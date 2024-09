Refuser le traitement standard contre le cancer comme Elle Macpherson est un risque important

Le mannequin Elle Macpherson a refusé la chimiothérapie pour traiter son cancer du sein Presse australienne associée/Alamy

La moitié d’entre nous développera un cancer à un moment donné de notre vie, mais combien d’entre nous seront capables de consulter des dizaines de médecins et de rejeter en toute confiance les conseils médicaux traditionnels ?

Dans une récente interview avec L’hebdomadaire des femmes australiennes Dans le magazine américain, le mannequin australien Elle Macpherson a révélé qu’elle avait fait exactement cela. Elle a déclaré à la publication qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sein il y a sept ans, mais qu’elle avait refusé la chimiothérapie en faveur d’une « approche intuitive, guidée par le cœur et holistique » du traitement.

Selon le magazine, Macpherson a réfléchi à sa décision pendant plusieurs semaines après avoir consulté « 32 médecins et experts ». Finalement, en février 2017, elle a décidé de suivre une réponse non pharmaceutique dirigée par son médecin traitant, un spécialiste en « médecine intégrative ».

Heureusement, Macpherson est désormais en rémission clinique – ou, comme elle préfère le dire, en « parfaite santé ». Sans connaître les détails cruciaux sur l’étendue de son cancer, les facteurs de risque concomitants et les conseils qu’elle a reçus, il est vain de tenter d’évaluer le risque de sa décision d’éviter la chimiothérapie. Par exemple, elle a subi une tumorectomie – l’intervention chirurgicale initiale pour retirer une masse suspecte – qui a été réalisée en 2011. certains médecins ont dit aurait pu être un traitement suffisant.

Néanmoins, l’histoire a fait grand bruit sur Internet, provoquant à la fois un nombre croissant de personnes qui se méfient de la « médecine conventionnelle » et celles qui cherchent à la défendre contre les attaques croissantes.

Qu’est-ce qui se cache derrière cette méfiance ? Certains chercheurs pointent du doigt la pandémie de Covid-19 comme étant à l’origine d’une hausse « scepticisme scientifique » dans le monde entier, avec ses débats houleux sur la gravité des symptômes, les mérites des confinements et la sécurité des vaccins. Le monde en ligne du « bien-être » est également de plus en plus utilisé comme couverture pour des opinions anti-scientifiques et même Pensée conspirationniste.

Pour les membres des communautés noires et des minorités ethniques, méfiance envers les médecins – allant jusqu’à la réticence à se soumettre à un dépistage du cancer, et même à un traitement – ​​reflète la santé publique et les institutions médicales Un échec qui dure depuis des décennies pour s’engager auprès d’eux et assurer l’égalité des soins dans de nombreux pays.

Et au Royaume-Uni en particulier, la confiance dans la capacité du Service national de santé à traiter le cancer a tombé ces dernières annéesavec rapports des mois de retard dans le démarrage des thérapies essentielles contre le cancer.

Tout cela signifie que si vous recevez un diagnostic de cancer aujourd’hui, vos options peuvent sembler moins claires que par le passé. Ajoutez à cela l’expérience généralement brutale de la chimiothérapie, et il n’est pas surprenant que l’histoire de Macpherson sur les alternatives « non pharmaceutiques » ait suscité autant d’attention.

Mais il convient de garder à l’esprit que Macpherson n’est pas exactement représentatif de la grande majorité des personnes atteintes de cancer. net estimé Avec une valeur de 95 millions de dollars, elle peut se permettre de demander plusieurs deuxièmes avis, puis de refuser la chimiothérapie : sa richesse lui sert de filet de sécurité. Son entreprise de « bien-être ingérable » WelleCoet ses liens romantiques historiques avec le Andrew Wakefield, anti-vaccin en disgrâcequ’elle daté de 2018 à 2019complique encore davantage l’histoire de Macpherson.

Pour la plupart des gens, le refus de recourir aux soins de santé comporte un risque réel. Une étude de 2017 ont constaté que les personnes atteintes de cancer qui choisissaient la médecine alternative comme traitement principal présentaient un risque plus élevé de décès dans les cinq ans que celles qui choisissaient le traitement conventionnel.

Une étude plus vaste Une étude publiée l’année suivante auprès de près de 2 millions de personnes atteintes de cancer aux États-Unis a révélé que le recours à la médecine complémentaire était associé au refus du traitement conventionnel du cancer et entraînait un doublement du risque de décès dans les cinq ans.

Certes, les oncologues sont de plus en plus choisir d’utiliser moins de chimiothérapie, ou de la contourner complètement – reflétant de nouveaux traitements, des recherches et la prise de conscience que les réponses ciblées et adaptées sont les plus efficaces.

Mais pour l’instant du moins, les conseils d’organisations comme Cancer Research UK sont sans équivoque : il n’existe aucune preuve scientifique ou médicale que les thérapies alternatives puissent guérir le cancer. Dans un contexte de défiance généralisée envers la médecine, le récit de Macpherson – vantant un résultat positif, sans contexte crucial – risque d’inciter les gens à emprunter une voie dangereuse.

Tout le monde peut être à risque de développer un cancer, mais avec les ressources colossales à sa disposition, The Body – comme Macpherson était connue au sommet de sa carrière de mannequin – a toujours eu de meilleures chances de survivre que la plupart des gens, quels que soient ses choix.

Elle Hunt est une écrivaine et journaliste indépendante.