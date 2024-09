Refuge Petrarca Stettiner Refuge / Zone Architetti

© Samuel Holzner

+ 52





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

938 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Esse Solai, Gufler Metall, Association Holka, Zumtobel





© Samuel Holzner

Description textuelle fournie par les architectes. Localisation et locaux – Le refuge se trouve à 2875 m d’altitude. Le refuge est le point de départ de randonnées vers certains des plus hauts sommets de la région. Le refuge d’origine a été construit entre 1895 et 1897. Le refuge, qui appartient aujourd’hui à la province autonome de Bolzano dans le Tyrol du Sud, a été construit dans sa forme avant-dernière en 1992 et a été gravement endommagé par une avalanche en février 2014. Suite à ces événements, un concours international de planification a été organisé pour élaborer un avant-projet pour le nouveau refuge. En raison du développement infrastructurel existant, toujours fonctionnel, le refuge devait être reconstruit sur le site du bâtiment détruit.

© Samuel Holzner

Plan du site

© Samuel Holzner

Inspirations et concepts clés – Le concept architectural repose sur trois objectifs : 1. la forme du bâtiment doit être reconnaissable comme un point de repère important dans le paysage, clairement reconnaissable comme une présence artificielle et comme un lieu protégé et sûr. 2. les différents blocs fonctionnels doivent former un seul établissement compact de petites dimensions qui s’intègre harmonieusement dans le paysage et dialogue avec le contexte par la forme, le matériau et la couleur. 3. une forme doit être définie qui puisse résister aux contraintes d’une avalanche. La nécessité de résister à la pression dynamique des avalanches a inspiré la forme irrégulière et dynamique des structures, qui leur donne un caractère spécial et expressif et crée un dialogue avec les structures rocheuses environnantes par l’analogie abstraite. Les surfaces facettées et cristallines des volumes, en béton de couleur rougeâtre, sont basées sur les roches environnantes riches en oxyde de fer et rappellent les cristaux de grenat typiques de la vallée.

© Samuel Holzner

Plan du rez-de-chaussée

© Samuel Holzner

© Samuel Holzner

Difficultés – La forme du bâtiment a été conçue pour minimiser la pression d’une avalanche sur les éléments structurels : l’angle aigu dans la direction de la tête d’avalanche (comme la proue d’un navire) minimise la résistance aux avalanches. Les matériaux de construction ont été transportés par un téléphérique spécialement construit. Certains matériaux ont été transportés par hélicoptère, qui a également servi au transport du personnel de construction.

© Samuel Holzner

Section A

© Samuel Holzner

Techniques de construction et principaux matériaux – Les fondations de l’ensemble du bâtiment sont en béton armé. De plus, des tirants à filetage continu ont été insérés dans la roche pour éviter que le bâtiment ne glisse dans la vallée en cas d’avalanche. Les fenêtres et les ouvertures d’entrée sont protégées par des volets en acier COR-TEN aux dimensions précises et des volets lourds, qui sont fermés et verrouillés avant l’arrivée du froid hivernal. Les murs extérieurs sont construits à l’aide de doubles dalles préfabriquées en béton armé teinté avec un noyau en béton coulé sur place et une couche isolante.

© Samuel Holzner

Configuration spatiale – Les fonctions de jour telles que les salles à manger (Stube), le bar, les locaux de stockage, les ateliers et la cuisine avec ses locaux de service se trouvent au rez-de-chaussée. Les étages supérieurs abritent les chambres et les sanitaires. Les entrepôts et les locaux techniques se trouvent au sous-sol. L’occupation maximale calculée et autorisée correspond à un total de 98 personnes présentes en même temps. Il y a 96 lits, y compris ceux pour le personnel.