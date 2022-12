Réfugiés afghans : le gouvernement tarde à augmenter la pression financière

Les défenseurs des droits des réfugiés craignent que les réfugiés afghans qui ont obtenu l’asile au Canada soient accablés par l’escalade des coûts découlant du retard du gouvernement à traiter leurs demandes.

Avant de prendre leur vol vers le Canada, tous les réfugiés sont tenus de signer un accord de prêt pour rembourser le coût de leur transport et les dépenses avant l’arrivée qui peuvent inclure des séjours à l’hôtel.

Certains Afghans identifiés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada comme éligibles à la réinstallation attendent depuis des mois des permis de sortie alors qu’ils vivent dans des hôtels aménagés par le gouvernement. Les factures d’hôtel peuvent ajouter des milliers de dollars à leur dette.

Le Conseil canadien pour les réfugiés affirme que les Afghans sont forcés de payer pour une bureaucratie inefficace.

« Il semble que le gouvernement canadien profite de la vulnérabilité des gens », déclare Janet Dench, directrice générale du Conseil canadien pour les réfugiés. Les factures d’hôtel peuvent ajouter des milliers de dollars à leur dette publique.

Dench dit que les réfugiés n’ont pas d’autre choix que d’accepter un contrat « juridiquement douteux » qui ne stipule pas un montant de prêt précis.

« S’ils veulent un logement permanent, ils doivent signer les termes de l’accord. Il n’y a pas de marge de négociation, donc les gens sont contraints à cette situation.

LONGUES ATTENTES ET GROSSES FACTURES

Parce que le Canada ne reconnaît pas le gouvernement taliban, les Afghans doivent se rendre dans un pays tiers avec un soutien consulaire pour remplir leur demande de statut de réfugié. Beaucoup fuient vers le Pakistan voisin où le Canada a un haut-commissariat dans la capitale Islamabad.

Presque tous les réfugiés afghans jugés éligibles à la réinstallation sont confiés à l’Organisation internationale pour les migrations pendant leur séjour à l’étranger.

L’OIM organise des vols nolisés et commerciaux vers le Canada et coordonne les séjours à l’hôtel pour les réfugiés en attendant leur permis de sortie. L’OIM ne réserve pas de vols tant qu’IRCC n’a pas terminé les contrôles de sécurité et médicaux de ses demandeurs. L’organisation facture au gouvernement canadien environ 150 $ par jour pour loger et fournir trois repas par jour à une famille.

Sur les 25 400 Afghans arrivés au Canada depuis août 2021, le porte-parole de l’OIM, Paul Dillon, a déclaré vendredi à CTV News dans un communiqué envoyé par courrier électronique que les organisations avaient organisé le voyage de plus de 22 000 de ces réfugiés.

Les revendications de 15 000 autres Afghans que le Canada s’est engagé à accepter après que les talibans ont pris le contrôle du pays ont été retardées.

Irfanullah Noori, 28 ans, et sa famille de cinq personnes sont descendus d’un avion à l’aéroport international Pearson il y a moins de deux mois à la fin octobre. Avant que les talibans ne prennent le contrôle de son pays natal, Noori travaillait comme coordinateur logistique à l’aéroport international de Kaboul. Il s’est qualifié pour l’asile parce que son frère a servi d’interprète pour les soldats canadiens.

Avant de se voir délivrer des documents de voyage pour le Canada, Nouri, sa femme et leurs trois enfants, tous âgés de moins de cinq ans, ont séjourné dans un hôtel d’Islamabad organisé par l’OIM pendant trois mois.

Irfanullah Noori pose avec sa plus jeune fille le 25 octobre 2022 à l’aéroport international du Pakistan avant de monter à bord d’un avion à destination du Canada.

Avant d’embarquer sur son vol, il a signé un contrat de prêt. Nouri dit que le personnel de l’OIM lui a dit qu’il devrait rembourser les frais d’hôtel qui s’élevaient à plus de 13 000 dollars. Ce montant ne tient pas compte du coût des vols pour sa famille qu’il devra également rembourser.

COÛTS TROMPEURS

IRCC affirme que 96 % des réfugiés sont en mesure de rembourser les prêts. Les paiements mensuels sur les prêts sans intérêt doivent commencer un an après l’arrivée des réfugiés au Canada et les coûts peuvent être étalés sur neuf ans.

Le gouvernement fédéral impose un plafond de 15 000 $ sur chaque prêt par famille, mais le Conseil canadien pour les réfugiés affirme qu’il s’agit d’un chiffre trompeur.

Les familles de réfugiés qui ont des personnes à charge plus âgées peuvent devoir rembourser plus que le plafond. En effet, les personnes à charge âgées de plus de 22 ans peuvent être considérées comme une unité familiale distincte et obligées de contracter un nouveau prêt. Dench affirme que cette politique place les réfugiés dans une situation économique précaire. Elle a vu des familles se disputer des finances et des espoirs et des rêves mis en attente.

“Vous avez des jeunes qui devraient normalement aller à l’université et poursuivre leurs études, mais ils se sentent moralement obligés de se mettre au travail, même au salaire minimum, afin de rembourser la dette familiale”, a déclaré Dench. Elle soutient que le gouvernement canadien devrait cesser d’exiger des réfugiés qu’ils remboursent les frais engagés pour les mettre en sécurité, peu importe d’où ils viennent.

RÉCLAMATIONS SIMILAIRES, ÉCHÉANCIERS DIFFÉRENTS

Depuis la chute de Kaboul en août 2021, le Réseau de transition des vétérans a aidé à collecter des fonds pour faire sortir des interprètes et d’autres personnes de l’Afghanistan. Oliver Thorne, directeur exécutif de VTN, dit qu’il est frustré qu’il y ait d’énormes variations dans le temps qu’il faut pour que les demandes soient approuvées entre les candidats ayant des profils similaires

« Certains migrants sont laissés dans l’ignorance. Ils ne savent pas pourquoi cela leur prend deux, quatre ou six mois de plus par rapport à un autre interprète qui a travaillé avec les Forces armées canadiennes. Thorne dit qu’IRCC doit embaucher et former plus de personnel pour accélérer le traitement des demandes.

Il demande également la suppression des exigences de prêt, en particulier pour les Afghans qui ont aidé les Forces armées canadiennes.

« Ils ont protégé nos hommes et nos femmes en uniforme au péril de leur vie et de celle de leur famille. Et deuxièmement, ce seront des Canadiens. Ils vont vivre ici dans notre société en bas de chez nous, et nous n’avons rien à gagner à rendre leur transition plus difficile », a déclaré Thorne dans une entrevue depuis Vancouver.

PAS D’ALLÉGEMENT DE DETTE

CTV News a demandé au ministre de l’Immigration s’il était juste que le gouvernement canadien impose aux Afghans des coûts supplémentaires en raison de l’arriéré du gouvernement.

Vendredi, Sean Fraser a blâmé un processus compliqué, mais a reconnu que certains réfugiés étaient bloqués “pendant une période de temps significative”. Mais le ministre a offert peu de solutions autres qu’une vague assurance que son ministère «travaillait avec les responsables pakistanais pour s’assurer que nous facilitons le transport sans heurt des personnes vers le Canada».

Pendant ce temps, Noori a du mal à joindre les deux bouts dans sa nouvelle maison en Ontario, bien qu’il ait trouvé un emploi il y a quelques semaines à l’usine General Motors d’Oshawa.

Embauché comme commis à la saisie de données, Noori gagne 19 $ de l’heure et essaie de prendre des quarts de travail supplémentaires le week-end afin de pouvoir payer son loyer mensuel de 2 000 $ pour un appartement d’une chambre.

Même s’il n’aura pas à commencer à rembourser son prêt aux réfugiés avant l’année prochaine, il est intimidé par la facture imminente.

« C’est cher (ici). Je travaille 8 heures par jour et six jours par semaine. Ce sera très difficile pour moi de rembourser. »

Après avoir survécu aux talibans, Noori fait maintenant face à la subsistance au Canada.