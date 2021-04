Adolescent en Syrie, Ibrahim al-Hussein rêvait de devenir nageur olympique avant de perdre une jambe dans la guerre. Aujourd’hui réfugié en Grèce, il s’entraîne pour une place aux Jeux paralympiques de Tokyo. Le fils d’un entraîneur de natation, Hussein, 33 ans, a commencé à nager à l’âge de cinq ans dans l’Euphrate, qui passe par sa ville natale de Deir al-Zor, dans l’est de la Syrie. Il a utilisé un pont comme plongeoir jusqu’à ce qu’il soit détruit dans la guerre civile de son pays. En 2012, Hussein a couru dehors pour aider un ami blessé dans l’explosion d’une bombe, avant de se blesser lui-même. Sa jambe droite a été amputée du milieu du mollet. Il a ensuite fait le dangereux voyage en Grèce en fauteuil roulant.

«Tout est possible», a déclaré Hussein, qui a participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 dans le cadre de la toute première équipe des réfugiés.

«Quatre-vingt-dix pour cent des gens dans le monde croient que la force est entre vos mains, entre vos jambes. Mais la force vient de l’intérieur, de l’esprit », a-t-il dit.

Plus de 50 athlètes réfugiés espèrent concourir à Tokyo. Le Comité international paralympique prévoit d’en envoyer jusqu’à six dans le cadre d’une équipe de réfugiés qui sera finalisée en juin. Hussein est déterminé à en faire partie.

«À chaque instant dans l’eau, je pense aux Jeux Olympiques», a-t-il déclaré après une séance d’entraînement de deux heures.

«Il y a quelque chose en moi: je dois atteindre les Jeux Olympiques, je dois atteindre les Championnats du Monde. Même si je perds un match retour, si je perds un bras, je ne m’arrêterai pas. «

Hussein s’est rendu en Grèce en 2014 dans un bateau pneumatique avec 80 personnes. Un médecin privé lui a finalement obtenu une jambe prothétique gratuitement et contrairement à des centaines de milliers de réfugiés qui ont voyagé au nord vers des pays européens plus riches, il est resté et a obtenu l’asile.

« Je ne cherchais pas d’argent », a-t-il dit. « Je cherchais une patrie, je cherchais une famille, je cherchais des jambes. J’ai tout trouvé ici. »

Hussein a recommencé à nager en compétition en 2015 et, avec l’aide de son entraîneur et du Comité paralympique grec, a participé à Rio dans les épreuves de 50 mètres et 100 mètres nage libre.

« Je ne nage pas pour moi », a-t-il dit. « Il y a 80 millions de réfugiés dans le monde. Je nage pour eux. »

Hussein a déclaré qu’il avait rejeté les offres de concurrencer la Syrie et qu’il ne reviendrait pas tant que la guerre ne prendrait pas fin.

« Je ne peux pas porter la casquette, le survêtement, qui porte le même drapeau que l’avion, comme les armes (larguant) des bombes sur les gens », a-t-il dit.

