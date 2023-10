Réforme du redécoupage recherchée | Actualités, Sports, Emplois

Alors qu’un certain nombre d’organisations sont toujours en colère contre l’approbation par la Commission de redécoupage de l’Ohio des cartes de l’Assemblée générale, les efforts visant à changer la manière dont les circonscriptions législatives fédérales et étatiques ont fait un pas en avant.

Le procureur général de l’Ohio, Dave Yost, a approuvé le libellé de la requête sommaire comme « juste et véridique » pour un amendement constitutionnel qui retirerait le pouvoir de soustraire ces districts aux politiciens et le confierait à une commission citoyenne de 15 membres.

L’approbation de Yost, un républicain, est intervenue après avoir rejeté à deux reprises le texte de la pétition d’une organisation appelée Citizens Not Politicians. La direction du groupe comprend l’ancienne juge en chef de la Cour suprême de l’Ohio, Maureen O’Connor, une républicaine qui s’est rangée du côté des trois démocrates de la cour pour rejeter cinq cartes législatives dessinées par les républicains comme étant inconstitutionnelles en raison du gerrymandering.

Citizens Not Politicians tente d’obtenir l’amendement lors du scrutin de novembre 2024 et, s’il est approuvé, demanderait à la commission citoyenne de dessiner des cartes pour les élections de 2026.

La prochaine étape est entre les mains du Ohio Ballot Board, qui se réunira prochainement. Le conseil d’administration composé de cinq membres – trois républicains et deux démocrates – déterminera si la proposition du groupe contient un seul amendement constitutionnel ou plusieurs amendements.

Une décision du conseil d’administration selon laquelle la proposition contient plusieurs amendements exigerait que le groupe recueille au moins 413 487 signatures valides pour chaque amendement d’ici le 3 juillet 2024, afin de participer au scrutin du 5 novembre 2024. Il serait évidemment plus facile de recueillir un ensemble de signatures.

Avoir deux ou plusieurs amendements sur le même sujet sur le même bulletin de vote pourrait semer la confusion chez les électeurs. De plus, si plusieurs amendements sont déposés et que l’affaire est portée devant les tribunaux, le processus de collecte de signatures serait retardé.

Dans une déclaration écrite, Citizens Not Politicians a déclaré : « Les habitants de l’Ohio sont très réceptifs à notre projet non partisan visant à remplacer les politiciens par des citoyens au sein d’une commission de redécoupage réformée dans le cadre d’un processus de redécoupage transparent et à exiger que toutes les cartes du Congrès et des lois soient équitables envers les électeurs. »

L’amendement constitutionnel créerait une commission de redécoupage des citoyens de l’Ohio de 15 membres – composée à parts égales de républicains, de démocrates et d’indépendants de différentes parties géographiques et démographiques de l’État – pour attirer « des circonscriptions justes et impartiales en rendant inconstitutionnelle le tirage au sort de circonscriptions électorales qui discriminent ou favorisent un parti politique ou un homme politique individuel », selon le langage de vote proposé.

La proposition comporte 50 dispositions.

Les républicains de l’État remettent en question la proposition, affirmant que les commissions citoyennes indépendantes ne sont pas véritablement indépendantes.

Cet effort intervient après que la Commission de redécoupage de l’Ohio a approuvé les cartes législatives de l’État qui comportent 11 districts de la Chambre des représentants de l’État sur 99 et seulement quatre districts du Sénat de l’État sur 33.

À moins qu’il n’y ait un énorme effondrement républicain l’année prochaine – et l’Ohio a une tendance plus républicaine, alors ne vous attendez pas à ce que cela se produise – le GOP conserverait une majorité qualifiée dans les deux organes législatifs.

Les deux démocrates de la commission – la chef de la minorité sénatoriale Nickie Antonio, D-Lakewood, et la leader de la minorité parlementaire Allison Russo, D-Upper Arlington – ont voté en faveur des cartes, ce qui signifie que les districts seront en place jusqu’aux élections de 2030, à moins que l’amendement constitutionnel ne soit adopté. approuvé.

La décision unanime de la commission de redécoupage a suscité des critiques de la part de ceux qui se sont opposés à ses négociations à huis clos.

O’Connor a dit : « Nous avons vu une fois de plus qu’on ne peut pas faire confiance aux politiciens – démocrates et républicains – pour dresser des cartes équitables dans le cadre d’un processus ouvert et transparent. Comment peut-on avoir confiance dans ce qu’ont fait les sept hommes politiques – démocrates et républicains – membres de la commission de redécoupage ?

« Ce processus corrompu et antidémocratique a abouti à des cartes truquées qui aident les politiciens et leurs amis à se faire réélire aux dépens des familles et des communautés de l’Ohio. » Catherine Turcer, directrice exécutive de Common Cause Ohio. dit.

Antonio et Russo ont déclaré qu’ils soutenaient la proposition de la commission citoyenne, bien qu’ils aient voté pour des cartes qui seraient en vigueur jusqu’aux élections de 2030 plutôt que de s’y opposer et d’avoir des cartes en vigueur uniquement pour les élections de 2024.

« Mon vote n’était pas une démonstration de soutien à ces cartes, mais une action visant à retirer le processus des mains des politiciens et à nous aider à avancer vers une direction où les propriétaires légitimes de ces cartes – le peuple – ont le dernier mot. » dit Russo. Elle a ajouté, «Chaque étape de ce processus n’a été que politique.

