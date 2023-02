Refurb Blowout chez Woot propose des offres iPad à partir de seulement 125 $ pour une durée limitée

Si vous cherchez le meilleure tablette expérience, vous finirez probablement par acheter un iPad Apple. Les appareils sont élégants, puissants et dotés de nombreuses fonctionnalités, bien qu’un inconvénient majeur soit qu’ils sont assez chers. Si quelques imperfections ne vous dérangent pas, un modèle remis à neuf peut être un excellent moyen d’économiser de l’argent. À l’heure actuelle, Woot a plusieurs en vente avec des prix à partir de 120 $. Vous pouvez profiter de ces offres jusqu’au 20 février jusqu’à épuisement des stocks.

La tablette la plus abordable de la vente est l’iPad de cinquième génération d’Apple . Selon les normes actuelles, sa puce A8 n’est pas particulièrement puissante, mais elle est toujours capable d’exécuter le dernier logiciel iPadOS 16 et pourrait vous servir de tablette pour la navigation Web ou le contenu en streaming, ou comme un bon marché. tablette pour un enfant. À moins de 200 $, vous pouvez opter pour le prochain iPad de sixième génération ou prenez l’iPad Pro 9,7 pouces qui offre une puce A9X légèrement plus puissante et un matériel photo amélioré dans cette vente.

Si vous avez un peu plus de place dans votre budget, plusieurs modèles d’iPad Air et d’iPad Pro plus récents sont disponibles dans la vente avec des prix . Non seulement ceux-ci offriront un peu plus de longévité en raison de leur matériel plus récent, mais ils auront également des écrans plus grands à 11 ou 12,9 pouces. Les appareils de 2018 et 2020 sont inclus dans la vente.

Gardez à l’esprit que les iPad inclus dans cette vente ont été classés comme des reconditionnements de qualité “rayures et bosses”, ce qui signifie que les appareils peuvent montrer des signes d’usure régulière, mais ont été testés et garantis pour être en parfait état de fonctionnement. De plus, votre achat est également accompagné d’une garantie limitée Woot de 90 jours, juste au cas où. Vous pouvez magasiner le d’iPads remis à neuf en ce moment chez Woot.