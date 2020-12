Cela fait un an, n’est-ce pas?

Les derniers mois de 2020 nous ont offert une nouvelle saison de La bachelorette pas comme les autres. Clare Crawley est venu, vu Dale Moss et conquis. Et Tayshia Adams essaie toujours de comprendre ce qu’elle fera quand il sera temps de choisir un homme célibataire comme celui. Cela a été épuisant. Et nous ne vous blâmerions pas si vous décidiez, « Welp, j’ai besoin d’une pause. Je vais me gaver de HBO Max 12 dates de Noël à la place. « Une romance de Sappy dans un pays des merveilles d’hiver? C’est addictif.

Mais Bachelor Nation, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Le lundi 7 décembre, ABC a publié un tout nouvel art clé pour le prochain épisode de Le célibataire, un rappel que l’opportunité de tomber amoureux (ou de détester) avec une nouvelle distribution de femmes à la recherche d’un bonheur pour toujours est à portée de main. Comme vous le savez probablement déjà, Matt James sera le tout premier homme noir de la franchise. Et sur la nouvelle photo, associée aux mots «A Matt Made in Heaven», il est clair qu’il est aussi gentleman qu’ils viennent.