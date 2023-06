"Réfugiés dans leur propre État": Un organisme affilié à RSS appelle à la paix dans le Manipur

L’Akhil Bharatiya Vanvasi Kalyan Ashram, un organisme affilié au RSS, a appelé mercredi au rétablissement de la paix dans le Manipur frappé par la violence et a appelé des personnalités éminentes de différents horizons à se manifester pour apaiser les esprits.

Dans un communiqué, le président de l’ABVKA, Ram Chandra Kharadi, a déclaré que le gouvernement central n’est pas en mesure de rétablir la paix dans l’État car la confiance mutuelle entre les Kukis et les Meiteis, qui vivent ensemble depuis des milliers d’années, s’est « brisée en morceaux ».

« Cette violence qui se poursuit depuis un mois et demi a non seulement fait des centaines de morts, mais aussi des milliers de personnes des deux communautés ont vu leurs maisons incendiées, forcées de vivre dans des camps de secours comme des réfugiés dans leur propre État », a-t-il dit.

« La perte n’est pas seulement de la vie et des biens, mais de la confiance mutuelle. La confiance mutuelle des deux communautés qui vivent ensemble depuis des milliers d’années s’est brisée. C’est la raison pour laquelle les efforts du gouvernement central pour rétablir la paix échouent également », a-t-il ajouté.

Kharadi a déclaré que les maisons brisées seront reconstruites mais que la restauration de la confiance brisée est le « plus grand défi ».

« Et cela commencera par le rétablissement de la paix et la normalisation de la situation », a-t-il dit, ajoutant : « Ce n’est pas le moment de connaître les raisons des malheureux incidents violents qui ont eu lieu mais de rétablir la paix et l’harmonie ».

Kharadi a noté que lorsque le gouvernement devient « impuissant », des « éléments égoïstes » nationaux et étrangers commencent à jeter de l’huile sur le feu.

C’est le moment où le pays tout entier, les chefs spirituels, les dirigeants sociopolitiques, les personnalités éminentes dans le domaine des sports, des arts, du cinéma, les anciens militaires et les bureaucrates doivent se manifester dans l’intérêt du pays, a-t-il ajouté.

Kahradi a déclaré que la violence en cours à Manipur n’est pas seulement un conflit entre deux communautés dans une zone située à la frontière internationale, mais un sujet de « grave préoccupation » pour l’ensemble du pays.

« En tant que président de l’ashram Akhil Bhartiya Vanvasi Kalyan, j’appelle les habitants de Manipur à traiter tous ces incidents malheureux comme un mauvais rêve et à sortir de cette situation par eux-mêmes, et j’encourage également vos voisins, amis et parents à le faire. . Tous attendent une initiative aussi positive. Il n’y a pas d’autre issue », a-t-il déclaré.

« J’appelle également les personnalités éminentes, les personnalités spirituelles du pays, les personnalités associées au sport, à l’art, au cinéma, les anciens officiers militaro-administratifs, de se manifester et d’essuyer les larmes des personnes touchées de l’État », a-t-il déclaré.

Il les a également exhortés à organiser une marche pour la paix dans les zones touchées afin de pacifier les habitants et de leur assurer que le pays tout entier est à leurs côtés.

« Ces dignitaires devraient également lancer un appel à la paix individuellement ou collectivement depuis leurs lieux respectifs », a déclaré Kharadi, ajoutant : « L’ashram Vanvasi Kalyan est convaincu que de tels efforts auront un impact incroyablement positif ».

