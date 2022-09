Réfrigérateur-congélateur Hitachi R-BGX411PGB1 avis

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Porte brillante

Tiroirs coulissants

Double ventilateur Les inconvénients Pas d’éclairage du congélateur

Pas de jauge de température numérique

Glissière manuelle pour bac à viande/légumes Notre avis Mince mais pas trop haut, ce réfrigérateur-congélateur Hitachi 60/40 peut contenir 360 litres d’épicerie derrière l’une des portes les plus brillantes que nous ayons jamais vues. Il y a un casier à vin et des étagères coulissantes – mais curieusement, vous ne pouvez pas voir ou régler la température intérieure en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

Élégant, élégant et tout aussi brillant, ce réfrigérateur-congélateur Hitachi 60/40 a des portes si réfléchissantes que vous pouvez voir votre visage dedans.

Conception et apparence

Nous avons testé le modèle noir et nous nous sommes retrouvés devant un miroir sombre qui se vantait d’un fondu de graduation au gris bronze à peu près autour de la séparation entre le réfrigérateur et le congélateur.

Autant dire que ce n’est pas un appareil pour une cuisine de campagne pastel. Il n’ira pas avec des rideaux de chintz ou de l’ail tressé suspendu à une poutre de plafond apparente.

Non, avec une hauteur de 190 cm et une largeur de 60 cm, cet Hitachi est un appareil urbain élégant qui conviendrait à un plan de travail en granit noir absolu, poli à la perfection, sur des armoires d’un blanc éclatant – avec un robot aspirateur sur un sol très brillant.

Avec des poignées de poche dissimulées sur le côté des portes, à gauche et à droite si vous souhaitez inverser leur sens d’ouverture, la seule autre caractéristique avant est le panneau de commande à écran tactile dans une nuance de gris foncé. Rien d’autre n’interrompt la finition brillante.

Ajoutez à cela les portes qui ont réussi le test de rebond à chaque fois, peu importe la force du claquement ou la douceur du coup de coude ; et un refroidissement à double ventilateur, un ventilateur pour le réfrigérateur et un autre pour le congélateur, soutenu par un compresseur à onduleur compact mais de grande puissance qui génère d’énormes volumes d’air refroidi, et cet appareil vise évidemment à associer un style moderne à une réfrigération de qualité.

Volume de fonctionnement

Hitachi déclare que le son de fonctionnement de cet appareil est de 41 dB, ce qui correspond à peu près au son d’un murmure. Nous pouvions entendre un léger bourdonnement lorsqu’il était allumé, mais ce n’était rien d’intrusif ou d’inhabituel. Il y a aussi une alarme qui retentit si vous laissez la porte ouverte. Il y a deux séries de bips comme avertissement d’introduction, puis un bip continu si vous ne fermez toujours pas la porte. Vous pouvez cependant désactiver cette fonctionnalité via le panneau de configuration.

Coût

Cet appareil a une cote F sur la nouvelle échelle de notation énergétique 2021, A+ sur l’ancienne échelle de notation, et Hitachi indique que la consommation d’énergie annuelle totale est de 310 kWh/pa. Ce niveau de consommation est cohérent avec d’autres appareils qui offrent ce type de capacité de stockage de refroidissement et de congélation.

En raison des récents changements dans la tarification de l’électricité au Royaume-Uni, il est difficile de donner une estimation du coût de fonctionnement moyen par an.

Panneau de commande

Le réfrigérateur-congélateur est contrôlé via un panneau à écran tactile gris foncé situé à l’avant de l’armoire du réfrigérateur. Visuellement non intrusif, il mesure 148 cm du sol et s’élève à 165 cm, il est donc facile à atteindre même si vous n’êtes pas grand.

Pour modifier la température du réfrigérateur ou du congélateur, vous appuyez sur R/F Select, puis Temp control, pour monter ou descendre, en neuf incréments, du froid au plus froid. Vous ne pouvez pas programmer un chiffre spécifique en degrés Celsius ou Fahrenheit, ce que nous avons trouvé un peu étrange.

Cependant, il existe un mode de congélation rapide, que vous utilisez pour congeler rapidement des aliments ou faire de la glace ; il dure 3,5 heures avant de s’éteindre.

Il existe également un mode d’économie d’énergie pour les vacances ou les périodes de faible volume, bien qu’il ne semble pas y avoir beaucoup d’informations sur ce que fait réellement ce paramètre. Nous supposons qu’il maintient les températures du congélateur basses et les températures du réfrigérateur juste en dessous du point où les odeurs pourraient se développer. Encore une fois, une sécurité enfant vous permet d’empêcher les jeunes doigts d’apporter des modifications involontaires au panneau de commande.

Encore une fois, le câble d’alimentation noir de 210 cm jaillit du haut de l’appareil, une caractéristique que nous voyons de plus en plus dans les réfrigérateurs-congélateurs de marques haut de gamme.

Réchauffez-vous et refroidissez-vous

Nous avons constaté que le réfrigérateur passait de 26 °C dans le réfrigérateur et le congélateur à 6 °C dans le réfrigérateur et à -16 °C dans le congélateur en 90 minutes. Considérant que la température atmosphérique était de 27 ° C, nous avons trouvé ce refroidissement rapide extrêmement impressionnant et témoignant de l’efficacité des doubles ventilateurs et du compresseur de ce modèle.

Réchauffer

Hitachi affirme que la rétention de refroidissement du réfrigérateur-congélateur est de 12 heures. Nous avons tenté de tester ce chiffre, mais la température atmosphérique élevée de 27°C (nous l’avons testé lors d’une canicule), l’a rendu difficile à confirmer.

Éclairage

Une lumière rectangulaire de 24cm sur 5cm, en haut du meuble frigo éclaire bien l’intérieur. Il n’y a pas de lumière pour le congélateur, mais ce n’est pas un problème majeur pour un congélateur de cette taille.

Frigo capacité

Il y a 215 litres de stockage dans le réfrigérateur, soit environ onze à treize sacs de supermarché, selon l’endroit où vous faites vos courses. La division de l’espace est astucieusement réfléchie : deux clayettes en verre, séparées par un casier à vin pouvant contenir quatre bouteilles de vin, une clayette coulissante, un tiroir “sélectionnable” et un tiroir plus profond avec une base nervurée pour les légumes.

Alex Greenwood / Fonderie

La deuxième étagère en verre est réglable de 4 cm vers le haut et vers le bas, mais c’est l’étagère coulissante avec une façade tombante qui parle d’une approche plus moderne de l’organisation du réfrigérateur et de la facilité d’utilisation – c’est une très belle touche. En termes réels, l’étagère coulissante conviendra à un paquet de deux laitues, un carton de tomates, un paquet de poivrons et un sac d’épis de maïs doux avec de la place à revendre.

Alex Greenwood / Fonderie

Encore une fois, vous pouvez choisir d’utiliser le tiroir “sélectionnable” pour les légumes ou la viande et les produits laitiers en déplaçant le curseur à l’arrière de l’armoire interne. Pour les légumes, le curseur réglera la température entre 1°C et 3°C ​​; pour la viande et les produits laitiers, il réglera la température de 3°C à 7°C. Nous préférerions un contrôle numérique plus précis à ce prix. Pourtant, un curseur manuel n’est pas rare, même dans les appareils de haute qualité.

Alex Greenwood / Fonderie

Nous faisons en sorte que la capacité de stockage de ce tiroir soit d’environ 13,6 litres, soit environ les trois quarts d’un grand sac de supermarché. En termes réels, il faudra six paquets de viande hachée de 750 ml.

Le bac à légumes plus profond contient environ 16 litres et est doté d’un mécanisme d’extraction en douceur. En effet, tous les tiroirs du réfrigérateur semblent solidement construits et fiables ; ils ne vibrent pas et ne se sentent pas plastifiés.

Alex Greenwood / Fonderie

Rangement de porte

Il y a trois balcons de porte pleine longueur non réglables à l’intérieur de la porte du réfrigérateur et deux balcons demi-longueur que vous pouvez régler vers le haut. Tous les balcons, à l’exception de celui du bas, vous donnent environ 10-12 cm de largeur. Le balcon supérieur pleine longueur peut contenir environ six pots de 400 ml, les deux balcons demi-longueur en dessous ont deux plateaux à œufs pouvant contenir huit œufs chacun, soit un total de 16 œufs. Le balcon pleine longueur du deuxième au bas contient trois pintes de lait de supermarché.

Il faut dire que ce n’est pas vraiment un frigo pour gros buveurs de lait. Vous ne pouvez pas stocker plus que ces trois quatre broches ailleurs dans la porte : la hauteur n’est tout simplement pas là avec les autres balcons.

Le balcon du bas est un peu perplexe. Bien qu’il soit pleine longueur, la largeur n’est que de 7 cm au milieu et cela diminue à 2 cm de chaque côté. Nous avons réussi à installer un carton d’un litre de jus de pomme sur ce balcon, mais il était difficile d’entrer et de sortir, ce qui pouvait signifier un déversement accidentel. De même, les sections de 2 cm de large ne conviendraient qu’aux articles très fins, tels que les barres de chocolat verticales.

Congélateur

Hitachi indique qu’il y a 115 litres de stockage congelé dans le congélateur sans givre, ce qui équivaut à six à huit sacs de courses de supermarché. Vous disposez de trois tiroirs dans le congélateur, et celui du haut est une étagère coulissante pratique avec une façade rabattable pouvant contenir environ 18 à 20 litres. Les deux tiroirs inférieurs sont des tiroirs de surgélation plus conventionnels avec une poignée à lèvre ; chacun contient entre, selon nos calculs, 26 à 28 litres.

Alex Greenwood / Fonderie

En termes réels, l’étagère coulissante conviendra à trois pains, soit environ six à huit sacs de légumes de 500 g. Il a un plateau en métal dans le fond, estampillé « congélation hybride », pour garantir que les produits d’épicerie congèlent rapidement, ce qui, selon Hitachi, conserve la fraîcheur, réduit les gouttes pendant la décongélation et conserve la saveur.

Alex Greenwood / Fonderie

Les grands tiroirs principaux contiennent un nombre important de produits d’épicerie, soit deux à trois sacs de courses de supermarché. Nous en avons rempli un avec neuf sacs de légumes de 500 g, un sac de frites d’un kilo et quelques portions aléatoires de riz et de pois chiches surgelés, et nous estimons que vous pourriez également obtenir six miches de pain dans l’un des tiroirs.

Le bac à glaçons tient dans une petite boîte de rangement de glaçons et vous pouvez fabriquer dix-huit cubes à la fois.

Prix ​​et disponibilité

Selon Hitachi, plusieurs finitions sont disponibles : verre noir, verre argent, verre blanc pur et gris dégradé. Cependant, à ce stade, nous n’avons trouvé que le gris de gradation disponible au Royaume-Uni. Au moment de la rédaction, il est disponible pour 949 £ à 999 £, avec le meilleur prix actuel disponible sur Yates Online.

Verdict

Le style de ce réfrigérateur-congélateur signifie qu’il ne conviendra pas à certaines cuisines, mais si vous êtes à la recherche d’un look moderne et que vous voulez un excellent refroidissement avec une construction de qualité et de belles caractéristiques intérieures, cet appareil Hitachi peut très bien s’adapter. le projet de loi.

