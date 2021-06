Refuser un refuge pour les survivants de violence domestique coûtera des vies, dit Dame Julie Walters

OFFRIR le bon logement à ceux qui fuient la violence domestique pourrait faire la différence entre la vie et la mort.

Plus tôt cette année, les organisations caritatives et les militants ont salué le Domestic Abuse Act, un texte législatif historique destiné à aider les 2,4 millions de victimes d’abus au Royaume-Uni chaque année.

Mais l’organisation caritative Women’s Aid dit que la loi doit clairement spécifier que les 125 millions de livres sterling par an promis pour l’hébergement des survivants sont dépensés pour des refuges spécialisés, et non pour des associations de logement, des propriétaires ou d’autres services.

Aujourd’hui, The Sun – qui réclame depuis longtemps plus de financement pour les refuges avec notre campagne Give Me Shelter – soutient l’appel de l’association.

Ici, la patronne de Women’s Aid, Dame Julie Walters, explique à Kate Jackson pourquoi cet amendement est nécessaire, tandis que Jess Phillips, ministre fantôme de la violence domestique et de la sauvegarde, déclare que le gouvernement risque de perdre les gains que nous avons réalisés s’il échoue sur ce point.

par Dame Julie Walters

LA loi sur la violence domestique le mois dernier a été une énorme réussite après une année horrible pour les survivants de violence domestique sous verrouillage, où de nombreuses femmes ont été laissées chez elles avec des agresseurs.

Après quatre ans de campagne de Women’s Aid aux côtés d’autres organisations caritatives, nous avons maintenant plus de protection pour les survivants que jamais auparavant.

Une partie de la nouvelle loi est une obligation légale de fournir un logement, ce qui devrait être un soulagement massif pour les refuges à travers le pays.

Cependant, la loi sur la violence domestique a omis le mot important «refuge» en relation avec l’obligation légale – ce qui signifie que cet important 125 millions de livres sterling, qui pourrait financer des refuges essentiels pour les femmes et les enfants fuyant la violence domestique, pourrait aller ailleurs.

La décision de savoir où va l’argent appartient aux autorités locales et, pour le dire poliment, tous les décideurs du conseil ne sont pas des experts en matière de violence domestique.

Ce financement crucial pourrait, sans orientation claire, finir par payer pour le logement général, les services internes du conseil en matière de violence domestique ou d’autres organisations qui prétendent pouvoir faire la même chose pour moins d’argent, bien qu’elles n’en aient pas l’expérience ou les connaissances.

Nous savons à quel point cela peut se produire facilement, à partir de décisions antérieures prises par les autorités locales pour détourner le financement des services de refuge pour femmes établis et plutôt vers des associations de logement.

The Sun soutient le plaidoyer pour une aide supplémentaire pour les survivants de violence domestique

Nous savons d’après ce que les femmes violentées nous disent qu’elles ne quitteront pas leur foyer et prendront la grande décision de quitter leur partenaire violent et de déraciner leur vie ainsi que celle de leurs enfants, à moins qu’elles ne sentent qu’elles peuvent absolument faire confiance à l’endroit. ils vont.

De nombreux refuges sont gérés par des survivantes elles-mêmes et, parmi les femmes que j’ai rencontrées, elles comptent parmi les femmes les plus inspirantes que vous puissiez rencontrer.

Ce sont les femmes dont vous savez qu’elles comprendront ce que vous vivez et à qui vous ferez littéralement confiance pour votre vie.

La simple vérité est que, bien que toutes les victimes de violences méritent d’être soutenues, la grande majorité de celles qui fuient les auteurs de violences conjugales pour leur vie sont des femmes et leurs enfants.

Avec, en moyenne, une femme tous les quatre jours tuée par un partenaire actuel ou ancien au Royaume-Uni, c’est une peur très réelle.

Alors de quoi avons-nous besoin ?

Nous avons besoin de Robert Jenrick, secrétaire d’État au Logement, aux Communautés et aux Gouvernements locaux, pour émettre une directive aux autorités locales pour financer les refuges pour violence domestique pour les femmes et les enfants avec l’obligation légale dans la loi sur la violence domestique – pour garantir que l’argent va au refuge services que nous devons maintenir ouverts pour empêcher que davantage de femmes ne soient tuées et que la vie d’enfants ne soit détruite.

De nombreux services de notre réseau – plus de 46 % – proposent également des services aux hommes, et beaucoup s’adressent également à la communauté LGBT.

Ce n’est pas vrai que soutenir les femmes et les enfants signifie que vous ne soutenez pas les autres.

Mais cela signifie que vous financez les services les plus qualifiés, les plus dévoués et de qualité, par opposition à ce que votre conseil local pense être la meilleure offre sur papier.

Et si plus de services sont nécessaires pour plus de survivants, alors trouvez des fonds supplémentaires – ne le prenez pas auprès de la majorité des victimes qui vivent dans la peur que leur agresseur les trouve.

Enfin, nous demandons à la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, de nous engager à intervenir si les autorités locales se trompent. Nous avons besoin que les conseils se réunissent et réfléchissent soigneusement à la façon dont ils dépensent cet argent précieux.

Nous savons que 125 millions de livres sterling ne suffisent pas pour couvrir le coût total des refuges, mais cela ira très loin s’il est alloué là où le besoin est le plus grand.

Le gouvernement a une opportunité unique avec la loi sur la violence domestique pour transformer le financement des refuges et protéger les services de sauvetage qui offrent un excellent rapport qualité-prix – ils répondent vraiment aux besoins des victimes et ne déplacent pas les femmes d’un service à l’autre .

Nous vous demandons d’écouter les survivants aujourd’hui, et ensemble, non seulement nous sauverons des vies à l’avenir, mais nous aiderons véritablement à reconstruire des vies.

Plus important encore, nous aiderons les femmes et les enfants à avoir l’avenir qu’ils méritent.

Les conseils doivent financer des paradis spécialisés Par Jess Phillips, député travailliste de Birmingham Yardley et ministre fantôme de la violence domestique et de la protection LA campagne pour s’assurer que des logements pour violence domestique devaient être fournis dans toutes les régions de notre pays a été brillamment menée et gagnée durement. Women’s Aid et The Sun méritent un grand merci pour leurs efforts pour le sécuriser et les célébrations étaient nombreuses lorsque nous l’avons finalement inscrit dans la loi. Mais ces célébrations se transformeront en un week-end pluvieux si le gouvernement ne parvient pas à garantir que les conseils locaux utilisent le nouveau financement pour les services spécialisés de refuge pour femmes. Les victimes de violence domestique n’ont pas seulement besoin d’un vieux toit au-dessus de leur tête pour échapper à la tyrannie, elles et leurs enfants ont besoin d’experts formés pour les aider à traverser leur traumatisme. Ils ont besoin de soins de bout en bout pour les aider à reconstruire leur vie. Cela ne peut être proposé que par des spécialistes formés à la violence domestique. J’ai vu trop de victimes d’abus placées dans des logements inappropriés, où les victimes n’avaient rien de plus qu’un enregistrement hebdomadaire et un lit. Ce n’est pas à cela que les contribuables veulent dépenser leur argent. Ils veulent qu’il fournisse un hébergement de qualité, où les femmes sont traitées avec bienveillance et l’accompagnement est professionnel. J’ai bien peur d’avoir vu beaucoup de logements insalubres, non pris en charge et non spécialisés. J’ai vu des femmes se sentir plus mal et finir par retourner auprès de leurs agresseurs et, dans certains des pires cas auxquels j’ai eu à faire face, des femmes ont été assassinées dans des logements dangereux mais prétendument « de soutien ». Nous nous sommes battus avec acharnement et avons obtenu un financement durable pour les refuges. Nous ne pouvons pas laisser l’argent des contribuables servir à remplir les poches de fournisseurs dangereux.

Les conseils doivent être contraints par le gouvernement à ne financer que des refuges spécialisés pour femmes.