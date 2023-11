Refurbed lève 57 millions de dollars pour son marché technologique rénové

Remis à neuf

Reconditionné, le marché des appareils électroniques reconditionnés et améliorés a obtenu un financement de 57 millions de dollars pour étendre sa portée en Europe.

Le cycle de série C a été dirigé par Evli Growth Partners et C4 Ventures, qui sont d’anciens bailleurs de fonds de la société.

L’entreprise autrichienne, fondée en 2017, est active dans plusieurs pays européens et prévoit de se développer davantage sur le marché européen au sens large. Selon l’entreprise, elle est rentable dans deux pays : l’Autriche et l’Allemagne.

“Cette étape marque non seulement une réalisation significative pour Refurbed, mais signale également une évolution du marché plus large vers l’adoption de la durabilité dans les choix des consommateurs”, a déclaré le directeur général Peter Windischhofer.

“Notre modèle commercial évolutif nous permet à la fois de croître de manière rentable et de rendre la consommation plus durable. Un gagnant-gagnant pour nous et pour notre planète.”

Refurbed commercialise ses services comme une alternative plus verte pour l’achat d’appareils électroniques et comme un contributeur à l’économie circulaire en vendant des appareils électroniques entièrement remis à neuf avec des garanties.

Citant des études de l’institut de recherche Fraunhofer, l’entreprise a déclaré que ses utilisateurs ont contribué à économiser 495 tonnes de déchets électroniques au cours des six dernières années et demie.

« Notre vision est d’accroître la confiance des consommateurs dans les produits reconditionnés. La remise à neuf doit devenir la « nouvelle norme » et nous, en tant que consommateurs, devons repenser notre consommation afin de réduire l’impact sur l’environnement », a déclaré le co-fondateur Kaminski.

Le financement de série C sera investi dans la poursuite de cette mission, a-t-il ajouté. All Iron Venture et Speedinvest ont également contribué au tour de table.

Boris Bakech, associé directeur du co-investisseur principal C4 Ventures, a reconnu que Refurbed avait levé des fonds à un moment difficile pour la collecte de fonds technologiques.

« De nombreux fondateurs qui cherchent à développer leur entreprise se heurtent à de nombreux obstacles et, à la lumière des défis auxquels de nombreuses entreprises technologiques ont dû faire face en 2023, cela s’est avéré être une année difficile pour beaucoup », a-t-il déclaré.

« Dans cet environnement exigeant, Refurbed a non seulement prospéré mais a également excellé dans son secteur tout en gardant [sustainability] au cœur de chaque décision qu’ils ont prise en cours de route. »

Refurbed joue dans un espace qui a retenu davantage l’attention ces derniers temps. Certains de ses concurrents dans le domaine de l’économie circulaire pour l’électronique grand public incluent Grover et Circular, qui proposent des services de location et d’abonnement pour les appareils et ont également levé des sommes importantes auprès des investisseurs.

Suivez-moi sur Twitter.