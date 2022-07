Réformes de la caution en espèces de Detroit pour lutter contre les inégalités raciales

Le plus grand tribunal de district du Michigan et les défenseurs de la réforme de la caution ont accepté de régler un recours collectif fédéral concernant les pratiques de cautionnement en espèces, qui, selon les militants, emprisonnent régulièrement et de manière inconstitutionnelle les accusés pauvres et de la classe ouvrière malgré les preuves de leur incapacité à payer.

Les deux parties affirment que les réformes, qui seront annoncées mardi, portent atteinte à l’inégalité raciale dans le système judiciaire pénal. Chaque jour, à Detroit, la ville la plus noire du pays, près des trois quarts des personnes emprisonnées sont noires, une proportion bien supérieure à leur part de la population.

Si les réformes réduisent cette disparité, cela pourrait être un modèle pour les systèmes judiciaires à l’échelle nationale, où la race et la richesse sont des facteurs importants dans l’administration de la justice, selon les défenseurs.

Le 36e tribunal de district de Detroit, l’American Civil Liberties Union et The Bail Project, une organisation à but non lucratif qui verse une caution aux personnes dans le besoin, ont déclaré lors d’entretiens avant l’annonce de mardi que le statu quo faisait des ravages inutiles sur les emplois, les maisons et les familles des accusés.

“Il s’agit d’un accord historique qui, selon nous, peut et doit être un modèle pour la manière dont les tribunaux du pays peuvent adapter leurs pratiques de mise en liberté sous caution à ce qui est légal, constitutionnel et sensé”, a déclaré Phil Mayor, avocat principal de l’ACLU du Michigan.

Le juge en chef William McConico du 36e tribunal de district a déclaré que le règlement du recours collectif, déposé en 2019 juste avant qu’il ne devienne chef, offrait l’occasion de montrer que les forces de l’ordre et les militants peuvent travailler ensemble pour changer le système juridique pénal.

“D’autres villes afro-américaines pourront indiquer ce que fait l’un des plus grands tribunaux de district du pays pour résoudre ce problème”, a déclaré McConico, qui est noir. “C’est pourquoi il est si important que cela commence dans une grande ville noire, qu’il ne soit pas déployé dans une ville de banlieue ou un petit tribunal.”

Les réformes n’empêchent pas les juges d’imposer une caution en espèces, en particulier si les accusés sont considérés comme un risque de fuite ou un danger pour le public. Cependant, tous les juges et magistrats de Detroit doivent dire publiquement comment l’imposition d’une caution protégerait la communauté ou empêcherait un défaut de comparaître. Les juges doivent également déterminer officiellement le montant qu’un défendeur peut se permettre de payer.

Les parties ont également convenu que tout défendeur qui se situe à 200% du seuil de pauvreté fédéral ou moins doit être présumé incapable de déposer une caution en espèces. Selon les lignes directrices fédérales de 2022, 200 % du seuil de pauvreté correspond à un revenu annuel d’environ 27 000 $ pour un individu et de 55 000 $ pour une famille de quatre personnes.

“Cela devrait éliminer en grande partie la pratique consistant à imposer ce qui peut sembler à certains comme de petites cautions en espèces, qui constituent en fait une peine de prison pour quelqu’un qui n’a pas encore été reconnu coupable d’un crime”, a déclaré le maire.

Les parties ont également convenu de nouvelles règles stipulant quand et ce qui déclenche une audience de révision de la caution, si la caution d’un accusé a été fixée mais n’est pas payée. L’audience permettrait de réduire ou de retirer complètement le montant de la caution s’il est ultérieurement jugé inabordable.

Les réformes à Detroit interviennent alors que certains États et juridictions locales à travers les États-Unis ont annulé ou envisagent d’annuler les réformes de la caution en réponse à une augmentation de la criminalité à l’ère de la pandémie. De San Francisco à New York et dans les villes intermédiaires, la rhétorique autour de la hausse de la violence et des crimes nuisibles a ralenti l’élan politique malgré l’accord bipartisan selon lequel l’incarcération de masse coûte cher et n’a aucun effet positif prouvé sur la sécurité publique.

«Nous avançons toujours de manière très réfléchie, pour dire que la présomption d’innocence est importante, que l’incarcération massive de personnes en détention provisoire doit être inversée et que les disparités raciales au stade de la détention provisoire doivent être traitées de manière très réelle, », a déclaré Twyla Carter, directrice nationale sortante des affaires juridiques et politiques de The Bail Project.

L’ACLU, le NAACP Legal Defence and Educational Fund, The Bail Project et le cabinet d’avocats Covington & Burling LLP ont poursuivi le juge en chef, les magistrats du tribunal et le shérif du comté de Wayne devant le tribunal de district américain du district oriental du Michigan en 2019, au nom de sept plaignants noirs. Les plaignants ont allégué que la seule raison pour laquelle ils étaient restés en prison était qu’ils n’avaient pas les moyens de payer une caution.

Au moment de son incarcération en avril 2019, une plaignante, Starmanie Jackson, une mère célibataire pauvre d’enfants de 2 et 4 ans, a vu sa caution fixée à 700 $ pour des contraventions en circulation et une accusation de violence domestique. Parce qu’elle n’avait pas les moyens de payer, Jackson, qui n’avait jamais été arrêtée auparavant, a été séparée de ses enfants pour la première fois de leur vie.

“J’étais dévasté”, a déclaré Jackson, 27 ans. “C’était éprouvant pour les nerfs, effrayant et décevant, car nous dépendons de notre système judiciaire pour nous garder en sécurité et sur la bonne voie.”

Elle a dit que sa famille n’a pas pu la localiser pendant deux jours, car les responsables de la prison ont eu du mal à confirmer où elle était détenue. À la suite de son incarcération, Jackson, une infirmière auxiliaire certifiée, a déclaré qu’elle avait perdu un nouvel emploi dans une maison de retraite lorsqu’elle ne s’était pas présentée pour son premier quart de travail et qu’elle avait été expulsée de son appartement après avoir utilisé l’argent de son loyer pour l’aider à payer sa caution. . L’accusation de violence domestique a finalement été abandonnée et Jackson n’a jamais purgé un autre jour de prison.

Le règlement permet une fin heureuse à ce qui a fini par être un cauchemar, a déclaré Jackson, maintenant mère de quatre enfants.

« Je suis ravie parce que je suis en mesure d’aider les gens à surmonter certaines des difficultés de notre système de justice, qui est déjà survolté », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre du règlement, Jackson et les autres plaignants se partageront un paiement de 14 000 $. Les avocats des plaignants ont déclaré que le montant avait été convenu en sachant que le tribunal dépenserait également de l’argent pour suivre la caution et la détention provisoire. Le tribunal n’a pas admis d’actes répréhensibles dans le cadre du règlement.

Selon un rapport de 2020 du Michigan Joint Task Force on Jail and Pretrial Incarceration, entre 2016 et 2018, les hommes noirs représentaient 29 % des admissions en prison dans les comtés échantillonnés par le groupe de travail, même s’ils ne représentaient que 6 % des résidents. population dans ces comtés. Entre 2018 et 2019 dans le comté de Wayne, les Noirs représentaient 70 % des personnes détenues dans la prison locale un jour donné, même s’ils ne représentaient que 39 % de la population résidente.

Des études récentes à l’échelle nationale montrent que les accusés noirs constituent la majorité des personnes en détention provisoire. Cependant, le taux d’incarcération des Noirs a diminué entre 2008 et 2019, selon les dernières données fédérales.

L’ancien procureur général américain Eric Holder, qui est avocat principal chez Covington & Burling, a félicité le tribunal de district de Detroit pour avoir conclu l’accord sur les réformes. “C’est ainsi que notre système de justice pénale devrait fonctionner”, a-t-il déclaré. “Cela peut et devrait être un modèle pour d’autres juridictions à travers le pays.”

Ezekiel Edwards, vice-président de la justice pénale avant le procès chez Arnold Ventures, une organisation philanthropique soutenant la recherche et le travail politique sur les questions de justice, a déclaré que les systèmes de cautionnement aux États-Unis étaient devenus plus réformateurs au cours de la dernière décennie. Mais le paysage politique est toujours un patchwork, a-t-il déclaré.

“La caution en espèces est toujours utilisée dans la plupart des juridictions du pays et sans les réglementations ou limitations nécessaires”, a déclaré Edwards.

Quant à la réalisation de la justice raciale à Detroit, McConico a déclaré qu’il y aura un barreau racialement diversifié et un banc majoritairement noir de juges et de magistrats travaillant ensemble dans le cadre des nouvelles politiques administratives pour s’assurer qu’ils ont une chance de réussir.

“Ce ne sera pas seulement symbolique”, a déclaré le juge en chef. “Il y aura des Afro-Américains qui apporteront un changement au système de justice pénale qui aura un impact disproportionné sur les Afro-Américains.”

____

Morrison est un membre basé à New York de l’équipe Race and Ethnicity de l’AP. Suivez-le sur Twitter : https://www.twitter.com/aaronlmorrison.

Aaron Morrison, Associated Press