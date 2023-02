Réfugiés afghans : CTV News parle aux Afghans fuyant les talibans

Au milieu des rues animées du Pakistan – pleines de bruit et grouillantes de vie – des milliers de personnes attendent, leur vie en suspens indéfiniment, après avoir échappé de justesse aux talibans.

Geneviève Beauchemin de CTV News, accompagnée de la productrice exécutive de CTV National News, Rosa Hwang, s’est récemment rendue à Islamabad, un endroit qui a longtemps été un refuge pour les Afghans, pour rencontrer ceux qui sont dans l’incertitude, dont beaucoup sont des veuves avec des enfants.

De nombreux Afghans qu’elle a rencontrés sont venus vivre dans des camps de réfugiés de fortune installés dans des parcs pakistanais après la prise de contrôle meurtrière de l’Afghanistan par les talibans en 2021. Aujourd’hui, ces réfugiés jouent un jeu d’attente dans les camps surpeuplés du Pakistan, souvent sans eau potable. Pour l’instant c’est leur seule option.

“Leurs vies ont été brisées par la chute de Kaboul aux mains des talibans. Ils ne peuvent pas retourner en Afghanistan, ne peuvent pas rester au Pakistan et n’ont nulle part où aller pour l’instant”, a déclaré Beauchemin.

Ses réflexions sur les personnes qu’elle a rencontrées dans les camps de réfugiés improvisés d’Islamabad seront diffusées vendredi sur Crave et CTV News Channel, dans une émission spéciale intitulée “Echaping the Taliban: Reporter’s Notebook by Genevieve Beauchemin”.

Ses souvenirs incluent des histoires de personnes comme Reza Kateb, qui a été récompensé par le gouvernement canadien pour ses efforts en faveur de l’égalité des sexes en Afghanistan. Après avoir échappé aux représailles des talibans à cause de son travail, Kateb, sa femme et ses trois enfants attendent toujours un vol pour le Canada plus d’un an plus tard, malgré sa reconnaissance.

Son histoire en est une parmi tant d’autres. D’autres ont également déclaré à CTV News qu’ils avaient le sentiment que le gouvernement canadien les avait laissé tomber.

Un homme a parlé de vendre tout ce que sa famille avait pour se rendre au Pakistan. Une autre femme a raconté la dépression que son enfant de cinq ans avait commencé à ressentir, disant qu’il avait cessé de manger et de jouer.

« La vie des Afghans vivant au Pakistan qui attendent refuge au Canada est en attente. Ils n’ont pas le droit de travailler, leurs enfants n’ont pas le droit d’aller à l’école. Et c’est souvent la première chose que les gens me disent : qu’ils veulent que leurs fils et leurs filles aient une éducation », a déclaré Beauchemin.

C’est un jeu d’attente devenu dangereux, alors que le gouvernement pakistanais commence à arrêter et expulser des étrangers sans visa ou avec des visas expirés, laissant de nombreux réfugiés dans la crainte de devoir retourner en Afghanistan.

Depuis la prise du pouvoir par les talibans, le Canada a accueilli 27 670 réfugiés afghans, mais les défenseurs et les familles des ressortissants afghans continuent de faire pression sur le gouvernement canadien par crainte pour la sécurité de leurs familles.

De plus, des inondations meurtrières ont balayé des villages et des villes entiers au Pakistan pendant ce qui a été l’une de ses pires saisons de mousson, exacerbée par le changement climatique. Ce revers aurait coûté à la nation 40 milliards de dollars de dommages et intérêts.

“Le Pakistan a traversé quelques mois horribles alors qu’il tente de se remettre des inondations dévastatrices qui ont forcé de nombreuses personnes à quitter leur maison, et c’est une histoire si importante à partager”, a déclaré Beauchemin.

Parmi les plus vulnérables aux impacts des inondations figurent les réfugiés, dont certains ont déclaré être sans abri et n’avoir aucun accès aux installations.

Malgré le désespoir évident ressenti par beaucoup alors qu’ils comptent les heures, les minutes, jusqu’à ce qu’ils puissent s’envoler vers un autre pays pour recommencer, a-t-elle déclaré, “nous avons trouvé des histoires de résilience”, a-t-elle déclaré.

En particulier, Beauchemin a dit qu’elle n’arrêtait pas de penser à une fille qui avait décidé d’enseigner l’alphabet à d’autres enfants. Malgré les conditions et les questions sans réponse, elle a réussi à garder un sourire éclatant sur son visage.

Notant à quel point elle avait de l’espoir, Beauchemin a déclaré qu’elle ne voulait pas que le monde la laisse tomber.



CTV News Channel diffusera l’émission spéciale de CTV News « Escape the Taliban : Reporter’s Notebook by Genevieve Beauchemin » le vendredi 3 février à 21 h HNE. La spéciale durera une heure.