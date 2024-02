Regard de plus près sur les médailles des Jeux Olympiques de Paris 2024 de Chaumet

Pour les athlètes, la performance se mesure dans des détails précis : les centimètres qui les séparent de leurs concurrents, les mouvements microscopiques qui les propulsent dans une ligue à part et les secondes passées en action pour atteindre leurs objectifs. Il en va de même pour le savoir-faire français, notamment dans le domaine de la haute joaillerie.

Depuis 1780, la maison parisienne Chaumet applique cette précision à ses créations, depuis les hexagones pointus de sa famille emblématique « Bee My Love » jusqu’à la clarté des diamants ornant ses vertueuses pièces de haute joaillerie. Aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, ces deux domaines du sport et du style, tous deux autrefois considérés comme une anthèse mais partageant des qualités similaires d’exécution méticuleuse, se croiseront en l’honneur de la Ville Lumière.

La capitale française est depuis longtemps vénérée comme l’épicentre du contenu et du style. La nomination de Chaumet en tant que créateur officiel des médailles des deux championnats ne devrait donc pas être une surprise. Les médailles olympiques sont considérées comme le summum de la réussite pour tout athlète, c’est pourquoi un design enrichi par les principes de performance habile était nécessaire pour les médaillons d’or, d’argent et de bronze.

Témoignage de sacrifice et de détermination, les maîtres créateurs de Chaumet ont forgé une création inspirée à la fois par un engagement inébranlable envers votre métier et par Paris elle-même. Cela s’est manifesté de nombreuses manières. Il n’y a pas de limites aux inspirations de Paris, mais Chaumet a magistralement fusionné les points de contact les plus remarquables de la ville en une forme sphérique singulière. Au centre se trouve un hexagone en fer provenant de la Tour Eiffel.

La structure à cinq côtés est emblématique de la forme géographique de Paris, dans laquelle le monument historique est présenté comme le centre. Semblable à la façon dont les principales rues de Paris convergent vers une intersection à l’Arc de Triomphe, des plis moulés se déploient asymétriquement depuis le cœur, comme les rayons de soleil dorés titulaires qui donnent le nom à la ville. Ceci est souligné dans un or poli miroir, un récipient non seulement adapté à un champion mais qui reflète son éclat.

Mais plutôt que la médaille servant de pure décoration pour accompagner le summum de la réussite, Chaumet a rendu les techniques artisanales traditionnelles pour transmettre un sentiment d’héritage. Le 26 juillet, Paris débutera le tournoi avec une cérémonie d’ouverture pas comme les autres en se dirigeant vers la Seine pour le cortège, un lieu à seulement un kilomètre de l’atelier principal de la Maison, place Vendôme. Chaumet et Paris ont toujours été intrinsèquement liés, et désormais la Maison « le ramène à la maison » (pour citer un chant sportif typique) à plus d’un titre. Ci-dessous, découvrez la fabrication des médailles dans un aperçu exclusif des coulisses.