Refus de payer la taxe carbone : la Saskatchewan dépose une injonction contre l’ARC

Le gouvernement de la Saskatchewan a déposé une demande d’injonction pour empêcher l’Agence du revenu du Canada (ARC) de prélever les montants dus par la province en raison de la taxe fédérale sur le carbone.

Dans une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter), la ministre de la Justice et procureure générale de la province, Bronwyn Eyre, déclare que le gouvernement fédéral cible le compte bancaire de la Saskatchewan.

En avril dernier, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, avait déjà affirmé que la province ferait face à un audit de l’ ARC pour des prélèvements de la taxe carbone qui n’ont pas été payés.

Mme Eyre considère cette initiative d'Ottawa comme inconstitutionnelle invoquant le fait que l'article 126 de la Constitution canadienne interdit au gouvernement fédéral de prélever des fonds sur le compte bancaire d'une province.

Aujourd’hui, [le gouvernement fédéral] nous menaçons à nouveau de son geste favori lorsque quelqu’un n’est pas d’accord avec lui, affirme Bronwyn Eyre dans la vidéo. Il envoie l’Agence du revenu du Canada s’en prendre au compte bancaire de la province.

La Saskatchewan a déposé une demande d’injonction pour tenter de mettre un terme à cette opération injuste et anticonstitutionnelle de prélèvement d’argent par le gouvernement Trudeau. Une citation de Bronwyn Eyre, ministre de la Justice et procureure générale de la Saskatchewan

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada /Radio-Canada, la ministre du Revenu national du Canada, Marie-Claude Bibeau, rappelle que, en février, l’ ARC a reconnu la Saskatchewan comme distributeur de gaz naturel dans la province en lieu et place de SaskEnergy.

En adoptant le projet de loi 151, le gouvernement de la Saskatchewan a choisi de jouer le rôle d'un distributeur enregistré, tenu de respecter la loi [ LTPGES ] comme tout autre distributeur indique Mme Bibeau.

La Loi sur la tarification de la pollution provoquée par les gaz à effet de serre (LTPGES) vise à appliquer la tarification du carbone de manière uniforme à travers le Canada.

La LTPGES énonce les conséquences du non-respect de la loi et de la Cour suprême du Canada à confirmé sa constitutionnalité (2021) souligne Marie-Claude Bibeau.

L’ARC est sur le coup et poursuit les procédures de recouvrement, comme l’exige la loi. […] Nous sommes déterminés à faire respecter la loi et nous continuerons à verser l’intégralité de la Remise canadienne sur le carbone aux habitants de la Saskatchewan. Une citation de Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national du Canada

Ouvrir en mode plein écran La ministre du Revenu national du Canada, Marie-Claude Bibeau. (Photo d’archives) Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Un bras de fer qui dure depuis des mois

Les tensions entre la Saskatchewan et Ottawa ont commencé lorsque le gouvernement libéral a accordé à certaines provinces une exemption de la taxe carbone pour les maisons chauffées au mazout, une politique que le gouvernement saskatchewanais a jugée favorable aux provinces de l’Atlantique, où le pétrole est souvent utilisé comme combustible pour le chauffage domestique.

À l’époque, Scott Moe avait qualifié cette décision d’ s’échauffer et de politiquement motivée .

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors d’une rencontre à Ottawa en 2019. (Photo d’archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

En début d’année, le gouvernement de M. Moe a donc décidé d’arrêter de percevoir la taxe fédérale sur le carbone.

D’après les données communiquées par la province, environ 370 000 clients résidentiels de SaskEnergy utilisent le gaz naturel pour le chauffage domestique, ce qui correspond à 85 % des foyers de la Saskatchewan. En revanche, 13 % des ménages utilisent l’électricité comme source de chauffage.

En avril dernier, Justin Trudeau a clairement prévenu Scott Moe que l’ ARC était très, très douce quand il s’agit de récupérer des montants dus. Il a également souhaité « bonne chance » à M. Moe dans ses relations avec l’agence.

Avoir une dispute avec l' ARC parce qu'on ne veut pas payer ses impôts n'est pas une position dans laquelle je souhaite que l'on se trouve avait souligné le premier ministre canadien.

Avec les informations de La Presse canadienne, de Coralie Hodgson et d’Alexander Quon