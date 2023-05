Regan confronte Keith à propos de Sam – Hollywood Life

Regan appelle Keith pour lui faire savoir que deux détectives de la police sont venus l’interroger à son sujet et où il se trouvait le 4 juillet dans cet aperçu EXCLUSIF du nouvel épisode de Ville en feu, en première le 19 mai sur Apple TV+. « La fille du parc. C’était elle que tu… », dit Regan à Keith.

Il confirme que Sam est la fille avec qui il a eu une liaison tout ce temps. « Elle était une étudiante de première année à l’université », ajoute Regan. Keith dit qu’il « pensait qu’elle était plus âgée ».

Regan demande à Keith où il était dans la nuit du 4 juillet. Au départ, Keith pense que Regan pense qu’il a tiré sur Sam, mais Regan espère juste qu’il a un bon alibi. « Est-ce que tu me demandes vraiment ? » il à répondu.

Regan ne croit pas vraiment que Keith ait quoi que ce soit à voir avec ce qui est arrivé à Sam parce qu’il n’a pas d’arme. Cependant, elle se demande s’il y a un lien entre eux et la fusillade de Sam. « Cette fille se tenait à l’extérieur d’une fête à laquelle vous étiez censée assister », dit Regan, mais Keith n’écoute pas.

Il y a une autre chose que Keith n’a pas dit à Regan. Keith entre dans son placard et ouvre un sac. Son arme a disparu.

Keith a eu une liaison avec Sam, que Regan a finalement découverte. Le rendez-vous de Keith avec Sam a déchiré sa famille et dévasté Regan. Le 4 juillet, Sam a reçu une balle dans la tête à Central Park. Elle a été laissée pour morte, mais elle a été rapidement découverte par Mercer, qui venait de quitter la fête à laquelle Keith était censé assister.

Le meilleur ami de Sam, Charlie, sera en mission tout au long de la saison pour découvrir qui a tiré sur son ami. « C’est toute la motivation de quelqu’un qui était perdu sans elle et qui n’avait en quelque sorte aucun sens, et maintenant qu’il la perd à nouveau, il ne peut pas laisser cela se produire. Il doit savoir ce qui lui est arrivé. Wyatt Oleff dit HollywoodLa Vie lors du press junket de l’émission. « Grâce à ces personnes qu’il rencontre, beaucoup de choses vont se dérouler. Beaucoup de rebondissements, des choses qu’il ne savait pas sur Sam auparavant vont se montrer, et il va se retrouver à travers ces gens et c’est très excitant. Nouveaux épisodes de Ville en feu déposez les vendredis sur Apple TV +.

