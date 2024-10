Refuge Séraphin d’Urtsadzor / BUREAU (Daniel Zamarbide, Carine Pimenta, Galliane Zamarbide) + NPATAK

© Dylan Perrenoud

Description textuelle fournie par les architectes. Au cours de l’été 2024, une expérience intéressante a été réalisée dans les montagnes du Caucase arménien. Un groupe de personnes quelque part dans un environnement très rocheux et sauvage s’est réuni pour construire un artefact multi-espèces indéfini et apparemment inutile. Ils se réveillaient à 5h30 tous les matins, travaillaient sous un soleil brûlant sur un chantier improvisé, préparaient des repas ensemble trois fois par jour, jouaient au football le soir et dansaient parfois la nuit. Il y avait toujours des chiens sauvages, des chevaux aussi, quelques vautours près de l’endroit où ils construisaient, des serpents invisibles et dangereux et de merveilleuses mantes. Ils semblaient heureux et fatigués. De loin, l’expérience semblait à la fois absurde et belle.

Plan

Une brève introduction à leurs activités, de l’intérieur. Un roman avant tout, une histoire fictive basée sur un événement historique survenu dans une autre partie du monde : la Suisse. Le roman s’intitule Derborence, écrit par Charles Ferdinand Ramuz au début du XXe siècle, et raconte l’histoire d’une communauté villageoise qui a subi les conséquences d’un glissement de terrain. Le roman est basé sur un événement historique survenu en 1714 et qui a causé la mort de 15 personnes et de 170 animaux. Il est important de noter que la mort d’animaux a également été enregistrée. Ce roman a donné naissance à une trilogie architecturale initiée par BUREAU (Daniel Zamarbide, Carine Pimenta, Galliane Zamarbide). Une première œuvre a été construite dans un parc de sculptures dans les montagnes suisses. Le deuxième dans une communauté artistique en France. Le troisième se trouve dans les montagnes du Caucase en Arménie. Ce dernier membre de la trilogie est particulier car il n’est pas le résultat d’une conception des architectes suisses-portugais mais est une pièce co-écrite par BUREAU, NPATAK et 15 étudiants arméniens et internationaux, conçue et réalisée au cours d’un atelier de trois semaines. à Erevan, à la Bibliothèque d’Architecture pendant les 5 premiers jours, et sur le territoire du Caucasus Wildlife Refuge, une terre de 30’000 hectares de faune protégée dans le Caucase du Sud.

Section

Le processus et le résultat s’inscrivent dans une démarche pédagogique qui entend dissoudre la pensée et la fabrication dans une même entreprise. L’architecture est avant tout une pratique théorique, ironiquement assez détachée de la partie physique de la construction. Depuis la Renaissance, l’architecte s’est éloignée du chantier, son activité principale se déroule aujourd’hui derrière un ordinateur. L’historien Marvin Trachtenberg a merveilleusement décrit ce tournant décisif dans son livre Building in Time. Sous un angle très différent, le sociologue Richard Sennet a rédigé sa propre trilogie écrite – homo faber : L’artisan, ensemble, construire et habiter – sur ce sujet également, développant une idée provocatrice selon laquelle l’artisanat est vraiment ce qui compte lorsqu’il s’agit de pensée créative. -fabrication. Poursuivant le raisonnement de Sennet, le principe fondateur de l’atelier était le suivant : les gens participent à la production du monde dans lequel ils vivent, et ils le font en conversant avec le monde, entre eux et avec d’autres êtres vivants avec lesquels ils partagent la même intimité. environnement. L’atelier a donc été pensé comme un outil dialogique, une manière d’établir un échange dialogique au sein d’un groupe de personnes qui se rassemblent volontairement dans l’intention de concevoir et de construire quelque chose.

Axonométrie

Le « quelque chose » est important mais n’a pas besoin d’avoir une définition particulière autre que le fait d’être ouvert, poreux et multi-espèces. Un abri, un monticule, un point de référence, un petit environnement qui peut être d’un certain support à une diversité de fragments de vies qui se dérouleront dans ou autour de lui. L’utilisation de paille et de roches fournit un abri à ces créatures vivantes de différentes tailles. Le « bâtiment », en tant que verbe et en tant qu’acte, est également important. Cela dit quelque chose de la communauté temporaire qui a dû s’organiser en groupe pour penser, manger, travailler, jouer et échanger ensemble pendant trois semaines dans un contexte assez isolé. La considération selon laquelle une population plus qu’humaine pourrait d’une manière ou d’une autre habiter Séraphin d’Urtsadzor a été très présente dans le développement et la fabrication de l’artefact. La fonction, ou ce que la culture architecturale appelle souvent « programme », reste ici laissée ouverte. Pas d’usage spécifique mais potentiellement une multiplicité d’entre eux. L’objet peut être considéré comme multi-scalaire car il accueille et prend en compte une diversité d’habitants.