Refus de faire des plans d’urgence pour les écoles pendant la pandémie «impardonnable», selon le rapport IfG

Les ministres ont été accusés de ne pas avoir « impardonnable » d’utiliser l’expérience de la première vague de Covid-19 pour créer des plans d’urgence pour les futures fermetures d’écoles et la perturbation des examens, ce qui a conduit au chaos pour des millions d’enfants dans la seconde.

L’Institute for Government (IfG) a affirmé dans un nouveau rapport que le gouvernement avait activement évité de créer de tels plans, citant une source de Downing Street disant que les responsables auraient été informés que cela rendrait les écoles plus susceptibles de fermer parce que les administrateurs « prendraient la voie de la facilité en dehors ».

Le groupe de réflexion indépendant a en outre affirmé, entre autres, que :

Downing Street craignait constamment que le département de l’éducation de Gavin Williamson ne soit au bord de la crise au début de l’été dernier, et le secrétaire à l’éducation avait été exclu des réunions clés avant la fermeture des écoles en mars de la même année.

Les ministres du ministère de l’Éducation (DfE) étaient hostiles aux gouvernements locaux qui géraient des écoles et tentaient d’imposer des solutions « taille unique », créant la méfiance. La structure complexe et multicouche du système scolaire anglais a peut-être contribué à ce

M. Williamson et le n ° 10 pensaient que la fureur suscitée par les résultats initiaux calculés de l’examen de l’année dernière, qui a finalement forcé l’un des nombreux demi-tours au cours de cette période, serait « surmontable »

Le DfE a d’abord eu du mal à comprendre les rôles des directeurs locaux de la santé publique, en partie parce que le ministère de la Santé n’avait pas de liste de tous leurs noms et coordonnées.

L’IfG a cependant félicité les ministres pour avoir veillé à ce que les enfants vulnérables et la progéniture des travailleurs clés puissent assister aux cours en personne pendant le verrouillage malgré très peu de préavis, et pour avoir fourni plus d’un million d’ordinateurs portables aux enfants défavorisés.

En réponse au document, les enseignants ont exigé une approche plus claire avant la perturbation du coronavirus attendue plus tard cette année.

Patrick Roach, secrétaire général du syndicat NASUWT, a déclaré: «Les leçons n’ont pas été tirées, car le gouvernement a tardé à mettre en place des plans d’urgence pour cette année et n’a pas encore confirmé d’atténuation pour garantir que les cohortes d’examens de l’année prochaine seront évaluées. équitablement et non désavantagé.

Et Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré L’indépendant: « Nous devons être d’accord avec la conclusion de l’IfG selon laquelle les refus du gouvernement de mettre en place des plans sont impardonnables, mais cela ne réconforte guère les hauts dirigeants qui devaient maintenir l’apprentissage de leurs élèves ou les jeunes dont les éducations ont été mal affecté.

« Avec de nouvelles perturbations dans nos écoles et nos collèges presque inévitables lorsque le trimestre d’automne commence, le gouvernement doit apprendre rapidement de ses erreurs précédentes et agir de manière décisive, en commençant par s’engager à mettre des sommes d’argent importantes à disposition pour la reprise de l’éducation. »

Robert Halfon, le président conservateur du comité de l’éducation de la Chambre des communes, a déclaré L’indépendant que les échecs de l’approche du gouvernement en matière d’éducation – qu’il a qualifié de « énorme pagaille » plus tôt cette année – devraient être inclus dans l’enquête publique tant attendue sur Covid-19.

Il a ajouté : « L’année dernière a été une catastrophe nationale pour les enfants, les élèves et les étudiants. Ce qu’il faut maintenant, pour l’avenir, c’est un plan à long terme pour l’éducation et les compétences, un règlement financier sûr et une planification d’urgence pour s’assurer que nous ne fermons pas à nouveau les écoles et les collèges à nos jeunes. Sinon, nous risquons une épidémie de sous-performance scolaire. »

Pendant ce temps, Kate Green, du Labour, a dénoncé M. Williamson comme « échouant » et a accusé les conservateurs de Boris Johnson de « prise de décision chaotique et de refus systématique de tirer les leçons de leurs erreurs précédentes ».

Le secrétaire fantôme à l’éducation a également exigé une garantie de soutien pour les enfants recevant leurs résultats d’examen la semaine prochaine « pour s’assurer qu’aucun jeune ne perd des opportunités futures en raison de [the PM’s] échec de la réponse à la pandémie ».

Le rapport IfG, publié une semaine avant la date de sortie des résultats des examens de cette année, analyse la période après la fermeture des écoles anglaises en mars de l’année dernière.

Tous les enfants, à l’exception des plus vulnérables, et ceux dont les parents étaient des travailleurs clés ont dû apprendre à la maison à partir de la mi-mars jusqu’à ce que certains soient autorisés à retourner dans les salles de classe en juin. Les examens ont été annulés et les élèves notés sur la base d’un algorithme Ofqual – mais M. Williamson a été contraint de faire demi-tour après un tollé lorsque de nombreux résultats ont été notés.

Fin août, M. Johnson a supplié les parents de renvoyer leurs enfants à l’école lors de leur réouverture complète en septembre, bien que Covid-19 ait encore causé de nombreuses absences alors que la deuxième vague augmentait et qu’un verrouillage national était imposé en octobre.

Finalement, les écoles ont fermé en janvier bien que M. Williamson ait insisté deux semaines plus tôt sur le fait qu’il n’y avait aucun plan pour que cela se produise. Les examens ont été annulés pour une deuxième année et il a fallu attendre la fin février pour qu’Ofqual annonce comment les élèves seraient notés.

Le Dr Roach, de la NASUWT, a décrit l’effet des 18 derniers mois sur les enseignants en déclarant : « Alors que les écoles ont fait un travail formidable pour ramasser les morceaux laissés par les décisions de dernière minute du gouvernement, de nombreux enseignants fonctionnaient à vide, et la charge de travail des enseignants était au point de rupture à la fin du dernier trimestre. Les ministres ne peuvent pas s’attendre à ce que les enseignants se contentent de persévérer.

« Des leçons urgentes doivent être tirées sur la façon de garantir un système de certification plus résilient et durable l’année prochaine et pour l’avenir, qui donnera confiance aux élèves, aux parents et aux enseignants. »

Le DfE conteste une grande partie du contenu du rapport. Il insiste sur le fait qu’il a publié pour la première fois des plans d’urgence pour l’année universitaire qui vient de se terminer en août dernier, lorsque le gouvernement a expliqué comment fonctionnerait sa structure de niveaux de verrouillage, et il a ajouté qu’un «cadre d’urgence indépendant» distinct pour l’éducation a été publié en novembre.

Le département a déclaré qu’il faisait tout son possible pour maintenir les écoles ouvertes jusqu’à leur fermeture le 4 janvier. Invité à expliquer le chaos qui a eu lieu malgré les plans d’urgence qu’il a dit avoir préparés, un porte-parole a déclaré que les ministres avaient été contraints de prendre des décisions rapidement en raison de la nature rapide de la pandémie. L’une de ces interventions, mentionnée en bonne place dans le rapport de l’IfG, incluait la menace de poursuites judiciaires contre les écoles de Londres qui voulaient fermer en raison de l’augmentation des infections.

Répondant à l’allégation de mauvaise communication, un porte-parole du DfE a déclaré que M. Williamson avait régulièrement rencontré des représentants syndicaux, des dirigeants de conseils et d’autres, tandis que le département faisait des efforts « importants » pour dialoguer avec les gens sur le terrain.

Concernant la suggestion de sources IfG selon laquelle M. Williamson avait été exclu des réunions de haut niveau avant la fermeture des écoles, le porte-parole a déclaré: « Toutes les décisions gouvernementales de cette nature sont prises sous la responsabilité collective du cabinet. »