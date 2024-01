Refus et surprises aux Oscars : Greta Gerwig, Leonardo DiCaprio et plus

Personne n’a tiré de Riseborough.

L’année dernière, l’actrice Andrea Riseborough a utilisé un nouveau type de candidature aux Oscars : au lieu de mener une campagne de récompenses coûteuse et de plusieurs mois pour sa performance dans le film indépendant à micro-budget « To Leslie », son équipe a attendu que la fenêtre de vote pour les Oscars d’une semaine s’ouvre, puis a tiré parti un groupe d’amis célèbres comprenant Edward Norton, Gwyneth Paltrow et Sarah Paulson pour vanter le film en masse sur les réseaux sociaux. Cela a fonctionné, ce qui a valu à Riseborough une nomination surprise pour la meilleure actrice, et bien qu’elle ait cherché à donner au suivant la semaine dernière en mettant ses muscles derrière “Origin” d’Ava DuVernay, le film a été snobé par l’académie, tandis que les 20 places d’acteur sont allées à des interprètes qui avait fait campagne à l’ancienne.

La romance était dans l’air.

Hé, c’était le matin des nominations aux Oscars ou la Saint-Valentin ? Au moins six couples ont obtenu des nominations aujourd’hui, dont le réalisateur de « Oppenheimer » Christopher Nolan et sa femme productrice, Emma Thomas ; la réalisatrice de « Anatomie d’une chute » Justine Triet et son partenaire et co-scénariste Arthur Harari ; les co-scénaristes de « Mai Décembre » Samy Burch et Alex Mechanik ; et Jared et Jerusha Hess, les réalisateurs du court métrage d’animation « Ninety-Five Senses ». “Barbie” était responsable des deux autres couples d’inséparables, avec Gerwig et son mari, Noah Baumbach, nominés dans la catégorie scénario adapté et Margot Robbie et son mari, Tom Ackerley, gagnant les nominations en tant que producteurs du film.

Leonardo DiCaprio se fait snober

Au fur et à mesure de la lecture des nominations, « Killers of the Flower Moon » a connu des hauts et des bas : le drame d’époque de Martin Scorsese a obtenu des nominations clés pour le film, la réalisatrice, l’actrice (Lily Gladstone) et l’acteur de soutien (Robert De Niro), mais a raté une nomination attendue pour l’adaptation. scénario et a prolongé un camouflet continu de l’acteur principal Leonardo DiCaprio qui a commencé avec la Screen Actors Guild. Pourtant, le film est entré dans l’histoire des Oscars dans plusieurs catégories, puisque Gladstone est devenu le premier Amérindien nominé pour la meilleure actrice et que la 10e nomination de Scorsese à la réalisation l’a aidé à devancer Steven Spielberg en tant que réalisateur vivant le plus nominé de tous les temps.

Wes Anderson entré, Pedro Almodóvar absent.

Les membres de la branche du court-métrage peuvent souvent être hostiles aux réalisateurs qu’ils perçoivent comme des dilettantes, distribuant des snobs ces dernières années à de grands noms comme Taylor Swift (pour “All Too Well: The Short Film”) et Pedro Almodóvar (pour son film Tilda Swinton). court « The Human Voice ») en faveur de cinéastes moins connus qui peinent à percer. Cette année, les électeurs d’autres branches ont été autorisés à proposer leurs services pour nommer des films pour le meilleur court métrage d’action réelle, et ce groupe élargi a permis à Wes Anderson, dont la miniature “La merveilleuse histoire d’Henry Sugar” s’est inclinée sur Netflix à l’automne. Almodóvar n’a pas eu cette chance, snobé une fois de plus pour son western « Strange Way of Life », avec Pedro Pascal et Ethan Hawke.

Une dernière danse pour “Barbie”.

“Barbie” aurait pu obtenir une nomination supplémentaire sans un changement de règle introduit en 2008 qui interdisait à tout film de placer plus de deux nominés dans la catégorie chanson originale. Bien que trois des morceaux de « Barbie » soient qualifiés pour la liste restreinte des chansons originales annoncée en décembre : « Dance the Night » de Dua Lipa, infusé de disco, « I’m Just Ken » chanté par Ryan Gosling et la ballade de Billie Eilish « What Was » J’ai fait pour ? – seuls les deux derniers ont réussi. Au moins Lipa peut se consoler avec la récente nomination du morceau aux Grammy Awards pour la chanson de l’année.