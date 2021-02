Réformer les règles d’inscription pour stimuler la fintech britannique après le Brexit: examen de Kalifa

Icônes pour les applications bancaires Monzo et Starling sur un smartphone. Adrian Dennis | AFP via Getty Images

LONDRES – Le Royaume-Uni devrait réformer les règles d’inscription et les demandes de visa pour aider son secteur fintech de 11 milliards de livres sterling (15,3 milliards de dollars) à prospérer après le Brexit, a déclaré vendredi une revue commandée par le gouvernement. La Grande-Bretagne est l’un des principaux acteurs de la fintech au niveau mondial, attirant 4,1 milliards de dollars d’investissements en capital-risque l’année dernière, selon l’organisme industriel Innovate Finance. Il abrite plusieurs licornes fintech – des entreprises privées d’une valeur de plus d’un milliard de dollars – dont Checkout.com, Revolut et Monzo. L’examen, dirigé par l’ancien patron de Worldpay, Ron Kalifa, fait un certain nombre de propositions notables, notamment: la création d’un nouveau processus de visa accéléré pour attirer les talents internationaux de la fintech; un fonds de démarrage d’un milliard de livres sterling soutenu par des investisseurs institutionnels; et un assouplissement des règles relatives aux listes pour encourager les fintechs à un stade avancé à entrer en bourse. «Cet examen apportera une contribution importante à notre plan visant à conserver la couronne britannique des technologies financières, à créer des emplois plus qualifiés et à offrir de meilleurs services financiers aux particuliers et aux entreprises», a déclaré le ministre des Finances, Rishi Sunak. Kalifa a déclaré: « Nous devons continuer à nourrir notre culture de start-up, mais surtout, nous devons également donner à nos entreprises à forte croissance le soutien pour devenir des géants mondiaux. »

Examen des annonces

Le gouvernement a chargé Lord Hill, l’ancien commissaire européen à la stabilité financière, de diriger un examen du régime de cotation du Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson aurait rencontré des dirigeants de Deliveroo, Revolut et d’autres entreprises de technologie à la fin de l’année dernière dans le but de les convaincre de s’inscrire à Londres. Le rapport de Kalifa suggère une réduction du pourcentage d’actions entre les mains des investisseurs publics pour éviter de diluer les premiers bailleurs de fonds des start-ups fintech, ainsi que des structures d’actions en «golden share» ou à deux classes qui permettraient aux fondateurs de conserver le contrôle de leurs entreprises et se prémunir contre les prises de contrôle hostiles.

Les appels à la réforme des listes sont particulièrement opportuns, car un grand nombre d’entreprises, notamment Deliveroo, Wise et Darktrace, devraient faire leurs débuts plus tard cette année. Dans l’espace fintech, plusieurs entreprises – dont Revolut, OakNorth et Checkout.com – ont été entourées de spéculations sur les introductions en bourse alors que leurs valorisations atteignaient des milliards de dollars. « Nous voulons encourager les entreprises à rejoindre les marchés publics », a déclaré Charlotte Crosswell, PDG d’Innovate Finance, à CNBC. «En tant que personne impliquée dans les marchés publics la plus grande partie de ma carrière, je ne me souviens pas que le pipeline soit aussi bon pour la technologie et la fintech», a ajouté Crosswell, qui a auparavant travaillé pour les bourses du Nasdaq et de Londres.

Brexit