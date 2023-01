Réfugiés rohingyas en Indonésie : une mère se souvient de l’horreur d’un mois en mer

Aceh, Indonésie

CNN

—



Hatemon Nesa pleure alors qu’elle s’accroche à sa fille de 5 ans, Umme Salima, dans un refuge de la province indonésienne d’Aceh. Leurs visages semblent maigres, leurs yeux maussades, après avoir dérivé pendant des semaines en mer sur un bateau avec peu de nourriture ou d’eau.

“Ma peau pourrissait et mes os étaient visibles”, a déclaré Nesa. “Je pensais que j’allais mourir sur ce bateau.”

Nesa pleure également pour sa fille de 7 ans, Umme Habiba, qu’elle dit avoir été forcée de laisser au Bangladesh – elle ne pouvait pas se permettre plus que les 1 000 dollars exigés par les trafiquants pour la transporter avec son plus jeune enfant en Malaisie. “Mon cœur brûle pour ma fille”, a-t-elle déclaré.

Nesa et Umme Salima faisaient partie des quelque 200 Rohingyas, membres d’une minorité musulmane persécutée, qui ont entrepris le dangereux voyage fin novembre depuis Cox’s Bazar, un camp de réfugiés tentaculaire au Bangladesh bondé d’environ un million de personnes qui ont fui le génocide présumé par l’armée du Myanmar. .

Mais peu de temps après leur départ, le moteur s’est coupé, transformant ce qui était censé être un voyage de 7 jours en une épreuve d’un mois en mer, exposé aux éléments dans le bateau en bois à toit ouvert, ne survivant qu’à l’eau de pluie et à seulement trois l’équivalent de jours de nourriture.

Nesa a déclaré avoir vu des hommes affamés sauter par-dessus bord dans une recherche désespérée de nourriture, mais ils ne sont jamais revenus. Et elle a vu un bébé mourir après avoir été nourri avec de l’eau salée de la mer.

Au fil des semaines, les familles des passagers et les agences d’aide ont supplié les gouvernements de plusieurs pays de les aider – mais leurs cris ont été ignorés.

Puis le 26 décembre, le bateau a été secouru par des pêcheurs indonésiens et les autorités locales d’Aceh, selon l’agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Sur les quelque 200 personnes qui sont montées à bord du bateau, seules 174 ont survécu – environ 26 sont mortes sur le bateau, ou sont portées disparues en mer, présumées mortes.

Babar Baloch, un porte-parole de l’agence pour l’Asie, a déclaré qu’après une accalmie pendant Covid, le nombre de personnes fuyant est revenu aux niveaux d’avant Covid. Quelque 2 500 personnes sont montées à bord de bateaux non en état de naviguer l’année dernière pour le voyage, et jusqu’à 400 d’entre elles sont mortes, faisant de 2022 l’une des années les plus meurtrières en une décennie pour les Rohingyas fuyant Cox’s Bazar.

“Ce sont littéralement des pièges mortels dans lesquels une fois que vous entrez … vous finissez par perdre la vie”, a-t-il déclaré.

Le voyage de Nesa et Salima a commencé le 25 novembre depuis les camps de réfugiés surpeuplés de Cox’s Bazar, où elle a dit que ses enfants ne pouvaient pas aller à l’école, lui laissant peu d’espoir pour leur avenir.

Nesa a déclaré qu’elle avait transporté environ deux kilogrammes de riz pour le voyage, mais peu de temps après que le bateau ait quitté le port, son moteur est tombé en panne et ils ont commencé à dériver.

“Affamés sans nourriture, nous avons vu un bateau de pêche à proximité et avons essayé de nous approcher”, a-t-elle dit en pleurant en se rappelant l’horreur. “Nous avons sauté dans l’eau pour nager près de ce bateau mais à la fin, nous n’avons pas pu.”

En décembre, alors que le bateau flottait sans but dans la baie du Bengale, le HCR a déclaré qu’il avait été repéré près de l’Inde et du Sri Lanka. Mais l’agence a déclaré que ces pays “ignoraient continuellement” ses appels à l’intervention.

CNN a contacté les marines indienne et sri-lankaise pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu une réponse. Le mois dernier, la marine sri-lankaise a déclaré dans un communiqué que ses équipages avaient fait un “effort acharné” pour sauver un autre bateau transportant 104 Rohingyas, dont de nombreuses femmes et enfants, qui avaient fui le Bangladesh.

Le 18 décembre, le frère de Nesa, Mohammed Rezuwan Khan, qui se trouve à Cox’s Bazar, a partagé avec CNN un extrait audio d’un appel téléphonique déchirant qu’il a reçu d’un des réfugiés à bord du bateau de Nesa.

“Nous sommes en train de mourir ici”, a déclaré l’homme par téléphone satellite, selon l’enregistrement. « Nous n’avons rien mangé depuis huit à dix jours. Nous mourons de faim.

Nesa a déclaré que le conducteur du bateau et un autre membre d’équipage avaient sauté dans l’océan pour trouver de la nourriture, mais qu’ils ne sont jamais revenus. “Je pense qu’ils ont été mangés par des poissons dans la mer”, a-t-elle déclaré.

Douze autres hommes sont entrés dans l’eau, tout en se tenant à une longue corde attachée au bateau pour essayer d’attraper quelque chose à manger, mais alors que d’autres sur le bateau ont essayé de les ramener à l’intérieur, la corde s’est cassée, a déclaré Nesa. “Ils n’ont pas pu retourner au bateau.”

Alors que tous les pays sont tenus par le droit international de secourir les personnes en détresse en mer, une action rapide n’est pas toujours au rendez-vous – en particulier en ce qui concerne les réfugiés rohingyas, selon Baloch, du HCR.

“Je pense que tout le monde conviendra en tant qu’êtres humains que nous avons la responsabilité de vouloir sauver une vie en détresse, sans parler de la mort de centaines de personnes”, a déclaré Baloch. « (Les États voisins) doivent agir pour sauver ces personnes désespérées. Il doit s’agir d’une action coordonnée menée collectivement par tous les États de la région.

Nesa et Umme Salima faisaient partie des 174 survivants émaciés montrés sur vidéo mettant le pied sur terre pour la première fois depuis des semaines fin décembre, certains s’effondrant immédiatement sur le sable d’une plage d’Aceh, trop faibles pour se tenir debout.

Ils sont parmi les plus chanceux – le HCR estime que 180 autres sont présumés morts, perdus sur un autre bateau depuis début décembre, lorsque les occupants ont cessé de communiquer avec leurs familles.

Les survivants du bateau de Nesa reçoivent actuellement des soins médicaux à Aceh, mais on ne sait toujours pas ce qui pourrait leur arriver dans les semaines et les mois à venir.

L’Indonésie n’est pas partie à la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et ne dispose pas d’une structure nationale de protection des réfugiés, selon le HCR.

Pour ceux qui sont reconnus comme réfugiés, le HCR commencera à rechercher l’une des nombreuses solutions, y compris la réinstallation dans un pays tiers ou le rapatriement volontaire, si une personne est en mesure de « rentrer dans la sécurité et la dignité ».

Cela marque le début d’un nouveau chapitre pour le groupe de passagers, qui vivent depuis des années dans des camps de réfugiés surpeuplés, insalubres et dangereux au Bangladesh, après avoir fui des décennies de discrimination systématique, de brutalité généralisée et de violence sexuelle dans leur pays d’origine, le Myanmar.

« Apatrides, persécutés, ces réfugiés rohingyas ont connu peu de paix », a déclaré Baloch du HCR.

La communauté internationale doit faire beaucoup plus pour le groupe persécuté, qui souffre à une échelle que la plupart ne peuvent imaginer, a-t-il ajouté.

Pour Nesa, l’espoir demeure de retrouver un jour son autre fille.

“J’étais sur le point de mourir (au Bangladesh)”, a-t-elle déclaré. « Allah m’a donné une nouvelle vie… Mes enfants devraient recevoir une bonne éducation. C’est tout ce que je voulais.