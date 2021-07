Réfugiés afghans qui ont aidé les États-Unis à être hébergés à la base militaire de Fort Lee avec leurs familles en attendant l’approbation finale du visa — RT USA News

Le département d’État a annoncé que les ressortissants afghans qui ont aidé les efforts militaires en Afghanistan seront hébergés dans une base militaire avec leurs familles, des milliers d’autres attendent toujours d’être traités au milieu du retrait des États-Unis.

Le premier groupe de candidats sera emmené à Fort Lee, en Virginie, selon un avis du ministère de la Défense remis aux membres du Congrès. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que la base sera une « site de relocalisation initial » pour les réfugiés dont le statut de visa est le plus proche de l’achèvement. Plus de 2 500 candidats et leurs familles seront hébergés à Fort Lee.

Le retrait en cours des États-Unis d’Afghanistan a suscité des craintes que les alliés afghans qui ont aidé les efforts américains, principalement en tant que traducteurs, pourraient faire face aux représailles des talibans une fois l’armée américaine partie.

Sur les 2 500 qui termineront leur processus de visa à Fort Lee, 700 sont des ressortissants afghans qui ont soutenu les efforts militaires, et ils sont traités dans le cadre du programme spécial de visa d’immigrant, créé en 2009. Le reste des demandeurs sont des membres de la famille.





Au total, il y a plus de 18 000 candidatures à traiter, et le président Joe Biden s’est engagé à accélérer le processus généralement long. Dans le cadre de « l’opération Allies Refuge », l’administration Biden prévoit de faire sortir les ressortissants afghans et leurs familles du pays d’ici la fin du mois. Certains pourraient éventuellement être hébergés temporairement dans des pays autres que les États-Unis.

La Chambre devrait voter jeudi sur l’accélération du processus du programme spécial de visa d’immigrant. Le projet de loi augmentera le plafond du programme et assouplira certaines exigences qui peuvent ralentir le processus. Biden a exprimé son soutien au projet de loi.

L’armée américaine a déclaré que son retrait était achevé à environ 95 %. Le retrait total devrait être terminé d’ici la fin août.

« Les États-Unis ont officiellement remis sept installations au ministère afghan de la Défense. Le processus de retrait se poursuit ; Le commandement central américain estime que nous avons terminé plus de 95 % de l’ensemble du processus de retrait », le Commandement central américain a annoncé la semaine dernière.

