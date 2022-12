Refroidissement éolien au Yukon inférieur à -50 °C, plus de neige pour le sud de la Colombie-Britannique, alors que le système glacial frappe

Une personne utilise une pelle pour déblayer la neige autour d’un véhicule stationné alors que la neige tombe à Vancouver, le dimanche 18 décembre 2022. Des alertes météorologiques couvrent la majeure partie de la Colombie-Britannique, du Yukon et une grande partie de l’Alberta alors qu’un système extrêmement froid balaie ces régions et une autre vague de neige menace le sud de la Colombie-Britannique LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Environnement Canada affirme que les températures anormalement froides pour la saison amèneront les valeurs de refroidissement éolien dans certaines parties de la Colombie-Britannique et de l’Alberta à près ou en dessous de -40 ° C, alors qu’il pourrait faire jusqu’à -54 ° C pendant la nuit dans le nord du Yukon.

Le bureau météorologique prévoit que les conditions glaciales devraient durer une grande partie de la semaine.

Le sud de la Colombie-Britannique se remet encore d’une chute de neige dimanche qui a déversé de cinq à 30 centimètres sur le Lower Mainland, laissant de nombreuses routes et ponts clés glissants et recouverts de glace.

Des avertissements de neige supplémentaires couvrent maintenant l’île de Vancouver, la côte sud intérieure, y compris la région métropolitaine de Vancouver et le sud de l’Okanagan.

De 10 à 15 centimètres supplémentaires sont attendus d’ici tôt mardi, avec encore plus de prévisions pour les cols de montagne à l’est de Vancouver et sur l’autoroute Malahat au nord de Victoria.

