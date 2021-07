Regard intérieur sur scène à Tokyo

TOKYO — Les Jeux olympiques sont officiellement arrivés.

Les Jeux d’été de Tokyo 2020 commencent par la cérémonie d’ouverture, qui sera diffusée en direct aux États-Unis vendredi (7 h HNE, NBC), un jour avant la date initialement prévue pour 2020.

Environ 950 spectateurs, pour la plupart des dignitaires – comme la Première Dame Jill Biden – et des journalistes, seront au stade olympique pour des festivités feutrées. Le Comité olympique et paralympique américain a déclaré que plus de 200 athlètes, dirigés par les porte-drapeaux Sue Bird (basket féminin) et Eddy Alvarez (baseball) devraient défiler lors de la cérémonie.

Salutations du stade olympique de Tokyo !

Le début de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été n’est plus qu’à une heure et alors que le soleil commence à peine à se lever sur la côte est, il est déjà couché ici à Tokyo.

Les délégations d’athlètes dans la traditionnelle « Parade des nations » devraient également être sensiblement plus petites, en raison de COVID-19, car de nombreux athlètes n’ont pas encore arrivé. Les organisateurs ont demandé que les athlètes arrivent au plus tôt cinq jours avant leur premier jour de compétition, en grande partie pour éviter la surpopulation dans le village olympique.

— Tom Schad, USA AUJOURD’HUI

Les manifestants marchent vers la cérémonie d’ouverture à Tokyo

La décision de tenir les Jeux au milieu d’une pandémie, avec des cas de coronavirus atteignant leur plus haut total depuis janvier, a été impopulaire parmi la population japonaise.

Selon le Washington Post, des manifestants ont fermé l’une des routes les plus fréquentées de Tokyo alors qu’ils se rendaient à proximité de la cérémonie d’ouverture de Tokyo.

Officiel : 83% des athlètes américains vaccinés

Le médecin-chef de l’USOPC, Jonathan Finnoff, a déclaré vendredi ici à Tokyo qu’environ 83 % de la délégation américaine, qui se compose officiellement de 613 athlètes, a été vaccinée (environ 600 ont répondu aux demandes d’informations médicales).

Cela signifie qu’une centaine d’athlètes n’ont pas encore reçu de vaccin COVID-19.

Notre Christine Brennan écrit : « En ne se faisant pas vacciner, ils se sont révélés être de terribles coéquipiers, mettant potentiellement en danger leurs camarades athlètes car ils courent un plus grand risque de contracter COVID-19 et potentiellement de se faire sortir, ainsi que d’autres, de leurs événements grâce aux protocoles de recherche des contacts. . »

Les porte-drapeaux américains Sue Bird, Eddy Alvarez

Bird avait quelques amis proches à qui s’adresser après avoir été sélectionnée comme l’un des porte-drapeaux américains pour la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo.

Lauren Jackson, coéquipière de longue date du Seattle Storm, qui avait porté le drapeau de son Australie natale en 2012, a envoyé un texto pour lui dire ses félicitations.

L’entraîneure américaine Dawn Staley a porté le drapeau aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes, la dernière fois qu’un basketteur a eu cet honneur.

« Dawn vient de me donner le meilleur conseil possible », a déclaré Bird vendredi. «Elle a dit:« Écoutez, le drapeau n’est pas si lourd. Tout ira bien. «

Elle sera rejointe par Alvarez, médaillé d’argent en patinage de vitesse aux Jeux olympiques d’hiver, en tant que porte-drapeau des États-Unis. Quelques heures avant la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo ici, Bird attendait la cérémonie avec enthousiasme.

Avec des contre-mesures contre les coronavirus en place, la cérémonie se déroulera sans fans et avec seulement quelques centaines de VIP. Même quelques heures après l’événement, Bird ne savait pas où les athlètes se tiendraient ou ce qu’ils verraient du cortège d’autres pays.

« J’espère que Dawn ne m’a pas menti », a-t-elle dit, « et j’espère que le drapeau est léger. »

— Rachel Axon, USA AUJOURD’HUI

Quels athlètes américains marcheront ?

L’USOPC a fourni le nombre approximatif de 200, bien qu’il ne soit pas clair qui sera là et quel sera le nombre exact de participants.

Les équipes masculines et féminines de basket-ball devraient défiler. Les gymnastes et la plupart (sinon tous) de l’équipe de natation américaine devraient réussir. Ne comptez pas non plus sur la présence d’athlètes d’athlétisme; La grande majorité d’entre eux n’arrivera à Tokyo que plus tard ce week-end, ou au début de la semaine prochaine.

— Schad