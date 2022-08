Refusée d’aide médicale à mourir à Ottawa, elle se rend à Brampton

Une femme d’Ottawa qui essaie depuis des années d’obtenir une approbation pour l’aide médicale à mourir dit que la longue attente a considérablement réduit sa qualité de vie, et elle espère que d’autres seront confrontées à moins d’obstacles alors qu’elle se prépare à voyager à cinq heures pour l’intervention la semaine prochaine.

Margaret (Maggie) Bristow décrit sa douleur chronique comme “intolérable” et “paralysante”, vivant avec une discopathie dégénérative, la fibromyalgie, une sténose vertébrale, de l’arthrite dans la colonne vertébrale ainsi que des disques bombés et des éperons osseux.

“J’ai l’impression que les gens prennent des pics à glace et les enfoncent dans ma poitrine… J’ai l’impression que ma peau brûle sur mon corps 24h/24 et 7j/7”, a déclaré Bristow depuis son canapé, assise aussi immobile que possible.

Elle a dit que pendant deux décennies, elle avait dormi assise à cause de ses maux de dos.

“Ces derniers temps, j’ai l’impression que le bas de ma colonne vertébrale va sortir de ma peau”, a déclaré Bristow, grimaçant de douleur.

Bristow décrit sa carrière réussie il y a des décennies dans l’industrie aérospatiale comme “l’un des meilleurs moments de ma vie”. Elle était également passionnée par l’accueil de chiens de refuge et raconte avec tendresse des histoires sur le fait de tomber amoureuse de chacun d’eux.

Mais à partir de 1998, la douleur a commencé et sa santé a commencé à décliner de manière significative.

Après avoir consulté un neurologue, des neurochirurgiens, des spécialistes de la douleur et essayé diverses thérapies et médicaments opioïdes pour sa douleur chronique, Bristow a déclaré que “rien ne fonctionnait vraiment sur moi”.

Bristow a déclaré qu’elle avait demandé l’aide médicale à mourir, également appelée MAID, à trois reprises depuis la décriminalisation de la procédure en 2016 – deux fois avant et une fois après que les récentes modifications législatives de 2021 aient élargi les critères d’éligibilité des patients.

Les trois fois, dit-elle, ses évaluateurs d’Ottawa l’ont déclarée inéligible.

“J’aurais pu suivre un autre chemin, au lieu de [them] me traînant et me faisant attendre, me donnant de l’espoir. Ils ont choisi de me rendre la vie horrible”, a déclaré Bristow.

Lorsqu’elle a demandé pourquoi elle avait été refusée récemment, Bristow a déclaré qu’on lui avait dit que son évaluateur n’était pas “à l’aise” de l’approuver.

“Ils m’ont laissé, jeté sur le côté, comme, souffrir.”

Bristow est assise dans son salon à Ottawa en juillet. Ce mois-là, elle a appris que sa demande d’AMM avait été approuvée dans la région du Grand Toronto. (Nick Persaud/CBC)

Obligé de se tourner ailleurs

Un patient doit avoir “une condition médicale grave et irrémédiable” pour être éligible à l’AMM, selon le cadre fédéral – ce qui signifie qu’il souffre d’une maladie, d’une maladie ou d’un handicap grave et incurable ; sont dans un état avancé de déclin irréversible de leurs capacités ; et endurent des souffrances physiques ou psychologiques qui leur sont intolérables et ne peuvent être soulagées dans des conditions qu’elles jugent acceptables. Depuis 2021, des patients comme Bristow sont éligibles même si “la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible”.

Bristow a déclaré que son médecin de famille l’avait mise en contact avec des évaluateurs de l’AMM dans la région de Toronto ce printemps.

Le mois dernier, Bristow a appris qu’elle avait été approuvée.

“[I’m] juste sur la lune que j’ai enfin, après toutes ces années de combats, que j’obtiens enfin ce dont j’ai besoin”, a-t-elle déclaré.

Son intervention aura lieu le 10 août. Elle se rendra à Brampton, en Ontario, où se trouve son fournisseur de soins – prenant des analgésiques puissants pour l’aider à s’y rendre. Elle a choisi de le faire dans un hôpital parce qu’elle veut faire don de ses organes.

“Je pensais qu’Ottawa était la capitale du Canada. Pourquoi ne me donnent-ils pas la même chose? Pourquoi m’ont-ils forcé à aller au-dessus de leurs têtes et à me faire voyager”, a déclaré Bristow, qui est confiné à la maison depuis des années.

“Honte à Ottawa.”

Les résultats d’éligibilité peuvent différer selon le clinicien

La Dre Chantal Perrot, médecin de famille de Toronto et fournisseur d’AMM, a déclaré qu’elle avait évalué quelques patients d’Ottawa qui avaient de la difficulté à trouver un évaluateur en temps opportun.

“Cela fait partie du défi”, a-t-elle déclaré. “Nous ne sommes pas si nombreux à travers le pays.”

Perrot a expliqué que la coordination de l’AMM n’est pas normalisée à travers le pays ; par exemple, alors qu’Ottawa a un réseau régional, il n’y a pas de réseau comme celui-là à Toronto.

Bristow a essayé d’obtenir l’aide médicale à mourir pendant des années à Ottawa, où elle vit. Bien que plusieurs évaluateurs l’aient refusée ici, elle a été approuvée et se rendra à Brampton, en Ontario, pour la procédure la semaine prochaine. (Nick Persaud/CBC)

Il n’est pas rare d’entendre parler de patients voyageant pour obtenir l’AMM en Ontario, a-t-elle dit, car il se peut qu’il n’y ait pas de professionnels de la santé à proximité, disposés ou capables de fournir l’AMM dans certaines régions. Certains voyagent même de province en province.

Chaque évaluateur prend une décision clinique concernant l’admissibilité d’un patient au cas par cas, en fonction de son interprétation de la législation, des antécédents et des conditions du patient, a-t-elle expliqué.

“Il n’est pas rare qu’une personne soit déclarée inéligible par un évaluateur, mais jugée éligible par quelqu’un d’autre”, a déclaré Perrot.

L’AMM d’Ottawa respecte le droit de refus des médecins

Champlain Regional MAID Network, qui passe par L’Hôpital d’Ottawa, a refusé une entrevue.

Dans un e-mail, le réseau a déclaré que tous les professionnels de la santé participent sur une base volontaire.

Si un médecin ou une infirmière praticienne est “indisponible ou mal à l’aise” pendant le processus, le réseau a déclaré qu’il faisait “tout son possible” pour orienter les patients vers d’autres prestataires qui peuvent les soutenir.

“Le droit à l’objection de conscience est une valeur et un principe fondamentaux de MAID”, indique le communiqué. “Si un fournisseur n’est pas disposé à accepter un cas, nous respectons ce droit.”

Le ministère de la Santé de la province a également refusé une entrevue. Il a déclaré que si un réseau régional refusait un patient, son service de coordination des soins aiderait à le mettre en contact avec des cliniciens alternatifs.

Un réseau régional peut avoir ses propres problèmes de capacité, de ressources ou de politiques internes qui peuvent l’empêcher de fournir l’AMM à certains patients, a déclaré le ministère.

Le monde perd “un joyau”, dit un ami

Ann Marie Gaudon a rencontré Bristow par l’intermédiaire de l’Association canadienne de la douleur chronique et l’appelle une bonne amie.

“J’ai vu une femme incroyablement fière, j’ai vu de la grâce, j’ai vu de la prévenance, de la générosité, beaucoup d’amour et même des moments d’humour malgré la situation”, a déclaré Gaudon.

Elle appelle Bristow un “survivant, de bout en bout”.

“Maggie est un joyau et nous allons tous la perdre. Le monde va la perdre”, a déclaré Gaudon.

Une photo du défunt fiancé et « âme sœur » de Bristow, Brian, est assise sur sa table basse. (Priscilla Ki Sun Hwang/CBC)

Bristow a déclaré qu’elle souhaitait partager son histoire dans l’espoir que d’autres ne rencontreront pas d’obstacles similaires à l’avenir.

Pour les personnes à qui l’AMM a été refusée, elle recommande de demander l’aide d’un médecin de famille, d’un spécialiste ou d’un défenseur, ou de l’équipe de coordination des soins de la province.

Tout en tenant une photo d’elle et de son défunt fiancé Brian, Bristow a déclaré qu’elle avait hâte de retrouver son “âme sœur”.

“C’est l’amour de ma vie”, a-t-elle déclaré.

“Peu de gens rencontrent leur véritable amour. Et je l’ai et je l’ai eu pendant quatre ans et demi. … Et j’espère le voir bientôt.”