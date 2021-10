Refuser le vaccin COVID-19, c’est comme conduire en état d’ivresse

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a comparé le refus de prendre le vaccin COVID-19 à la conduite en état d’ivresse, affirmant que ces personnes mettent les autres en danger.

Klopp a déclaré qu’il avait pris le vaccin pour se protéger non seulement lui-même, mais « tous les gens autour de moi ». Le joueur de 54 ans a également déclaré que « 99% » de ses joueurs de Liverpool sont vaccinés et qu’il n’a eu à convaincre personne de le faire.

– Insider Notebook : les dernières histoires de toute l’Europe

– Diffusez FC Daily sur ESPN+

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Les médias britanniques ont rapporté la semaine dernière que seuls sept des 20 clubs de Premier League ont des équipes où plus de 50% des joueurs sont vaccinés.

« Si je dis que je suis vacciné, d’autres personnes disent : ‘Comment pouvez-vous me dire que je devrais être vacciné ?’ C’est un peu comme l’alcool au volant », a déclaré Klopp avant le match à domicile de dimanche avec Manchester City.

« Nous étions probablement tous dans une situation où nous avions bu une bière ou deux et pensions que nous pouvions encore conduire, mais [because of] la loi, nous ne sommes pas autorisés à conduire donc nous ne conduisons pas.

« Mais cette loi n’est pas là pour me protéger quand je bois deux bières et que je veux conduire, c’est pour protéger toutes les autres personnes parce que je suis ivre et nous acceptons cela comme une loi. »

Klopp a déclaré que la vaccination n’est pas une limite à la liberté.

« Je ne comprends pas pourquoi c’est une limitation de la liberté parce que, si c’est le cas, alors ne pas être autorisé à boire et conduire est également une limitation de la liberté », a-t-il déclaré.

« J’ai été vacciné parce que je m’inquiétais pour moi, mais encore plus pour tout le monde autour de moi. Si je reçois [COVID-19] et j’en souffre : ma faute. Si je l’obtiens et le transmets à quelqu’un d’autre : de ma faute et non de sa faute. »