Des chiens hurlants fuient pour sauver leur vie alors qu’un homme avec une pince en métal rouillé s’approche – après une courte bagarre, deux sont acculés et emportés par leurs queues prêts à être abattus.

Ce sont les scènes dévastatrices à l’intérieur d’une ferme où les chiots et les chiens plus âgés sont stockés dans des cages exiguës avant d’être bouillis vivants pour le festival de la viande de chien de Yulin.

Des chiots ont été découverts entassés dans de minuscules cages dans une ferme d’abattage à 25 miles du festival de la viande de chien de Yulin Crédit : NoToDogMeat

Un homme coince un chien, le serre autour du cou avec une pince en métal et l’emporte par la queue Crédit : NoToDogMeat

Jusqu’à 100 chiens morts ont été trouvés dans une ferme d’abattage canin – les bruns ont eu leur fourrure brûlée avec un chalumeau Crédit : NoToDogMeat

Le groupe britannique de défense des droits des animaux NoToDogMeat affirme que jusqu’à 1 000 chiens ont été abattus pour une seule journée de l’événement de 10 jours à Guangxi, en Chine, et a partagé une vidéo et des photos exclusives avec The Sun.

Après avoir documenté une journée au festival, les militants ont retrouvé un « lieu de mise à mort secret », à environ 40 kilomètres du festival, où des « centaines de chiens » étaient stockés prêts à être tués.

Ferme « tueuse secrète »

Un clip déchirant montrait des chiots paniqués étroitement entassés dans de minuscules cages en métal, avec leurs membres et leur nez dépassant des barreaux ressemblant à des prisons.

Dans un autre, des chiens ont désespérément tenté d’échapper à la capture et se sont rassemblés pour se réconforter alors qu’un homme traversait l’enclos prêt à en choisir plusieurs pour le massacre.

Un chien noir de taille moyenne extrêmement en détresse a été épinglé contre une clôture à mailles losangées après que des griffes pliantes en métal se soient serrées autour de son cou.

Des centaines de chiens et de chiots étaient entassés dans des cages prêts à être tués Crédit : NoToDogMeat

Le festival de la viande de chien de Yulin lundi, où des militants ont trouvé jusqu’à 1 000 chiens morts à vendre Crédit : NoToDogMeat/Fourni

Le malheureux animal gémit alors qu’il était soulevé par sa queue et hors de vue, tandis que d’autres se recroquevillaient de terreur absolue. Quelques secondes plus tard, un deuxième chien a été capturé.

Ce qui s’est passé ensuite n’a pas été filmé, mais les chiens sont généralement bouillis vifs ou battus à mort avec une arme contondante.

Des tas de chiens morts

Dans un clip ultérieur, trois tas de chiens morts jusqu’à 100 gisaient immobiles sur le sol – des dizaines avaient leur fourrure brûlée par un chalumeau en vue d’être vendus pour de la viande.

Un travailleur a été enregistré en train de passer au crible un monticule de cabot avant de ramasser un chien et de le jeter sur une deuxième pile. Le chien a atterri avec un claquement qui brise les os.

NoToDogMeat tente de fermer la ferme, ce qui enfreint la loi chinoise après que le gouvernement a décidé que les chiens ne pouvaient pas être élevés comme bétail à la suite de la pandémie de coronavirus.

Des chiens terrifiés se sont éloignés d’un homme en sélectionnant le prochain chien qu’il tuerait Crédit : NoToDogMeat

Après avoir été bouilli vif ou battu à mort (à gauche), la fourrure des chiens est brûlée (à droite) Crédit : NoToDogMeat

Julia De Cadenet, de Londres, qui est la PDG du groupe de défense des droits des animaux, a dénoncé les horribles découvertes de leurs militants travaillant sur le terrain.

Elle a déclaré au Sun : « Dans ces lieux de mise à mort secrets, vous pouvez toujours choisir votre chien et le tuer en direct.

« Ce n’est pas un abattoir en coulisses comme j’en ai vu par le passé, avec des enclos de chiens fraîchement entassés dans des camions.

«Ils se reproduisent essentiellement pour tuer ainsi que pour voler des animaux de compagnie, rassembler des animaux errants et plus encore.

‘Doit être éradiqué !’

« Cette opération n’a pas seulement été mise en place pour le Yulin Dog Meat Festival, elle est très bien organisée et nous avons vu plusieurs centaines de chiens à la ferme.

« Les chiens ont été officiellement placés sur un registre protégé afin qu’ils ne puissent pas être élevés comme bétail. Nous allons travailler pour fermer l’endroit.

Ils se sont enfuis de l’homme (en haut à droite) et se sont blottis les uns contre les autres, craignant pour leur vie Crédit : NoToDogMeat

L’homme a réussi à coincer un chien et a serré la griffe métallique autour de son cou Crédit : NoToDogMeat

«C’est pour nous un coup dur. Cela signifie que la Chine est devenue comme la Corée avec des élevages de chiens et cela doit être éradiqué. »

Les militants de NoToDogMeat ont découvert la ferme grâce à des contacts locaux et savent que les animaux sont transportés à la fois au festival de la viande de chien de Yulin et dans les restaurants.

Ils prétendent être la seule organisation caritative ou ONG à avoir pu assister à l’événement de mise à mort canine, qui, au pire, a massacré jusqu’à 15 000 chiens.

Chien mort pour 100 £

Humane Society International (HSI) estime que plus de 30 millions de chiens sont tués chaque année pour leur viande en Asie, dont 10 à 20 millions en Chine.

Cependant, NoToDogMeat laisse espérer pour l’avenir, car les rapports montrent régulièrement un changement d’opinion publique sur la viande de chien.

Ils comprennent une enquête soutenue par HSI en 2016 qui a révélé que 64% du public souhaitait la fermeture du festival de la viande de chien de Yulin.

NoToDogMeat a trouvé des centaines de chiens à la ferme à 25 miles de Yulin Crédit : NoToDogMeat

Les camions étaient empilés de paniers remplis de chiots et de chiens Crédit : NoToDogMeat

51,7% voulaient que le commerce de la viande de chien soit interdit et 69,5% n’avaient jamais mangé de viande de chien.

Même à Yulin, où se déroule le festival, un rapport du gouvernement a révélé que 72% de la population ne mangeait pas de viande de chien.

L’événement de cette année a attiré peu de visiteurs, selon NoToDogMeat et a affirmé qu’il n’y avait « pas d’atmosphère de festival » comme les années précédentes.

« 1000 tués pour le premier jour »

Les étals du marché vendaient des chiens morts de grande taille pour environ 100 £ aux visiteurs – qui ramènent l’animal à la maison et le cuisinent généralement dans une soupe épicée ou un ragoût.

Julia a déclaré: «Il y a probablement environ 1 000 chiens tués par jour – il n’y a pas d’abattage de chiens vivants au festival, mais la viande de chien est vendue à bas prix et il y a une faible participation dans les restaurants.

«Il y a environ 30 restaurants très fréquentés servant de la viande de chien, certains des autres ont à peine 20 personnes à l’intérieur et les marchés qui ferment à quatre vendent des chiens à emporter.

Un chien avec une pince en métal rouillé autour du cou à la ferme d’abattage Crédit : NoToDogMeat

Marché de nourriture pour chiens de Yulin lundi, où les échanges ont vendu des chiens morts pour 100 £ Crédit : NoToDogMeat

« La plupart des clients sont des hommes et la plupart sont locaux dans la ville et les provinces autour de Yulin. »

Sur une photographie prise par NoToDogMeat, un tas de chiens morts incendiés étaient étendus dans la rue avec une grande flaque de sang sous eux.

La viande d’âne aussi

Plusieurs restaurants ont inscrit de la viande de chien au menu et certains vendaient également de la viande d’âne.

Le groupe de défense des droits des animaux, qui a trouvé la ferme d’abattage de chiens aujourd’hui, prévoit de le signaler au ministère chinois de l’Agriculture et a l’intention de sauver autant de chiens que possible.

Ils ont déclaré : « Notre plan est de revenir et de négocier la libération d’autant de chiens que possible.

« Il ne s’agit pas d’acheter des chiens ou de troquer des caméras, nous avons besoin d’aide car lorsque nous sauvons des vies pauvres.

«Nous devons les faire sortir de Yulin et les mettre en sécurité dans notre abri à 3 000 km (1 864 milles). Nous sommes une petite organisation et nous n’avons pas de gros camions à notre disposition.

« Nous ne savons pas à quel point les chiens seront malades et c’est un long chemin pour nous de rentrer de Yulin à Pékin pour nous assurer que les chiens seront en sécurité et leur donner les soins dont ils ont besoin. »

Pour en savoir plus et faire un don, visitez : www.notodogmeat.com.