Régalez vos yeux avec une sélection des photos animalières les plus époustouflantes de l’année

Le Musée d’Histoire Naturelle de Londres dévoilera son exposition Wildlife Photographer of the Year le 13 octobre, présentant 100 images illustrant la biodiversité de notre planète et la manière dont les organismes interagissent. Les 100 images choisies sont les gagnantes sélectionnées parmi près de 50 000 candidatures soumises en provenance de 95 pays différents, selon un communiqué du musée.

« Nous sommes confrontés à des crises urgentes en matière de biodiversité et de climat, et la photographie est un puissant catalyseur de changement », a déclaré Doug Gurr, directeur du musée, dans le communiqué. « L’exposition Wildlife Photographer of the Year révèle certains des sites les plus merveilleux de la nature tout en offrant de l’espoir et des actions réalisables que les visiteurs peuvent entreprendre pour aider à protéger le monde naturel. »

L’image ci-dessus, par exemple, montre un champignon bouclier de cerf – un champignon pourrissant le bois – propageant ses spores. Dans les diapositives suivantes, vous pouvez découvrir quelques-uns des autres projets hautement salués. images de la prochaine exposition.