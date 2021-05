«  Réformez le football ou assistez à sa chute  »: le trio de Super League Real, Barca et Juve a riposté après une action disciplinaire des stars de l’UEFA

L’UEFA a annoncé cette semaine qu’elle entamait une action officielle contre le trio, qui restent les trois seuls clubs à s’accrocher au programme infortuné de Super League qui n’a duré que deux jours avant de se noyer dans un raz-de-marée de critiques en avril.

Bien que neuf des 12 autres membres fondateurs aient fui le projet et se soient engagés auprès de l’UEFA à ne pas entreprendre d’entreprises similaires, les géants espagnols Real et Barca et les co-conspirateurs italiens de la Juve tiennent bon pour la vie – et ont riposté dans une déclaration conjointe contre l’UEFA mercredi. .

Le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid restent déterminés à moderniser le football grâce à un dialogue ouvert avec l’UEFADéclaration complète : https://t.co/xBANxm4jtLpic.twitter.com/zJbb4BmxZ7 – FC Barcelone (@FCBarcelona) 26 mai 2021

« Le FC Barcelone, la Juventus FC et le Real Madrid CF souhaitent exprimer leur rejet absolu de la coercition insistante que l’UEFA exerce sur trois des institutions les plus importantes de l’histoire du football », une déclaration lue.

«Cette attitude alarmante constitue une violation flagrante de la décision des cours de justice, qui ont déjà fait une déclaration claire avertissant l’UEFA de s’abstenir de toute action qui pourrait sanctionner les clubs fondateurs de la Super League alors que la procédure judiciaire est en cours.

«Par conséquent, l’ouverture d’une procédure disciplinaire par l’UEFA est incompréhensible et constitue une attaque directe contre l’État de droit que nous, citoyens de l’Union européenne, avons démocratiquement construit, tout en constituant un manque de respect envers l’autorité des tribunaux de justice eux-mêmes.

«Depuis le début, la Super League a été promue dans le but d’améliorer la situation du football européen, à travers un dialogue permanent avec l’UEFA et dans le but d’accroître l’intérêt pour le sport et d’offrir aux supporters le meilleur spectacle possible.

«Cet objectif doit être atteint dans un cadre de durabilité et de solidarité, en particulier dans une situation économique précaire telle que celle que vivent actuellement de nombreux clubs en Europe.

La déclaration a ensuite averti – comme l’a fait le président du Real Madrid Florentino Perez lors du lancement du projet malheureux – que le football doit se réformer ou risquer une mort lente et douloureuse.

« Au lieu d’explorer les moyens de moderniser le football grâce à un dialogue ouvert, l’UEFA s’attend à ce que nous retirions les procédures judiciaires en cours qui remettent en question leur monopole sur le football européen, » il a lu.

« Barcelone, la Juventus et le Real Madrid, tous vieux de plus d’un siècle, n’accepteront aucune forme de coercition ou de pression intolérable, tout en restant forts dans leur volonté de débattre, respectueusement et par le dialogue, des solutions urgentes dont le football a actuellement besoin. .

«Soit nous réformons le football, soit nous devrons assister à sa chute inévitable.»

Les neuf autres « membres fondateurs » de la Super League – dont les clubs anglais « Big Six », l’Atletico Madrid et le duo italien Inter et AC Milan – sont sortis en grande partie indemnes de leur complicité avec le projet, se voyant infliger une amende collective de 15 millions d’euros. (18 millions de dollars) et de voir leurs revenus des compétitions de l’UEFA réduits de 5 % pendant une saison.

Le Real, le Barca et la Juve, quant à eux, pourraient faire face à une interdiction de deux ans de la compétition de l’UEFA s’ils refusent de lâcher leur rêve de Super League.