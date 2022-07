Refurb Apple Watch Sale propose des prix à partir de 95 $ aujourd’hui uniquement chez Woot

Les produits Apple, même les modèles plus anciens, ont tendance à maintenir leurs prix au fil des ans, il peut donc être difficile de trouver une remise sur l’appareil que vous souhaitez. Pour cette raison, opter pour un modèle remis à neuf est souvent la voie à suivre si vous souhaitez économiser de l’argent. Woot, une filiale d’Amazon, est l’un de nos endroits préférés pour trouver des appareils électroniques remis à neuf, et tant que cela ne vous dérange pas quelques éraflures, éraflures et coups mineurs, vous pouvez trouver des appareils Apple à des prix impressionnants. Aujourd’hui seulementmercredi 20 juillet, Woot a plusieurs générations de en vente, vous pouvez donc économiser des centaines par rapport à l’achat d’un nouveau.

En dehors de la dernière Montre Apple 7la vente de Woot comprend tous les modèles d’Apple Watch sortis de l’Apple Watch 3 jusqu’à Montre Apple 6. Et bien qu’il s’agisse de modèles plus anciens, ils offrent toujours de nombreuses spécifications et performances puissantes. La série 6, que vous pouvez dispose de 18 heures d’autonomie, d’une étanchéité jusqu’à 50 mètres et performances et capacités de suivi de la santé presque identiques par rapport à la série 7 améliorée.

Si vous êtes juste après les fonctions de base de la montre intelligente comme le streaming de musique, les mesures de santé, les appels au poignet et les notifications téléphoniques, l’Apple Watch SE est un excellent choix, et vous pouvez . Ceux qui souhaitent dépenser le moins possible pour une Apple Watch peuvent envisager la série 3 mais il convient de noter que ce modèle a maintenant plusieurs années et n’obtiendra pas le WatchOS 9 mise à jour prévue cet automne. En tant que montre intelligente de départ, elle vous permettra de vous faire une idée de l’écosystème portable d’Apple sans dépenser plus que nécessaire, même si cela vaut probablement la peine d’être déboursé. pour obtenir la nouvelle série 4 si vous le pouvez.

Il convient de noter que tous les modèles d’Apple Watch disponibles lors de cette vente ont été classés comme des remises à neuf de qualité “Scratch and Dent”. Cela signifie que bien qu’ils aient été testés et confirmés comme étant en parfait état de fonctionnement, ils auront des imperfections cosmétiques visibles. En savoir plus sur Classement et critères de remise à neuf de Woot.

Et si vous décidez que vous ne voulez pas d’une montre connectée remise à neuf, vous pouvez toujours trouver d’excellentes Offres Apple Watch chez divers détaillants. N’oubliez pas qu’acheter neuf signifie que vous paierez plus cher.

Lire la suite: Meilleure montre connectée pour 2022