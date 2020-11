Régalez vos yeux sur ces crampons de la NFL qui apportent de la chaleur sur le terrain de football

Le jour de la Turquie est génial, mais avez-vous entendu parler du jour du match?

Alors que certains passent leurs vacances de Thanksgiving dans la cuisine à préparer de délicieux repas, d’autres restent loin et préfèrent regarder du football dans le confort d’un canapé.

Cette année n’est pas différente puisque la NFL présente deux matchs à regarder tout au long de la journée. Que vous commenciez la journée avec Danny Amendola et les Lions de Detroit ou en attendant dimanche pour encourager JuJu Smith-Schuster et les Steelers de Pittsburgh, il y a une équipe – et un joueur – à encourager avant et après avoir savouré la farce et la purée de pommes de terre.

Alors que E! Les nouvelles sont habituées à couvrir le dernier scoop hollywoodien, nous avons décidé de mettre en lumière plus de quelques étalons de la NFL qui nous impressionnent sur et en dehors du terrain de football.

C’est peut-être leur physique impressionnant. C’est peut-être leurs excellentes compétences en tant que pères. Oui, on te voit Russell Wilson et Tom Brady. Quoi qu’il en soit, nous avons le sentiment que l’un de ces hommes vous intéressera un peu plus à la journée du football.