Réforme de la caution: Lametti dit que les conservateurs essaient de “marquer des points politiques”

OTTAWA –

Le ministre de la Justice du Canada a accusé jeudi les conservateurs de Pierre Poilievre d’avoir utilisé des tragédies telles que le meurtre d’un jeune officier de la Police provinciale de l’Ontario “pour tenter de marquer des points politiques”.

Lametti a fait cette remarque à la Chambre des communes lors du débat sur une motion présentée par les conservateurs, qui appelle les députés à pousser Ottawa à adopter diverses réformes de la caution.

Raquel Dancho, porte-parole du parti en matière de sécurité publique, a déclaré que le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau n’a pas agi face à la violence commise par des délinquants qui ont été libérés sous caution.

Elle a souligné le fait que l’une des deux personnes accusées de meurtre au premier degré lors du meurtre à la fin décembre du const. Greg Pierzchala s’était initialement vu refuser la libération sous caution pour une accusation distincte d’agression et d’armes. Il a ensuite été libéré, et après qu’il ne s’est pas présenté à une audience, un mandat d’arrêt a été émis contre lui.

Dancho a déclaré que les premiers ministres et les chefs de police exigent des mesures d’Ottawa, et la motion du parti indique qu’Ottawa doit s’assurer que le système de justice « fait passer les droits des Canadiens respectueux des lois avant les droits des récidivistes violents ».

Lametti a déclaré à la Chambre qu’il examinait les préoccupations exprimées par les premiers ministres, mais a défendu le système judiciaire canadien, affirmant que la loi stipule déjà que les personnes considérées comme une menace importante pour la société ne devraient pas être libérées sous caution.

“Je suis déçu que l’opposition officielle utilise des tragédies pour tenter de marquer des points politiques”, a-t-il déclaré.

“Les Canadiens savent que ce sont des problèmes graves et compliqués et qu’il n’y a pas de solutions rapides ou faciles.”

Le NPD et le Bloc québécois ont déclaré jeudi qu’ils ne soutiendraient pas la pression des conservateurs pour demander au gouvernement de prendre une position plus ferme en matière de cautionnement, bien que leurs députés aient convenu que la récente vague de violence observée dans le pays est pénible et que des solutions sont nécessaires.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 février 2023.