique de Christian Combs. Il est le fils de feu Kim Porter avec qui Sean Combs a également partagé des filles jumelles de 17 ans, D’Lila et Jessie.

Les perquisitions au domicile de Combs ont eu lieu des semaines après un procès intenté contre lui par Rodney « Lil Rod » Jones, un ancien producteur et vidéaste du magnat de la musique. Jones accuse Combs et d’autres de racket, d’agression sexuelle et de trafic sexuel en 2022 et 2023 alors que Jones travaillait sur le dernier album de Combs, « Love ». Jones allègue également que Combs ne l’a pas rémunéré pour son travail de production musicale.

Chris Delmas/AFP/Getty Images/Fichier Sean « Diddy » Combs avec Cassie Ventura assistent à la première de « The Perfect Match » au Arclight Theatre de Los Angeles en 2016.

Ventura aussi, accusé Combs de trafic sexuel, l’aurait forcé à se livrer à divers actes sexuels avec des travailleurs du sexe masculins en les menaçant de violence.

« Une décision de régler un procès, surtout en 2023, ne constitue en aucun cas un aveu d’actes répréhensibles », a déclaré Ben Brafman, avocat de Combs, lorsque le procès de Ventura a été réglé.

Un autre avocat de Combs a nié les allégations de Jones et a qualifié ses affirmations de « mensonges ».

«Ses noms imprudents sur des événements qui sont de la pure fiction et qui ne se sont tout simplement pas produits ne sont rien de plus qu’une tentative transparente de faire la une des journaux. Nous avons la preuve accablante et incontestable que ses affirmations sont des mensonges complets », a déclaré l’avocat. Shawn Holley a déclaré à CNN lorsque le procès a été déposé.

Les autorités qui effectuent des perquisitions recherchent généralement des preuves confirmant que les lois ont été enfreintes. Les exemples de ce qui est souvent saisi comprennent des ordinateurs, des téléphones portables et des documents. Jones et Ventura ont affirmé qu’il existait des preuves vidéo de certains des crimes présumés.

Les preuves vidéo potentielles sont actuellement au centre du débat, car une source a déclaré à CNN que des agents fédéraux étaient en possession d’une vidéo prise à l’intérieur des résidences récemment perquisitionnées de Combs. On ne sait pas si la vidéo a été saisie lors des perquisitions ou si les enquêteurs ont obtenu des vidéos des personnes qu’ils ont interrogées.

« Ils contactent des personnes qu’ils ont trouvées sur les enregistrements », a déclaré une source à CNN.

Au moins un travailleur du sexe, qui affirme avoir été victime de Combs, a été interrogé au cours de l’enquête, a indiqué une source. La source a ajouté que cet individu a été vu sur des images en possession des enquêteurs fédéraux.

Bien qu’aucune accusation criminelle fédérale n’ait été déposée contre Combs, des sources policières ont indiqué les efforts réussis du ministère de la Justice pour poursuivre en justice le chanteur R&B en disgrâce R. Kelly en 2022 pourrait servir de modèle pour l’enquête actuelle sur le trafic sexuel de Combs, en fonction des preuves découvertes.

Dans l’affaire impliquant Kelly, les agents fédéraux de HSI ont obtenu une condamnation pour des accusations fédérales de racket et de trafic sexuel découlant des efforts de Kelly au fil des années pour utiliser sa renommée pour piéger les victimes qu’il a abusées sexuellement.

La loi fédérale sur les organisations influencées par les racketteurs et les organisations corrompues – également connue sous le nom de RICO – est une loi qui cible les entreprises dites criminelles et prévoit de lourdes sanctions qui peuvent également servir de levier pour les procureurs souhaitant renverser des co-conspirateurs potentiels ou encourager les accusés. pour accepter des accords de plaidoyer.

KCAL/KCBS Une image aérienne de la maison de Sean « Diddy » Combs à Los Angeles le 25 mars 2024.

Il n’y a pas de calendrier connu pour d’éventuelles accusations fédérales contre Combs, cependant, aborder son enquête sur le trafic sexuel comme un effort pour éclairer une entreprise criminelle impliquant d’autres nécessiterait un effort plus robuste de la part des agents fédéraux pour prouver les éléments de tout complot.

« Lorsque les procureurs inculpent RICO, ils doivent prouver davantage pour faire valoir leur cause : qu’une entreprise criminelle existe, que l’accusé en était membre et que les crimes sont liés à cette entreprise », a déclaré Elie Honig, analyste juridique principal de CNN. et ancien procureur fédéral. « Mais cela donne également aux procureurs un outil puissant pour mettre fin aux grandes opérations criminelles. »

Une source a déclaré à CNN que les enquêteurs étaient minutieux et prenaient leur temps pour s’assurer qu’un acte d’accusation, s’il y en avait un, était « à toute épreuve ».

Sandra Gonzalez, John Miller, Elizabeth Wolfe, Eric Levenson, Denise Royal, Holmes Lybrand et Carlos Suarez de CNN ont contribué à ce rapport.