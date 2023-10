Regan revient-elle ? – La vie hollywoodienne

Crédit image : Universal Studios

L’Exorciste la franchise cinématographique commence un nouveau chapitre avec L’Exorciste : croyant. Le film est sorti en salles le 6 octobre et présentait le retour de Celle d’Ellen Burstyn Chris MacNeil. Alors que L’Exorciste : croyant donne à la franchise une mise à jour moderne, le film est toujours très lié au film qui a tout déclenché.

Comme pour la plupart des films de nos jours, tout le monde veut savoir s’il y a une scène de générique de fin. HollywoodVie s’attaque à toutes vos brûlures Exorciste : croyant questions, y compris celle que nous nous posons tous Celle de Linda Blair Regan MacNeil.

Comment L’Exorciste : croyant Fin?

L’Exorciste : croyant a une fin choquante. Après que les meilleures amies Angela et Katherine soient possédées, leurs parents font de grands efforts pour les sauver. Ils appellent même Chris MacNeil pour obtenir de l’aide.

Le démon qui possède les filles révèle que les parents doivent choisir quelle fille vivra et laquelle sera renvoyée en enfer. Le père de Katherine choisit finalement de sauver Katherine, mais le démon les a trompés. La fille choisie pour vivre sera en fait celle envoyée en enfer. Katherine est obligée de retourner en enfer, tandis qu’Angela peut vivre.

Fait L’Exorciste : croyant Vous avez une scène post-générique ?

Non, L’Exorciste : croyant n’a pas de scène post-générique. Une fois le film terminé, c’est fini. Il n’est pas nécessaire d’attendre comme la plupart des films Marvel.

Est-ce que Linda Blair est là L’Exorciste : croyant?

Oui, Linda Blair fait une apparition dans le rôle de Regan MacNeil dans L’Exorciste : Croyant. Le film est sorti 50 ans après qu’elle ait joué dans l’original.

Regan était la jeune fille possédée dans le classique de l’horreur de 1973. Linda n’était qu’une adolescente lorsqu’elle a remporté un Golden Globe pour sa performance et a été nominée aux Oscars.

Regan apparaît dans L’Exorciste : croyant alors qu’elle retrouve sa mère, Chris MacNeil. Regan vient voir Chris à l’hôpital après que sa mère ait été poignardée aux yeux et laissée définitivement aveugle par Katherine. Regan et Chris étaient séparés depuis des années après que Chris ait écrit un livre sur la possession de sa fille. Tout ce que Chris voulait, c’était revoir sa fille, et maintenant elle ne peut plus la voir physiquement.

Directeur David Gordon Green a révélé que l’actrice n’avait pas immédiatement accepté de reprendre le rôle de Regan. « Tout d’abord, il s’agissait d’une conversation sur le fait de recommencer et sur ce qu’elle ressentait. Je pense qu’au début, elle avait beaucoup d’inquiétudes à ce sujet, et je pense que plus elle me parlait et plus précisément plus elle parlait à David, elle se sentait de plus en plus à l’aise, et puis finalement elle s’est enthousiasmée à ce sujet », a-t-il déclaré. Initié NBC.

Y aura-t-il un Exorciste : croyant Suite?

Oui, il y a un Exorciste : croyant suite sur les livres. Universal Pictures a de grands projets pour le Exorciste franchise après avoir acheté les droits de distribution pour 400 millions de dollars. L’Exorciste : le trompeur. devrait sortir le 18 avril 2025. Un troisième film anonyme d’une trilogie prévue devrait également sortir après Trompeur.